Ce moștenire a lăsat în urmă Chuck Norris? La cine ajunge averea actorului

De: Denisa Crăciun 21/03/2026 | 15:50
Chuck Norris a murit pe data de 19 martie. El avea 86 de ani, iar vestea că s-a stins din viață a îndurerat pe toată lumea. Cariera pe care a avut-o l-a făcut să adune o avere impresionantă. 

Chuck Norris a fost unul dintre cei mai iubiți actori americani. Acesta a devenit cunoscut publicului pentru rolurile interpretate în serialele Walker și Texas Rage. În urma decesului, anunțat pe pagina sa de socializare de familia lui, a apărut în mediul online și informația cu privire la moștenirea pe care a lăsat-o. Suma este una colosală.

Ce moștenire a lăsat Chuck Norris și cui îi va reveni

Chuck Norris nu a avut doar o carieră impresionantă în lumea filmului. Acesta era cunoscut și pentru artele marțiale. De asemenea, el a fost și scenarist și autor. Vedeta a fost de două ori însurat. Prima lui căsnicie a avut o cu Dianne Holechek. Ei au fost căsătoriți în perioada 1958 – 1989. Împreună ei au avut doi fii, dar după ani de zile au divorțat. Cea de-a doua căsătorie a fost cu Gena O’Kelley, cea cu care a fost până în prezent. În urma căsniciei lor au rezultat doi gemeni. De asemenea, el mai are o fiică, care s-a născut în urma unei relații extraconjugale. El a recunoscut acest lucru abia acum câțiva ani.

Averea pe care a făcut-o de-a lungul timpului este colosală. Informația cu privire la suma pe care a adunat-o în cei 30 de ani de carieră a apărut după ce acesta a decedat. Suma de 70 de milioane de dolari va rămâne în familie și se va împărți între soție și cei cinci copii ai lui.

Cum au anunțat decesul

Celebrul actor s-a confruntat recent cu probleme de sănătate. Acesta se afla în Hawaii, iar în luna martie a fost internat la un spital, după o urgență medicală. Cu doar zece zile înainte de a muri, pe pagina sa de socializare, fostul actor a postat un filmuleț în care se antrenează. Chiar în ziua respectivă împlinise 86 de ani, aceea a fost ultima sa postare și nimeni nu se gândea că după zece zile familia va anunța decesul.

