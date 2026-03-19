Sfântul Mormânt din Ierusalim nu a fost închis. Informația falsă a fost răspândită rapid în mediul online

De: Elisa Tîrgovățu 19/03/2026 | 21:44
Sursa foto: Pixabay

Informația potrivit căreia Sfântul Mormânt din Ierusalim ar fi fost închis este falsă. Mesajul a fost preluat și distribuit rapid pe rețelele de socializare, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

O postare virală în mediul online, potrivit căreia autoritățile israeliene ar fi închis pe termen nedefinit Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, s-a dovedit a fi falsă. Postarea publicată pe 18 martie 2026 pe Facebook de europarlamentarul Diana Șoșoacă a stârnit un val puternic de reacții în mediul online. Astfel, a adunat mii de distribuiri și comentarii.

În mesajul său, aceasta susținea că accesul într-un lăcaș de cult ar fi fost restricționat. Mai mult, slujbele religioase – inclusiv cele dedicate perioadei Paștelui – ar fi fost anulate din motive ce țin de securitate.

Afirmațiile au fost rapid preluate și amplificate pe diverse platforme sociale, contribuind la răspândirea informației într-un timp foarte scurt. Contextul în care a apărut această postare a favorizat impactul ei, având în vedere tensiunile existente în Orientul Mijlociu, dar și apropierea uneia dintre cele mai importante sărbători pentru creștini.

În acest climat sensibil, astfel de mesaje pot genera îngrijorare și reacții puternice în rândul publicului, mai ales atunci când ating subiecte legate de libertatea religioasă și accesul la practicile spirituale.

Apropierea Paștelui și tradiția Luminii Sfinte

Sursa foto: Pixabay
Informația nu a fost confirmată de nicio sursă oficială. Nu există anunțuri în acest sens nici pe site-ul Patriarhiei Române, nici în fluxurile agenției Basilica.

Mai mult decât atât, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele Ioan Meiu, a dezmințit public informația: „Este regretabil că anumite persoane recurg la obținerea de rating pe seama suferinței și a credulității oamenilor simpli, răspândind informații neadevărate și alarmiste. Ar fi de folos ca oamenii să se roage mai mult pentru pace, cu atât mai mult în această perioadă a Postului Mare”, a scris acesta pe Facebook.

Răspândirea informației a fost favorizată și de contextul religios sensibil al perioadei. În fiecare an, în Sâmbăta Mare, la Ierusalim are loc ceremonia primirii Sfintei Lumini. Este un moment de o importanță majoră pentru credincioșii ortodocși din întreaga lume.

Acest ritual are loc la Biserica Sfântului Mormânt, loc considerat sacru, unde, potrivit tradiției creștine, se află mormântul lui Iisus Hristos. În cadrul ceremoniei, mormântul este sigilat, iar Patriarhul Ierusalimului intră în interior pentru a primi Lumina Sfântă.

Ulterior, aceasta este împărțită miilor de credincioși prezenți și trimisă în numeroase țări. Și în România, tradiția este păstrată anual, Lumina Sfântă fiind adusă de Patriarhia Română și distribuită mai departe către biserici și credincioși din întreaga țară.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
