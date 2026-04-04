Cuplurile de zodii care se distrug reciproc. Sunt periculoase împreună

Există mulți factori care pot contribui la o relație toxică, factori personali, interni și externi, care fac ca o persoană să fie mai puțin capabilă să funcționeze într-o relație. Dar unul dintre cele mai importante motive pentru care o relație poate deveni toxică este conflictul de personalități. Uneori, două persoane scot la iveală ce e mai rău una din cealaltă, iar incapacitatea lor de a se înțelege în aproape orice privință oferă mediul perfect pentru ca o relație toxică să înflorească. Iată o analiză a unora dintre cele mai toxice perechi zodiacale.

Majoritatea oamenilor au trăit cel puțin o relație toxică în viața lor (dacă tu nu ai trăit așa ceva, felicitări!). Dar acea singură relație este suficientă pentru a face orice persoană să dorească să evite toxicitatea pe viitor. Pentru a face asta, trebuie să ne întrebăm ce anume face o relație să fie toxică? De ce se întâmplă ca cineva să fie un fost partener de coșmar pentru o persoană, dar un partener perfect pentru alta?

BERBEC – TAUR

Trăsături toxice ale Berbecului: trebuie să dețină controlul, are tendința de a dispărea fără urmă

Trăsături toxice ale Taurului: încăpățânat până la extrem, nu știe să cedeze

Berbecul și Taurul sunt prieteni foarte buni, dar când vine vorba de relații romantice, aceștia doi nu ar putea fi mai nepotriviți unul pentru celălalt. Pe de o parte, avem Berbecul, cunoscut pentru impulsivitatea sa, care nu suportă să fie pus în umbră de nimeni. Pe de altă parte, avem Taurul încăpățânat, care nu suportă să i se conteste ideile, mai ales dacă cealaltă persoană ar putea avea dreptate.

Când aceștia doi se întâlnesc, formează o combinație deosebit de toxică de oameni cărora le place să dea sfaturi, dar nu pot să le primească. Ca să înrăutățească lucrurile, când vine momentul ca relația să se termine, Berbecul va recurge la vechile obiceiuri și va încerca să dispară fără urmă, în timp ce Taurul va rămâne pe poziții și va cere o explicație. Acest lucru va duce la un schimb de mesaje de lungimea unui roman, care va dura o perioadă bună de timp.

RAC – SĂGETĂTOR

Trăsături toxice ale Racului: extrem de lipicios și excesiv de sensibil

Trăsături toxice ale Săgetătorului: imprudent fără motiv și enervant de neserios

Racul este un semn sensibil și grijuliu, iar nimic nu îi provoacă mai multă suferință decât un Săgetător copleșitor și imprudent. Racul tânjește după siguranță emoțională, consecvență și o legătură personală semnificativă, în timp ce Săgetătorul prosperă în aventură, libertate și următoarea mare evadare. Racul vrea să-și construiască un cămin confortabil și să rămână aproape de familie, în timp ce Săgetătorul deja își rezervă următoarea călătorie singur.

Din păcate, aceste trăsături de caracter înseamnă că nu există nicio șansă ca aceste zodii să se potrivească. Racul îl va percepe întotdeauna pe Săgetător ca fiind neserios și indisponibil, iar acesta din urmă va simți că Racul este prea lipicios. Valorile lor se pot ciocni la toate nivelurile: Racul îl vede pe Săgetător ca fiind neserios și indisponibil emoțional, în timp ce Săgetătorul se simte sufocat de nevoia de apropiere a Racului.

LEU – SCORPION

Trăsături toxice ale Leului: are nevoie de atenție exclusivă, se simte îndreptățit

Trăsături toxice ale Scorpionului: se pierde în imaginea de ansamblu, predispus la gelozie

Există o pereche mai nepotrivită pentru un Leu decât un Scorpion? Probabil că nu. În timp ce Scorpionilor le place să-și petreacă zilele concentrându-se pe marile întrebări ale vieții, Leii își doresc un partener care să se concentreze pe un singur lucru și numai pe acela: pe ei. Leii se simt îndreptățiți să merite multă atenție și laude, în timp ce Scorpionii sunt reticenți în a oferi laude, cu excepția cazului în care le simt cu adevărat.

Ca să înrăutățească lucrurile, Leii nu au nicio problemă în a-și folosi farmecul și a căuta laude și atenție în altă parte, ceea ce îl va înnebuni pe Scorpionul notoriu gelos. Această pereche este una dintre cele mai toxice din zodiac și a dus probabil la nenumărate certuri publice.

BALANȚĂ – FECIOARĂ

Trăsături toxice ale Balanței: înclinație spre bârfe și vorbărie excesivă

Trăsături toxice ale Fecioarei: înclinație spre critică excesivă și vorbărie excesivă

Aceasta este una dintre acele perechi zodiacale toxice în care fiecare scoate la iveală ce e mai rău în celălalt. Fecioara critică poate să-i intre cu adevărat în cap Balanței, iar latura bârfitoare a Balanței are tendința de a face Fecioara să nu aibă încredere în ea. Cei doi sunt, de asemenea, vorbăreți, dar niciunul nu-i place să cedeze cuvântul, ceea ce înseamnă că sunt susceptibili să-și petreacă toată cina vorbind unul peste altul. Ambii au tendința de a-l face pe celălalt nervos, ceea ce poate duce la un comportament toxic pe măsură ce încearcă să restabilească echilibrul sau să înțeleagă ce se întâmplă.

Zodia care și-ar putea înșela partenerul de viață în aprilie. Neti Sandu: „Există tentații”

Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își poate schimba cursul vieții până de Paște: „Totul gravitează în jurul lui”