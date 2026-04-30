Tavi Clonda a vrut să o lase fără cuvinte pe Gabriela Cristea. Ce surpriză i-a pregătit la aniversarea căsătoriei

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au celebrat 11 ani de când și-au unit destinele în fața stării civile. Din acest motiv, Tavi a ales să o impresioneze pe soția sa cu un cadou inedit. Aceasta a rămas fără cuvinte și reacțiile au fost pe măsură.

Tavi și Gabriela formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și asta s-a văzut în mediul online de fiecare dată. Recent, a fost aniversarea căsătoriei lor, iar bărbatul a ținut să îi ofere un cadou memorabil. Momentul a fost postat pe rețelele de socializare și a fost spectaculos. Prezentatoarea TV a rămas uimită, iar la final au creat o scenă plină de emoție.

Ce surpriză i-a făcut Tavi Clonda soției sale la aniversarea căsătoriei

Cântărețul a vrut să o lase fără cuvinte pe partenera sa Gabriela Cristea și a reușit cu brio. Cuplul a aniversat 11 ani de la cununia civilă, iar Tavi a vrut să aibă parte de un moment memorabil. Bărbatul este pasionat de tatuaje și are unul cu mama sa, cu fetele lor și nepotul lui. S-a gândit chiar cu o seară înainte că și-ar dori unul special cu Gabriela, așa că a trecut la treabă. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare a povestit cum i-a venit ideea și ce a făcut.

Le-am făcut niște surprize fetelor, acum vreau să îi fac Gabrielei. Astăzi facem 11 ani de cununie. Aseară mi-a venit ideea. Am venit la Costi, next level tatoo. Vreau să îmi fac un tatuaj, despre care ea nu știe. Sper să nu mă sune, i-am spus că vin să schimb cauciucurile. Mă duc la Costi să văd ce tatuaj îmi fac cu Gabriela. Am cu fetele, am cu mama, am cu nepoțelul, cu bunica și cu Gabriela n-am, nu-i frumos. Mă duc să îmi fac tatuajul, vă arăt câteva imagini de aici și apoi vreau să văd reacția Gabrielei. Am emoții!, a postat Tavi pe Facebook.

Imediat după, a prezentat fanilor tatuajul și a explicat semnificația lui.

Bă, e chiar frumos, mișto. E regina mea, prințesa mea încoronată. Hai la mulți ani, Gabriela! Surpriză, merg acasă să vedem ce zice. E un G și cu o coroană. Că ești prințesa mea, regina mea, a adăugat el.

Atunci când a ajuns acasă, i-a arătat totul soției, iar reacția ei a fost una inedită. Nu se aștepta la un asemenea cadou, a rămas surprinsă și de modul în care arată, ba chiar a declarat că i-ar plăcea și ei un tatuaj cu întreaga familie.

Nu cred, și-a făcut un tatuaj, vai, deci nu cred. Nu cred, s-a tatuat cu mine. Mamă, superb e. Vreau și eu să îmi fac un tatuaj mic. Poate să îmi facă și mie cu toată familia? Ce tare e!, a fost reacția Gabrielei Cristea.

