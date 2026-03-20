A murit Chuck Norris. Actorul avea 86 de ani

Faimosul actor american Chuck Norris a încetat din viață la vârsta de 86 de ani.

El a murit joi dimineață în Hawaii. Familia sa a confirmat decesul, printr-o postare pe contul oficial, scrie TMZ.

„Pentru lume, a fost un artist marțial, un actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre”, se arată în declarație.

Unul dintre rolurile importante ale lui Norris a fost în serialul „Walker, Texas Ranger”.

Declarația a confirmat, de asemenea, informațiile conform cărora Norris a fost recent spitalizat. Familia păstrează cauza decesului privată în acest moment.

Chuck Norris fusese internat în spital

Potrivit sursei, Norris a fost spitalizat fie miercuri, fie joi, iar spitalizarea a survenit brusc, întrucât o sursă care vorbise cu actorul miercuri a spus că acesta se antrenase și era într-o dispoziție optimistă și jovială.

„Cu inima îndurerată, familia noastră vă anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. S-a întâmplat ieri dimineață. Deși dorim să păstrăm confidențialitatea circumstanțelor, vrem să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace.

Pentru lume, el a fost un maestru al artelor marțiale, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, cu un scop bine definit și cu un angajament neclintit față de cei pe care îi iubea. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de neșters asupra vieților a atâtor oameni.

Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut norocul să le împărtășim cu el. Dragostea și sprijinul pe care le-a primit de la fanii din întreaga lume au însemnat foarte mult pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru asta. Pentru el, voi nu ați fost doar fani, ați fost prietenii lui. Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați trimis.

În timp ce jelim această pierdere, vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă.

Vă mulțumim că l-ați iubit alături de noi. Cu dragoste, Familia Norris”, a transmis familia sa pe contul de instagram al actorului.

