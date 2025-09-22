Azi, 22 septembrie 2025, e cruce albastră în calendarul creștin ortodox. Ce înseamnă această sărbătoare

Pe 22 septembrie, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Teodosie de la Brazi, un mare ierarh și martir al Moldovei din secolul al XVII-lea, cunoscut pentru viața sa plină de încercări și pentru minunile săvârșite prin rugăciune. Ziua prăznuirii sale este așezată în fiecare an în calendarul creștin drept moment de pomenire și recunoștință pentru cel care a îndurat nedreptăți, prigoane și moarte martirică, dar a rămas statornic în credința sa.

Născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea, în zona Vrancei, Teodosie a simțit chemarea spre viața monahală încă din tinerețe. Retragerea sa într-o mănăstire a însemnat începutul unui drum dedicat rugăciunii, slujirii și responsabilităților mari în ierarhia Bisericii. În anul 1670, a fost așezat episcop de Rădăuți, iar un an mai târziu a primit și scaunul episcopal de Roman.

Contextul istoric al vremii era unul marcat de dominația otomană și de frământări politice interne. După plecarea mitropolitului Dosoftei în Polonia, scaunul de Mitropolit al Moldovei a rămas vacant. Domnitorul de atunci, Dumitrașcu Cantacuzino, aflat sub influența Porții, a dorit un ierarh care să îi fie favorabil, iar episcopii l-au ales pe Teodosie. În ciuda acestei numiri, noul mitropolit nu a acceptat să se supună orbește contextului politic, ci a încercat să intervină pe lângă autoritățile vremii pentru a pune capăt asupririlor. Această atitudine i-a atras însă mânia conducătorilor, iar păstorirea sa în fruntea Mitropoliei Moldovei nu a durat decât un an.

Revenirea lui Dosoftei din exil l-a făcut pe Teodosie să se retragă din nou la viața monahală. A ales să se stabilească la Focșani, unde a început reconstrucția Mănăstirii Brazi, o așezare de rugăciune care va deveni locul său de suflet și, mai târziu, locul muceniciei sale. Însă nici acolo nu a fost scutit de suferințe. Din cauza vechilor neînțelegeri, a fost prins de oamenii loiali domnitorului Dumitrașcu Cantacuzino și dus în Țara Românească, unde a trecut prin numeroase chinuri.

În toamna anului 1694, asupra schitului Brazi au năvălit tătarii, dornici să jefuiască. Au cerut cu insistență odoarele și bunurile de preț, însă Teodosie a refuzat să le predea. Pentru curajul său și pentru hotărârea de a apăra cele sfinte, a fost ucis, prin tăierea capului. Moartea sa martirică a pecetluit viața unui ierarh care nu a cedat presiunilor, indiferent cât de mari au fost acestea.

După trecerea la Domnul, trupul său a fost așezat la Mănăstirea Brazi, aproape de orașul Panciu, în Vrancea. În timp, moaștele sale au devenit cunoscute drept izvor de vindecare și ajutor pentru cei care se roagă cu credință. Pelerinii care vin aici, an de an, mărturisesc liniștea și binecuvântarea pe care o simt la racla sfântului.

Astăzi, Mănăstirea Brazi rămâne un punct de reper spiritual pentru întreaga zonă și pentru creștinii din întreaga țară. În fiecare an, pe 22 septembrie, numeroși credincioși vin să participe la slujbe, să aducă flori și să înalțe rugăciuni, amintindu-și de cel care a apărat credința cu prețul vieții.

