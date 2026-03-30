Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare

Ca în fiecare an, PRO TV respectă ritualul de Paște pe care îl are: în Săptămâna Mare difuzează celebra miniserie „Iisus din Nazareth” (1977). Producția este semnată de celebrul Franco Zeffirelli și este așteptată cu mari emoții de credincioșii din România.

Vești bune pentru telespectatorii care adoră să urmărească povestea patimilor lui Iisus Hristos. PRO TV a publicat programul zilelor în care producția se va difuza la televizor.

Când se difuzează „Iisus din Nazareth” la PRO TV

În 2026, Săptămâna Mare începe din seara de duminică, pe 5 aprilie, după Florii, și se termină pe 11 aprilie, înainte de Paște. Ca în fiecare an, nu poate lipsi celebra miniserie care a devenit o tradiție pentru postul din Pache Protopopescu.

Prima parte va rula pe data de 7 aprilie, în noaptea de marți, începând cu ora 00:00.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Program PRO TV 7 aprilie 2026:

20:30 – Desafio: Aventura (reality show)

23:30 – Știrile Pro TV

00:00 – Iisus din Nazareth, partea I (1977)

Următoarele părți încă nu au o dată stabilită, dar cel mai probabil vor fi difuzate în Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare, înainte și după slujba de Înviere.

În 2025, aceeași miniserie a fost difuzată de PRO TV în zilele de 17 aprilie, 18 aprilie și în noaptea dintre 19 și 20 aprilie.

joi, ora 00:00, partea I vineri, ora 23:30, partea II sâmbătă, ora 23:00, partea III duminică, ora 00:15, partea IV, după slujba de Înviere din 2025

Miniseria lui Franco Zeffirelli, o capodoperă

„Jesus of Nazareth” este și va rămâne una dintre cele mai apreciate adaptări cinematografice ale vieții lui Iisus Hristos. Filmul biografic a fost regizat de Franco Zeffirelli, care a scris scenariul alături de Anthony Burgess și Suso Cecchi d’Amico, la cererea papei Paul al VI-lea. Miniseria a fost filmată în Monastir și Sousse din Tunisia, Ouarzazate din Maroc și Libia.

Filmul a fost difuzat pentru prima dată în anul 1977, în Duminica Floriilor și a Sfintelor Paști. Miniseria are un total de difuzare de 6 ore și 16 minute, motiv pentru care este difuzată de PRO TV în patru părți. Producția prezintă nașterea, copilăria, procesul, moartea și învierea lui Iisus, cum sunt redate de Noul Testament.

În România, „Iisus din Nazareth” se vedea pe casete video înainte de căderea comunismului. După Revoluția din 1989, producția cinematografică a fost difuzată la TV în fiecare an și s-a bucurat de un real succes.

Câte părți are „Iisus din Nazareth”

Din cauza faptului că are un total de 371 de minute, filmul se difuzează de PRO TV în patru părți. Limba originală a miniseriei este limba asiriană-neo-aramaică completată de limba engleză, fiind ulterior tradus în numeroase alte limbi după succesul înregistrat în Italia și Marea Britanie.

Bugetul producției a fost estimat între 12 și 18 milioane de dolari și a fost nominalizat, în trecut, la Premiile Emmy și Premiile BAFTA.

Distribuția filmului „Iisus din Nazareth” din 1977

Robert Powell: Iisus din Nazaret

Olivia Hussey: Maria din Nazaret

Anne Bancroft: Maria Magdalena

Rod Steiger: Pilat din Pont

Peter Ustinov: Irod cel Mare

Yorgo Voyagis: Iosif

Regina Bianchi: Ana

Michael York: Ioan Botezătorul

Valentina Cortese: Irodiada

James Farentino: Simon Petru

Stacy Keach: Barabbas

James Mason: Iosif din Arimateea

Ian McShane: Iuda Iscarioteanul

Laurence Olivier: Nicodim

Donald Pleasence: Melchior

Christopher Plummer: Irod Antipa

Anthony Quinn: Caiafa

Fernando Rey: Gaspar

Tony Lo Bianco: Quintilius

Cyril Cusack: rabinul Iehuda

Ralph Richardson: Simeon

Marina Berti: Elisabeta

Maria Carta: Marta

Ernest Borgnine: centurionul roman

Claudia Cardinale: Femeia adulteră

Ian Holm: Zerah

James Earl Jones: Balthazar

Povestea filmului „Iisus din Nazareth”

Scenariul combină cele patru evanghelii canonice ale Noului Testament. Se prezintă în mod cronologic mai multe evenimente din Biblie, printre care:

logodna și căsătoria dintre Maria și Iosif Buna Vestire Vizitarea Elisabetei de către Maria circumcizia lui Ioan Botezătorul Nașterea lui Iisus circumcizia lui Iisus Recensământul lui Quirinius fuga în Egipt și sacrificarea inocenților intrarea lui Iisus în Templu Botezul lui Iisus ajutorul dat de Iisus lui Petru pentru a prinde pește Pilda Fiului Risipitor (Luca 15: 11-32) un dialog între Iisus și Baraba (non-biblic) Predica de pe Munte dialogul cu Iosif din Arimateea vindecarea orbului din Betsaida învierea lui Lazăr (Ioan 11:43) intrarea în Ierusalim distrugerea tarabelor din Templu Cina cea de Taină trădarea lui Iisus de către Iuda negarea lui Hristos de către Petru de trei ori judecata lui Iisus de către Pilat Patimile lui Iisus (Ioan 18-19; inclusiv Agonia din gradină) purtarea Crucii Răstignirea lui Hristos descoperirea mormântului gol arătarea lui Hristos cel Înviat discipolilor săi

Difuzarea filmului în fiecare an a devenit un simbol al Sfintelor Sărbători Pascale, în care creștinii sunt invitați să reflecteze asupra învățăturilor lui Iisus și a sacrificiului său.

Abaterile filmului de la Biblie

În ciuda faptului că scenariul redă fidel în mare parte textul biblic, regizorul Franco Zeffirelli a făcut și unele modificări. Acestea sunt realizate pentru a îmbunătăți calitatea exprimării sau pentru continuitate narativă a filmului.

Una dintre abateri se bazează pe o tradiție care spune că Iisus Hristos a fost vizitat de trei regi, care i-au adus cadouri la naștere. În realitate, Biblia se referă la aceste personaje ca fiind „magi” sau „astrologi”, fără a preciza însă un număr exact.

„Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim […] Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, și căzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă” — Matei 2:2, 2:11.

O altă frază pe care regizorul a introdus-o în scenariu este „Deschide-ți inima, nu mintea”, pe care Iisus i-o spune lui Iuda. Aceasta nu se regăsește în textul original din Sfânta Scriptură, potrivit Wikipedia.

