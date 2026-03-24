Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își poate schimba cursul vieții până de Paște: „Totul gravitează în jurul lui”

Progresul astrologic din martie 2026 se conturează rapid, mai ales între 24 și 30 martie 2026, când mai multe mișcări planetare se aliniază pentru a impulsiona situațiile blocate. Această perioadă marchează o schimbare bruscă în carieră, finanțe și dezvoltare personală, în special pentru o zodie care va obține rezultate rapide după o perioadă de întârziere. Până la Paște, o parte din acești nativi își vor schimba viața radical.

Impulsionată de tranzite cheie care implică Mercur, Venus, Jupiter și Saturn, această perioadă creează o fereastră rară de progres, în care deciziile, oportunitățile și claritatea se îmbină. Dacă ați așteptat să se înregistreze progrese, acesta este momentul în care lucrurile încep să se miște rapid. De ce energia progresului atinge apogeul la sfârșitul lunii martie 2026?

Cristina Demetrescu: Zodia care își schimbăm viața

Această fază de progres nu este întâmplătoare, ci este declanșată de aliniamente planetare specifice care au loc la scurt timp unul după altul:

Conjuncția Mercur–Venus (25 martie) – claritate în comunicare, decizii financiare

Alinierea Lună–Pluto (26 martie) – intensitate emoțională și transformare

Conjuncția Venus–Saturn (27 martie) – angajamente serioase și confruntări cu realitatea

Presiunea Marte–Saturn 28 martie acțiunii și disciplină

Aliniamentul dintre Mercur – Neptun – adevăr vs iluzie

Ei bine, în urma acestor mișcări planetare, o parte dintre nativii din zodia Berbec sunt vedetele săptămânii. Totul gravitează în jurul lor, însă Berbecii trebuie să fie foarte atenți atunci când trebuie să ia vreo decizie, deoarece acestea îi pot schimba cursul vieții.

Sfatulm astrologului Cristina Demetrescu este următorul: acțiune fără amânări! Acesta este momentul renașterii tale. Luna Nouă se află în semnul tău și îți cere să nu mai eziti. Ești împins către un rol de lider — nu într-o zi, ci acum. Singurul lucru care îți stă în cale este îndoiala de sine.

Este o lună în care energia trece de la reflecție la decizie. Universul nu-ți mai cere să „te gândești” – îți cere să alegi. Saturn ține piept, cerând responsabilitate și adevăr. Jupiter extinde tot ceea ce ești pregătit (sau nu ești pregătit) să îmbrățișezi. Iar nodurile lunare te trag în tăcere, dar cu fermitate, spre scopul tău pe termen lung, indiferent dacă te simți pregătit sau nu. Așa arată o resetare a destinului.

