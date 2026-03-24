Buna Vestire, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 25 martie 2026

Creștinii sărbătoresc în fiecare an, pe 25 martie, Buna Vestire, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie și are o semnificație specială pentru credincioși. În plus, cei care țin post au dezlegare la pește. De această sărbătoare se leagă și numeroase tradiții și obiceiuri. Ce este interzis să faci în ziua de Buna Vestire?

Buna Vestire este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și marchează momentul în care Arhanghelul Gavril i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos. Sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Blagoveștenie și reprezintă un moment de bucurie și speranță pentru creștini.

Ce este interzis să faci în ziua de Buna Vestire?

Tradiția populară spune că de Buna Vestire oamenii trebuie să evite complet certurile sau contrazicerile. Se crede că aceia care se ceartă în această zi vor avea parte de supărări și conflicte pe tot parcursului anului. De asemenea, în această zi nu este bine să fii trist sau supărat deoarece starea din această zi ar putea influența lunile următoare.

O altă regulă din bătrâni spune că nu este bine să ieși din casă flămând. Se consideră că dacă simți foamea în această zi vei avea parte de lipsuri în tot restul anului. De aceea, se recomandă ca oamenii să mănânce bine înainte de a pleca de acasă.

De asemenea, în această zi creștinii sunt îndemnați să nu muncească sub nicio formă. Fiind o sărbătoare cu cruce roșie, nu se fac munci grele în gospodărie, nu se lucrează la câmp și nu se spală rufe. Se spune că acei care nu respectă această tradiție pot atrage ghinion.

Tot în ziua de Buna Vestire nu este bine să dai nimic din casă, nici bani și nici obiecte cu împrumut. Superstiția spune că în acest fel oamenii își dau norocul altor persoane. În plus, în această zi nu este indicat să dormi până târziu, deoarece vei fi somnoros și lipsit de energie în tot restul anului. O altă credință populară spune că spălatul părului în această zi poate duce la albirea prematură.

