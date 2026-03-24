Buna Vestire, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 25 martie 2026

De: Alina Drăgan 24/03/2026 | 19:23
Creștinii sărbătoresc în fiecare an, pe 25 martie, Buna Vestire, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie și are o semnificație specială pentru credincioși. În plus, cei care țin post au dezlegare la pește. De această sărbătoare se leagă și numeroase tradiții și obiceiuri. Ce este interzis să faci în ziua de Buna Vestire?

Buna Vestire este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și marchează momentul în care Arhanghelul Gavril i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos. Sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Blagoveștenie și reprezintă un moment de bucurie și speranță pentru creștini.

Tradiția populară spune că de Buna Vestire oamenii trebuie să evite complet certurile sau contrazicerile. Se crede că aceia care se ceartă în această zi vor avea parte de supărări și conflicte pe tot parcursului anului. De asemenea, în această zi nu este bine să fii trist sau supărat deoarece starea din această zi ar putea influența lunile următoare.

O altă regulă din bătrâni spune că nu este bine să ieși din casă flămând. Se consideră că dacă simți foamea în această zi vei avea parte de lipsuri în tot restul anului. De aceea, se recomandă ca oamenii să mănânce bine înainte de a pleca de acasă.

De asemenea, în această zi creștinii sunt îndemnați să nu muncească sub nicio formă. Fiind o sărbătoare cu cruce roșie, nu se fac munci grele în gospodărie, nu se lucrează la câmp și nu se spală rufe. Se spune că acei care nu respectă această tradiție pot atrage ghinion.

Tot în ziua de Buna Vestire nu este bine să dai nimic din casă, nici bani și nici obiecte cu împrumut. Superstiția spune că în acest fel oamenii își dau norocul altor persoane. În plus, în această zi nu este indicat să dormi până târziu, deoarece vei fi somnoros și lipsit de energie în tot restul anului. O altă credință populară spune că spălatul părului în această zi poate duce la albirea prematură.

 

CITEȘTE ȘI:

Cruce albastră în calendar: ce înseamnă și ce trebuie să faci la această sărbătoare

Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesajul bizar postat de Valentin Sanfira, cu puțin timp înainte de anunțul divorțului: ”Să nu uităm!”
Știri
Mesajul bizar postat de Valentin Sanfira, cu puțin timp înainte de anunțul divorțului: ”Să nu uităm!”
Prima decizie luată de Codruța după despărțirea de Valentin Sanfira. Majoritatea femeilor recurg la așa ceva după divorț
Știri
Prima decizie luată de Codruța după despărțirea de Valentin Sanfira. Majoritatea femeilor recurg la așa ceva după divorț
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Gandul.ro
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani: „Am vrut doar să readuc totul la locul lui”
Adevarul
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani:...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Gandul.ro
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul bizar postat de Valentin Sanfira, cu puțin timp înainte de anunțul divorțului: ”Să nu ...
Mesajul bizar postat de Valentin Sanfira, cu puțin timp înainte de anunțul divorțului: ”Să nu uităm!”
Prima decizie luată de Codruța după despărțirea de Valentin Sanfira. Majoritatea femeilor recurg ...
Prima decizie luată de Codruța după despărțirea de Valentin Sanfira. Majoritatea femeilor recurg la așa ceva după divorț
Marco, un tânăr de doar 19 ani, a murit într-un accident cumplit. Apelul făcut de familia îndoliată: ...
Marco, un tânăr de doar 19 ani, a murit într-un accident cumplit. Apelul făcut de familia îndoliată: ”Venim cu o rugăminte”
Cristi Borcea i-a lăsat averea de 100 de milioane de euro unei singure femei. Nu este Valentina Pelinel!
Cristi Borcea i-a lăsat averea de 100 de milioane de euro unei singure femei. Nu este Valentina Pelinel!
(P) Țiriac Collection, locul unde tot mai mulți pasionații de automobile din întreaga lume vin să ...
(P) Țiriac Collection, locul unde tot mai mulți pasionații de automobile din întreaga lume vin să descopere modele auto legendare
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Vezi toate știrile