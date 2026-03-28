Zodia care și-ar putea înșela partenerul de viață în aprilie. Neti Sandu: „Există tentații”

Luna aprilie se anunță una încărcată din punct de vedere energetic, cu multiple evenimente astrologice care pot influența comportamentul și deciziile în plan sentimental. Această perioadă corespunde zodiei Berbec, care începe pe 20 martie și se încheie pe 20 aprilie, iar energia astrală poate accentua impulsivitatea și dorința de acțiune.

Evenimentele astrologice cheie includ intrarea lui Marte în Berbec, zodie în care planeta se află în domiciliu, ceea ce amplifică energia nativilor. Ulterior, pe 15 aprilie, și Mercur va intra în Berbec, creând conjuncturi cu alte planete din această zodie. Pe 17 aprilie va avea loc Luna Nouă, când Soarele și Luna se află împreună în Berbec, aducând atât oportunități, cât și tensiuni.

Pe 2 aprilie, Luna Plină în Balanță, aflată în opoziție cu Soarele din Berbec, poate genera un exces de energie. Gestionarea acesteia este esențială pentru echilibrul relațional. În aceste condiții, astrologii avertizează că nativii Berbec trebuie să fie atenți la impulsurile care pot afecta relațiile de cuplu.

„Este o perioadă foarte complicată, o adevărată aglomerație pe cer. De la începutul anului, planetele au stat în Capricorn, apoi s-au mutat grupate în Pești, iar acum se deplasează în Berbec”, explică astrologul Neti Sandu.

Chiar dacă energia astrală poate fi intensă, conștientizarea și responsabilitatea față de partener pot preveni problemele. Astfel, aprilie se anunță o lună plină de provocări pentru Berbeci. Gestionarea energiei și a relațiilor de cuplu va fi esențială pentru a evita complicațiile sentimentale.

Zodia Capricorn și-ar putea înșela partenerul de viață

Pentru nativii Capricorn, luna aprilie aduce un accent puternic pe relații și viața de familie. Jupiter se află în casa partenerială și sprijină luarea deciziilor în relații, oferind claritate, direcție și posibilitatea de a primi sfaturi valoroase. Este o perioadă în care conexiunile personale și de cuplu pot aduce beneficii reale, dar necesită analiză și stabilitate. Jupiter va rămâne aici până în iunie, evaluând dacă relațiile sunt potrivite sau dacă trebuie ajustată direcția.

Pe de altă parte, Venus în Taur poate aduce tentații și atracții noi, care testează stabilitatea relațională. Unele cupluri pot fi într-o fază intensă emoțional, dar ulterior apar clarificări care ajută la consolidarea legăturii. Este important ca deciziile să fie conștiente și asumate, luate atât cu mintea, cât și cu sufletul, fără a afecta pe ceilalți.

Zona locuinței și a familiei este, de asemenea, activată de planetele din Berbec. Marte, aflat în domiciliu în această zodie, aduce energie intensă și tensiune, care se poate manifesta prin renovări, reparații, construcții sau chiar restructurări majore în plan domestic. Direcționată corect, această energie poate fi foarte benefică, contribuind la realizarea unor schimbări solide și la consumarea tensiunii. În caz contrar, poate genera conflicte sau situații neplăcute.

Capricornii trebuie să fie atenți și la sănătate și la deciziile impulsive, evitând să înceapă proiecte pe care nu le stăpânesc complet. În paralel, influențele din Pești atenuează presiunea, astfel încât provocările nu vor fi resimțite la intensitate maximă.

