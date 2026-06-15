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Probleme neașteptate pentru Steve Ant! Cu ce se confruntă fostul iubit al Ramonei Olaru

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 14:05
Probleme neașteptate pentru Steve Ant! Cu ce se confruntă fostul iubit al Ramonei Olaru
Foto: social media
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O situație neobișnuită și plină de ironie a ajuns să îi afecteze activitatea profesională lui Steve Ant. Artistul a dezvăluit recent că studioul său de înregistrări a fost „ocupat” de un musafir neașteptat, care îi creează dificultăți serioase în timpul sesiunilor de lucru. Este vorba despre un greier al cărui sunet se aude constant în încăpere și care pare imposibil de găsit.

Problema persistă de mai mult timp, iar încercările de a identifica locul exact în care se ascunde insecta nu au avut niciun rezultat. Deși zgomotul este suficient de puternic pentru a fi perceput clar, localizarea sursei s-a dovedit o adevărată provocare. Astfel, ceea ce inițial putea părea o întâmplare amuzantă s-a transformat într-un obstacol pentru activitatea artistică desfășurată în studio.

Cu ce se confruntă fostul iubit al Ramonei Olaru

Pentru un muzician și producător, liniștea și controlul asupra sunetului reprezintă elemente esențiale în procesul de înregistrare. Orice zgomot exterior poate compromite calitatea unei piese sau poate prelungi semnificativ timpul necesar finalizării unui proiect. În cazul lui Steve Ant, ciripitul repetitiv al greierului ajunge să fie captat de echipamentele de înregistrare, afectând sesiunile de lucru și necesitând reluarea anumitor materiale audio.

„Am o problemă foarte mare. Deci, nu știu de unde, cred ca a intrat un greier, e în acoperiș, e undeva, nu știu, dar cred că îl auziți. Se aude, 100%. Nu știu unde este, e în pereți, nu știu unde este exact, nu-l găsesc și nu se oprește, se aude toată ziua aici la studio. Problema este că eu aici vreau să înregistrez, dar înregistrez și se aude pe fundal greierul. Ce e și mai nașpa, am căutat să văd cât trăiește un greier și scrie că trăiește de la 3 luni și uneori până la 8 luni. Voi vă dați seama dacă stau eu 8 luni de zile cu fratele meu aici? I-auzi. Asta e, cred că facem un duet, n-am ce să fac”, a transmis Steve Ant.

Artistul a ales să împărtășească experiența cu urmăritorii săi din mediul online, transformând situația într-un moment de divertisment pentru comunitatea sa. Mulți dintre cei care i-au urmărit postările au privit întâmplarea cu amuzament, în timp ce alții au venit cu sugestii privind metodele prin care insecta ar putea fi găsită și îndepărtată.

Pe lângă dificultatea de a identifica locul în care se află greierul, Steve Ant s-a confruntat și cu o altă informație care nu i-a oferit prea multă speranță. Documentându-se despre durata de viață a acestei insecte, artistul a descoperit că anumite specii pot supraviețui mai multe luni, ceea ce înseamnă că problema ar putea continua o perioadă considerabilă dacă greierul nu este găsit.

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Cum l-a fentat Ramona Olaru pe Steve Ant. Coincidență sau strategie bine calculată?

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