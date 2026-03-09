Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe 9 martie

Calendarul ortodox marchează astăzi o sărbătoare importantă. 9 Martie este datată în calendar cu cruce neagră. Credincioșii trebuie să respecte tradiții și superstiții pentru a avea spor la bani. f

Ca în fiecare an, pe 9 Martie, calendarul ortodox amintește de o sărbătoare importantă. Această zi este plină de tradiții și superstiții. Credincioșii merg la slujbă și sărbătoresc ziua marcată în calendar.

Pe lângă tradițiile despre care se spune că sunt aducătoare de noroc și prosperitate, mai ales din punct de vedere al banilor, credincioșii trebuie să rostească o rugăciune care îi ocrotește în această zi cu mare însemnătate.

Ce se sărbătorește pe 9 Martie

În fiecare an, această zi amintește creștinilor ortodocși de pomenirea Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei. Ei au trăit în perioada împăratului roman Licinius. Împăratul a pornit o prigoană împotriva creștinilor. Sfinții făceau parte din oastea romană, iar acolo ei erau considerați ofițeri viteji. Trei dintre ei, Chirion, Candid și Domnos erau cunoscători ai studiului Bibliei. Cu toate acestea, toți cei 40 de ofițeri erau creștini, iar comandantul lor a încercat să îi facă să își schimbe religia. Pentru că s-au împotrivit au fost aruncați în temniță. La miezul nopții, Iisus Hristos a apărut în fața lor și le-a cerut să reziste până la final pentru a primi mântuire. După 7 zile de negocieri, cei 40 de Mucenici au fost torturați, iar în final au fost uciși, corpurile lor arse, iar oasele lor aruncate în lac.

Ce tradiții trebuie să respecte credincioșii în această zi

Astăzi, gospodinele credincioase pregătesc mucenici copți, unși cu miere, dar și mucenici cu zeamă. Tradiția spune că pe data de 9 Martie trebuie să se consume 40 sau 44 de pahare cu vin. O altă tradiție arată că azi trebuie să se aprindă focuri în curți, grădini, în fața caselor sau pe câmp. Copiii sar peste aceste focuri, iar în acest mod sunt păziți de boli. Femeile folosesc cenușa pentru a alunga șerpii din curte, iar pentru a avea spor la bani bărbații trebuie să mănânce semințe de floarea soarelui sau de dovleac, pe care le măsoară cu lingurița. La fiecare pahar băut se ia o lingură de semințe. Tinerii care nu sunt căsătoriți, dar vor să își găsească sufletul pereche împart 40 de nuci în coajă tinerilor care deja au o căsnicie. Tot astăzi, este indicat să nu facem curat, dar nici să nu dăm bani cu împrumut.

