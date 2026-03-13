Trupa Bosquito, în doliu! Anunțul făcut de Radu Almășan: ”Pierderea lui este ireparabilă”

Solistul trupei Bosquito, Radu Almăşan, trece printr-un moment de cumpănă după ce tatăl său, care i-a fost şi manager de-a lungul timpului, s-a stins din viaţă.

Cântăreţul a făcut anunţul trist pe pagina sa de Facebook, unde a transmis de asemenea şi un mesaj plin de emoţie. Artistul a povestit despre apropierea profundă pe care o avea cu tatăl său, dar şi despre susţinerea pe care acesta i-a oferit-o în anii de carieră.

Radu Almăşan, în doliu

În mesajul postat pe reţelele sociale, cântăreţul a scris:

“La ceas de suferință, familia Almășan anunță trecerea la Domnul a tatălui, soțului și bunicului Nicolae Viorel, Nicu, așa cum l-au știut cei apropiați. Stâlpul copilăriei noastre, a fost artizanul succesului inițial Bosquito prin calitatea sa de manager și de partener al meu de scris muzică și versuri. Pierderea lui este ireparabilă. Pentru cei care l-au cunoscut și doresc să își ia rămas bun, înmormântarea va avea loc sâmbătă, 14 martie, la Biserica Sfânta Troiță din Săftica, la ora 12. Până atunci, trupul neînsuflețit este depus la capela aceluiași lăcaș. Dumnezeu să îl odihnească! Radu”

Mesajul transmis de solistul trupei Bosquito

Fondată în 1999 de Radu Almășan, Bosquito este una dintre cele mai notorii și reputate trupe rock din România. Remarcându-se prin stilul muzical original de a îmbina rock-ul alternativ cu influențe latino, balcanice și acustice, Bosquito are în palmares un număr considerabil de hituri.

Printre cele mai cunoscute creaţii din repertoriul trupei se numără „Pepita”, „Hopa Hopa”, „Două mâini” sau „Întuneric în culori”. De asemenea, formaţia a susţinut de-a lungul anilor sute de concerte, atât în ţară cât şi în străinătate, devenind astfel o emblemă în lumea muzicii rock româneşti.

CITEŞTE ŞI: Radu Almășan de la Bosquito va deveni tătic pentru prima oară, la 44 de ani! Soția lui, Mădălina, a publicat prima imagine cu burtica de graviduță

Cum arată acum celebrul Bosquito. N-ai cum să-l mai recunoști, transformarea e TOTALĂ!