Cartea de Tarot a zilei de 28 martie 2026. Asul de bâte aduce noi începuturi

De: Paul Hangerli 28/03/2026 | 06:30
Există un moment care precede orice lucru important din viața unui om. Nu momentul în care îl face, nu momentul în care îl termină, ci cel în care îl simte pentru prima dată, ca o scânteie mică și insistentă undeva în piept, care nu se lasă ignorată oricât ai încerca. Unii îi spun inspirație. Alții îi spun chemare. Alții, mai prudenți, îi spun impuls și încearcă să îl rațționalizeze până dispare. Asul de Bâte este carta acestei scântei, nu după ce a devenit flacără, nu după ce a aprins ceva, ci exact în momentul zero, când totul este încă posibil și nimic nu s-a pierdut încă prin execuție. Dacă această carte a apărut astăzi în tirajul tău, scânteia este deja acolo. Întrebarea nu este dacă o simți, ci dacă îndrăznești să sufli în ea.

Mâna care oferă și focul care așteaptă

Imaginea Asului de Bâte este una dintre cele mai directe și mai puternice din întregul tarot: o mână care iese din nori, ca dintr-o altă dimensiune, și oferă un băț viu, împodobit cu frunze proaspete care cresc chiar în timp ce privești. Nu e un obiect mort. E ceva care pulsează, care crește, care are în el un potențial pe care forma sa actuală abia îl sugerează. Această mână nu impune. Oferă. Iar darul pe care îl ține întins spre tine este unul care nu expiră, dar care cere să fie luat cu ambele mâini și cu toată intenția de care ești capabil.
Asul de Bețe îți spune astăzi că un nou început este nu doar posibil, ci disponibil. O idee, un proiect, o direcție creativă sau o călătorie spirituală care poartă în ea un potențial imens de creștere personală bate la ușa ta. Nu cu zgomot, nu cu garanții, nu cu un plan detaliat pe cincizeci de pagini. Cu o singură certitudine: că dacă faci primul pas, universul va aranja restul.

Focul interior nu se împrumută și nu se cumpără

Forța pe care o reprezintă această carte nu vine doar din exterior, din oportunități și circumstanțe favorabile. Vine în primul rând din interior, din acel rezervor de creativitate, de încredere în sine și de dorință autentică pe care îl porți cu tine oriunde mergi și pe care, în perioadele gri, uiți că există. Asul de Bâte îți amintește astăzi să îl hrănești, să îl cultivi, să îi dai spațiu să respire. Autoîncrederea nu este aroganță. Este combustibilul fără de care nicio idee nu supraviețuiește contactului cu realitatea.
Ieși din zona de confort. Nu dramatic, nu cu gesturi spectaculoase, ci cu acel prim pas mic și ferm pe care îl amâni de prea mult timp. Pasiunile tale nu sunt decorațiuni ale vieții. Sunt busola ei.
Scânteia este deja în tine. Tot ce îți cere astăzi este să nu o stingi.

