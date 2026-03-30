Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare

De: Irina Maria Daniela 30/03/2026 | 10:53
Ca în fiecare an, PRO TV respectă ritualul de Paște pe care îl are: în Săptămâna Mare difuzează celebra miniserie „Iisus din Nazareth” (1977). Producția este semnată de celebrul Franco Zeffirelli și este așteptată cu mari emoții de credincioșii din România.

Vești bune pentru telespectatorii care adoră să urmărească povestea patimilor lui Iisus Hristos. PRO TV a publicat programul zilelor în care producția se va difuza la televizor.

Când se difuzează „Iisus din Nazareth” la PRO TV

În 2026, Săptămâna Mare începe din seara de duminică, pe 5 aprilie, după Florii, și se termină pe 11 aprilie, înainte de Paște. Ca în fiecare an, nu poate lipsi celebra miniserie care a devenit o tradiție pentru postul din Pache Protopopescu.

Prima parte va rula pe data de 7 aprilie, în noaptea de marți, începând cu ora 00:00.

Program PRO TV 7 aprilie 2026:

  • 20:30 – Desafio: Aventura (reality show)
  • 23:30 – Știrile Pro TV
  • 00:00 – Iisus din Nazareth, partea I (1977)

Următoarele părți încă nu au o dată stabilită, dar cel mai probabil vor fi difuzate în Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare, înainte și după slujba de Înviere.

În 2025, aceeași miniserie a fost difuzată de PRO TV în zilele de 17 aprilie, 18 aprilie și în noaptea dintre 19 și 20 aprilie.

  1. joi, ora 00:00, partea I
  2. vineri, ora 23:30, partea II
  3. sâmbătă, ora 23:00, partea III
  4. duminică, ora 00:15, partea IV, după slujba de Înviere din 2025

Miniseria lui Franco Zeffirelli, o capodoperă

„Jesus of Nazareth” este și va rămâne una dintre cele mai apreciate adaptări cinematografice ale vieții lui Iisus Hristos. Filmul biografic a fost regizat de Franco Zeffirelli, care a scris scenariul alături de Anthony Burgess și Suso Cecchi d’Amico, la cererea papei Paul al VI-lea. Miniseria a fost filmată în Monastir și Sousse din Tunisia, Ouarzazate din Maroc și Libia.

Filmul a fost difuzat pentru prima dată în anul 1977, în Duminica Floriilor și a Sfintelor Paști. Miniseria are un total de difuzare de 6 ore și 16 minute, motiv pentru care este difuzată de PRO TV în patru părți. Producția prezintă nașterea, copilăria, procesul, moartea și învierea lui Iisus, cum sunt redate de Noul Testament.

În România, „Iisus din Nazareth” se vedea pe casete video înainte de căderea comunismului. După Revoluția din 1989, producția cinematografică a fost difuzată la TV în fiecare an și s-a bucurat de un real succes.

Câte părți are „Iisus din Nazareth”

Din cauza faptului că are un total de 371 de minute, filmul se difuzează de PRO TV în patru părți. Limba originală a miniseriei este limba asiriană-neo-aramaică completată de limba engleză, fiind ulterior tradus în numeroase alte limbi după succesul înregistrat în Italia și Marea Britanie.

Bugetul producției a fost estimat între 12 și 18 milioane de dolari și a fost nominalizat, în trecut, la Premiile Emmy și Premiile BAFTA.

Distribuția filmului „Iisus din Nazareth” din 1977

  • Robert Powell: Iisus din Nazaret
  • Olivia Hussey: Maria din Nazaret
  • Anne Bancroft: Maria Magdalena
  • Rod Steiger: Pilat din Pont
  • Peter Ustinov: Irod cel Mare
  • Yorgo Voyagis: Iosif
  • Regina Bianchi: Ana
  • Michael York: Ioan Botezătorul
  • Valentina Cortese: Irodiada
  • James Farentino: Simon Petru
  • Stacy Keach: Barabbas
  • James Mason: Iosif din Arimateea
  • Ian McShane: Iuda Iscarioteanul
  • Laurence Olivier: Nicodim
  • Donald Pleasence: Melchior
  • Christopher Plummer: Irod Antipa
  • Anthony Quinn: Caiafa
  • Fernando Rey: Gaspar
  • Tony Lo Bianco: Quintilius
  • Cyril Cusack: rabinul Iehuda
  • Ralph Richardson: Simeon
  • Marina Berti: Elisabeta
  • Maria Carta: Marta
  • Ernest Borgnine: centurionul roman
  • Claudia Cardinale: Femeia adulteră
  • Ian Holm: Zerah
  • James Earl Jones: Balthazar

Povestea filmului „Iisus din Nazareth”

Scenariul combină cele patru evanghelii canonice ale Noului Testament. Se prezintă în mod cronologic mai multe evenimente din Biblie, printre care:

  1. logodna și căsătoria dintre Maria și Iosif
  2. Buna Vestire
  3. Vizitarea Elisabetei de către Maria
  4. circumcizia lui Ioan Botezătorul
  5. Nașterea lui Iisus
  6. circumcizia lui Iisus
  7. Recensământul lui Quirinius
  8. fuga în Egipt și sacrificarea inocenților
  9. intrarea lui Iisus în Templu
  10. Botezul lui Iisus
  11. ajutorul dat de Iisus lui Petru pentru a prinde pește
  12. Pilda Fiului Risipitor (Luca 15: 11-32)
  13. un dialog între Iisus și Baraba (non-biblic)
  14. Predica de pe Munte
  15. dialogul cu Iosif din Arimateea
  16. vindecarea orbului din Betsaida
  17. învierea lui Lazăr (Ioan 11:43)
  18. intrarea în Ierusalim
  19. distrugerea tarabelor din Templu
  20. Cina cea de Taină
  21. trădarea lui Iisus de către Iuda
  22. negarea lui Hristos de către Petru de trei ori
  23. judecata lui Iisus de către Pilat
  24. Patimile lui Iisus (Ioan 18-19; inclusiv Agonia din gradină)
  25. purtarea Crucii
  26. Răstignirea lui Hristos
  27. descoperirea mormântului gol
  28. arătarea lui Hristos cel Înviat discipolilor săi

Difuzarea filmului în fiecare an a devenit un simbol al Sfintelor Sărbători Pascale, în care creștinii sunt invitați să reflecteze asupra învățăturilor lui Iisus și a sacrificiului său.

Abaterile filmului de la Biblie

În ciuda faptului că scenariul redă fidel în mare parte textul biblic, regizorul Franco Zeffirelli a făcut și unele modificări. Acestea sunt realizate pentru a îmbunătăți calitatea exprimării sau pentru continuitate narativă a filmului.

Una dintre abateri se bazează pe o tradiție care spune că Iisus Hristos a fost vizitat de trei regi, care i-au adus cadouri la naștere. În realitate, Biblia se referă la aceste personaje ca fiind „magi” sau „astrologi”, fără a preciza însă un număr exact.

„Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim […] Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, și căzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă” — Matei 2:2, 2:11.

O altă frază pe care regizorul a introdus-o în scenariu este „Deschide-ți inima, nu mintea”, pe care Iisus i-o spune lui Iuda. Aceasta nu se regăsește în textul original din Sfânta Scriptură, potrivit Wikipedia.

De ce Buna Vestire este o sărbătoare importantă în Postul Paștelui. Ce simbolizează, de fapt

Sfântul Mormânt din Ierusalim nu a fost închis. Informația falsă a fost răspândită rapid în mediul online

Iți recomandăm
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Știri
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”
Știri
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și…
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor dispare
Mediafax
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți...
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul, vor înflori, iar reușitele vor fi la tot pasul
Click.ro
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul,...
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia
Digi 24
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor.ro
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
