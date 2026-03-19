Cruce albastră în calendar: ce înseamnă și ce trebuie să faci la această sărbătoare

Calendarul ortodox afișează zilele de sărbătoare cu cruce roșie, cruce neagră sau cruce albastră. Aceasta din urmă a fost introdusă recent pentru a evidenția sărbătorile sfinților români. Este modul prin care se dorește cinstirea figurilor bisericești și nu numai.

Cea mai importantă cruce din calendar este cea roșie, care marchează o sărbătoare cu adevărat semnificativă pentru creștini. Zilele acestea s-au transformat, ulterior, și în libere legale pentru angajații din România. Urmează apoi crucea neagră, care reprezintă o celebrare a altor sfinți „mai mici”, cum se spune în popor. În aceste zile nu se face priveghere și, la biserică, se cântă polieleu (cântarea milostivirii dumnezeiești).

Ce este o zi de sărbătoare și când începe

Ziua de sărbătoare este diferită de cele obișnuite din mai multe puncte de vedere. Din perspectivă religioasă, este o zi care se repetă ciclic. Aceasta poate sărbători un eveniment religios cu diferite ritualuri, procesiuni sau pelerinaje.

Potrivit doxologia.ro, o zi de sărbătoare începe din seara precedentă, când se ține slujba Vecerniei. Se termină a doua zi, după slujba Ceasului IX din după-amiaza sărbătorii respective. În tot acest interval, este bine să nu se lucreze.

La fiecare sărbătoare, este bine să ne începem ziua cu o rugăciune, apoi să facem acte de milostenie. Trebuie să îi căutăm pe cei bolnavi și în nevoie pentru a le întinde o mână de ajutor, potrivit pr. Marius Cătălin Antohi, protopop al Protopopiatului Huși și paroh la Biserica „Sfântul Ilie” din Huși.

Cruce albastră în calendar: semnificație

Cea mai nouă cruce este cea albastră, care indică pomenirile sfinților români sau ale căror moaște se află în România. Cinstirea se face la nivel mediu sau local.

O cunoscută sărbătoare notată cu această culoare este Sfântul Antonie, de pe 23 noiembrie. Acesta este un sfânt român cu o importanță aparte pentru creștini. Un lucru care îi conferă acest statut este faptul că pică în Postul Crăciunului. În această zi nu se fac nunți și credincioșii au dezlegare la pește și ulei.

Ce nu ai voie să faci când este cruce albastră

Credincioșii pot lucra și este bine să meargă la biserică, dacă pot. Preoții recomandă să ne rugăm sfinților pomeniți și să facem treburi gospodărești doar dacă este necesar. Calendarul ortodox nu interzice în mod special să nu spălăm hainele, dar părinții ne recomandă să nu o facem.

Putem întreprinde această activitate casnică doar dacă este cu adevărat urgentă sau necesară (hainele bebelușilor, ale bătrânilor sau animalelor bolnave). Dacă nu se regăsesc în situațiile menționate, credincioșilor le este recomandat să nu folosească mașina de spălat. Același lucru este valabil și pentru cusut sau călcat.

Tot preoții ne îndeamnă ca în zilele cu cruce albastră să nu începem discuții aprinse, certuri sau să nu bârfim. Dacă întâlnim în calea noastră un om care are nevoie de ajutor, este bine să ne oprim și să i-l oferim.

Cruce neagră în calendar: semnificație

Potrivit Bisericii Ortodoxe Române, aceasta reprezintă sărbătorile sfinților la care nu este nevoie de priveghere. În biserici se intonează polieleu (care înseamnă „multă milă”), cântarea de laudă formată din psalmii 134, 135, 136. În acest moment, Ușile Sfântului Altar se deschid și preotul cădește biserica, dând slavă milei dumnezeiești.

Crucea neagră trecută în paranteze este folosită pentru a marca praznicele mari. Crucea neagră cu paranteză doar în partea dreaptă indică sărbătorile sfinților care au doxologie mare. Nu sunt însoțite de pre și postserbări (înainteprăznuire și odovanie). Se poate lucra și se pot face treburi casnice.

Ce trebuie să faci când este cruce neagră

Potrivit pr. Marius Cătălin Antohi, nu este obligatoriu să ținem aceste sărbători din calendar.

„Sărbătorile cu cruce neagră nu este obligatoriu să le ținem, așa cum avem poruncă să le ținem pe cele cu cruce roșie. Crucea neagră vrea să ne arate ca este vorba de un sfânt mai important cu o slujbă puțin diferită de zilele de rând. Desigur, dacă avem totuși evlavie pentru un sfânt trecut cu cruce neagră și vrem să ținem ziua lui ca pe o sărbătoare cu cruce roșie, nu greșim”, a mărturisit acesta.

Crucea roșie în calendar

Cele mai importante sărbători religioase de peste an sunt cele cu cruce roșie, însoțită sau nu de un cerc sau paranteze.

În aceste zile, românii primesc liber de la stat și bisericile organizează procesiuni pentru a celebra sfântul din ziua respectivă. Sunt interzise complet treburile casnice ca spălat, cusut sau călcat, deoarece sunt considerate păcate mari. Cei care le fac fără intenție, sunt iertați, dar cei care le fac cu intenție comit păcat, potrivit preoților.

În zilele acestea este bine să mergem la slujbe, să ne rugăm pentru noi, pentru familie și pentru cei trecuți în neființă, să aprindem lumânări și să ne tămâiem casa. Se pot da de pomană obiecte și alimente pentru sufletele celor adormiți din neam.

Ce este interzis în zilele cu cruce roșie

Crucea roșie cu o singură paranteză în dreapta este folosită pentru a marca sărbători ale sfinților cu priveghere și polieleu, în care nu se lucrează. Zilele cu cruce roșie sunt sărbători mari, cum ar fi praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și ale sfinților mai importanți. Se țin slujbe ca:

Vecernia Mică

Vecernia Mare

Litie

Polieleu

Evanghelie

Doxologie Mare la Utrenie

„Diferența între sărbătorile cu cruce roșie și cruce neagră, din punct de vedere liturgic, este dată de bogăția și solemnitatea slujbelor, așa cum le găsim în cărțile de cult”, susține pr. Marius Cătălin Antohi, protopop al Protopopiatului Huși.

În plus, în toate zilele de duminică de peste an este interzis să speli, să coși și să calci, precum și alte munci grele, cum ar fi cele la casă, gard sau la mașină. În tradiția populară se zice că, dacă ignori zilele de duminică și cele cu cruce roșie și faci munci grele, acestea vor „cădea apoi pe tine”.

