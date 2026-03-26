Ziua care le rescrie destinul! Cele două zodii care dau lovitura pe 29 martie

Conform previziunilor astrologice pentru martie 2026, există două semne zodiacale ale căror soartă sau destin vor suferi o schimbare semnificativă spre sfârșitul lunii. Noile schimbări vin cu un val de încredere în sine și cu motivația de a merge mai departe cu planuri și mai îndrăznețe.

Previziunile astrologice pentru martie 2026 indică un moment de cotitură cosmic puternic pentru mai multe semne zodiacale. Se preconizează că schimbările planetare majore din martie 2026, inclusiv trecerea prin Pești și Berbec, vor declanșa schimbări semnificative în viață. Două semne zodiacale ar putea trece printr-o „resetare a destinului”, aducând noi începuturi în carieră, relații și orientarea personală. Este vorba despre zodiile Taur și Pești.

Energia cosmică din martie 2026 este modelată de câteva mișcări planetare importante. Pe măsură ce planetele trec de la Pești la Berbec, zodiacul trece de la un semn de apă contemplativ la un semn de foc îndrăzneț. Această schimbare simbolizează adesea sfârșituri urmate de noi începuturi. Din punct de vedere astrologic, Peștii reprezintă încheierea, vindecarea și eliberarea emoțională, în timp ce Berbecul marchează începutul ciclului zodiacal și încurajează acțiunea decisivă.

TAUR

Taurul este pregătit pentru o „resetare a destinului” care îi redă controlul asupra propriului drum, impulsionată de o aliniere puternică a lui Marte, a Nodului Nord lunar și a lui Jupiter, urmată de un progres financiar major. Se eliberează de limitări și pășesc într-un capitol nou, mai aventuros și mai prosper, în special datorită influenței lui Venus și Juno asupra carierei și parteneriatelor lor.

PEȘTI

Fiind centrul unui puternic stellium planetar în martie 2026, o parte din cei născuți în zodia Pesti trec printr-o transformare masivă a scopului vieții și a peisajului emoțional. Această perioadă marchează sfârșitul unui lung ciclu emoțional și începutul unei faze mai încrezătoare, permițându-i să elibereze trecutul și să-și recâștige puterea intuitivă.

Aceste schimbări sunt declanșate de faza de „resetare a destinului” dintre 22 și 29 martie, determinată și de Mercur retrograd, care împing semnele către puncte de cotitură majore, mai degrabă decât către simple noi începuturi. În timp ce și alte semne, precum Leul, Scorpionul și Vărsătorul, trec prin schimbări, Taurul și Peștii sunt în centrul acestei perioade karmice de realiniere a destinului.

