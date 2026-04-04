Acasă » Știri » Leguma pe care o găsești peste tot și îți întărește imunitatea. Ajută și la tuse

Leguma pe care o găsești peste tot și îți întărește imunitatea. Ajută și la tuse

De: Irina Vlad 04/04/2026 | 18:34
Leguma pe care o găsești peste tot și îți întărește imunitatea. Ajută și la tuse
Leguma pe care o găsești peste tot și îți întărește imunitatea. Ajută și la tuse/ sursă foto: Pixabay

Primele roade ale primăverii au apărut deja pe tarabele din piețe. Cea mai ieftină legumă, considerată un scut natural împotriva virozelor, este un antioxidant puternic și cel mai bun aliat pentru o imunitate de fier. 

Ieftine, de primăvară și cu multiple beneficii pentru sănătatea organismului, ridichile se remarcă nu doar prin gustul lor, ci și prin efectele benefice asupra sănătății. Această legumă are un conținut bogat de vitamine, minerale și antioxidanți.

Aliatul natural pentru o imunitate de fier

Ridichile se pot consuma fie crude, în salate, fie adăugate în diverse preparate sau ca garnitură. Consumul regulat de ridichi poate fi un aliat simplu și natural pentru o imunitate de fier, mai ales în perioada schimbărilor de temperatură și a virozelor sezoniere.

Ridichile: Aliatul natural pentru o imunitate de fier/ sursă foto: Pixabay

Conțin peste 95% apă și sunt bogate în vitamina C, calciu, magneziu și potasiu. Datorită conținutului ridicat de fibre, ridichile ajută la prevenirea constipației. Această legumă se face remarcată datorită conținutului crescut de compuși antioxidanți, cum ar fi antocianinele, care luptă împotriva stresului oxidativ și a radicalilor liberi. Potasiul din ridichi ajută la reglarea tensiunii arteriale, în timp ce fibrele contribuie la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului.

De asemenea, ridichea neagră este folosită ca remediu tradițional natural pentru sănătates căilor respiratorii, calmant pentru tuse și antiseptic natural. Datorită compușilor sulfurați, ridichile au proprietăți dezinfectante și ajută la curățarea mucoaselor, acționând ca un expectorant natural, fluidizând secrețiile bronșice și facilitând eliminarea lor.

Cum se face siropul de ridichi

Ridichile negre sunt ideale pentru siropul de tuse, fiind mai bogate în substanțe active decât cele roșii. Ai nevoie de 1 ridichie neagră mare și 2-3 linguri de miere naturală. Ridichea se spală și se curăță, se îndepărtează rădăcina și frunza și se păstrează coaja pentru efectele sale nutritive.

Ridichile negre sunt ideale pentru siropul de tuse/ sursă foto: social media

Taie din ridichie sub forma unui capac și scobește interiorul, însă lasă pereții acesteia de 1-2 cm. Umple o treime din spațiu cu miere, pune capacul de ridichie și lasă leguma la temeperatura camerei 6-12 ore. Ridichiile vor lăsa suc și astfel se va forma siropul. Se consumă 1-2 lingurițe pe zi preventiv sau până la 3 lingurițe pe zi la răceală sau tuse. Siropul se pătrează la frigider maxim o săptămână.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
