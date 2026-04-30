Fabulos! UEFA schimbă regulamentul pentru o echipă de fotbal femin alcătuită din jucătoare exilate

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 08:30
Echipa feminină a Afghanistanului, sursa-colaj CANCAN.RO

FIFA a decis să permită echipei Afghan Women United să concureze ca echipă națională oficială, ceea ce marchează o schimbare majoră de regulament. Decizia urmează să fie aprobată de Consiliul FIFA și vine în contextul în care autoritățile talibane interzic sportul feminin și refuză să recunoască orice echipă de fotbal formată din femei.

O echipă formată din jucătoare afgane refugiate în mai multe țări va putea reprezenta oficial Afganistanul în competiții internaționale, fără aprobarea talibanilor, potrivit publicației The Guardian.

O decizie istorică împotriva restricțiilor talibane

Până acum, regulile FIFA impuneau ca o echipă națională să fie recunoscută de federația de fotbal a țării respective. În cazul Afganistanului, acest lucru era imposibil, deoarece Federația controlată de talibani nu acceptă existența unei echipe feminine.

Noua decizie schimbă această regulă și permite echipei de refugiate să participe oficial în competiții internaționale, în ciuda opoziției guvernului de la Kabul.

Pentru jucătoare, aceasta este o victorie după mai bine de trei ani de campanii și apeluri către FIFA pentru recunoaștere și sprijin financiar.

O echipă născută în exil

Afghan Women United a fost formată după revenirea talibanilor la putere în 2021, moment în care echipa națională feminină, înființată în 2007, a fost desființată, iar majoritatea jucătoarelor au fost nevoite să fugă din țară și să ceară azil.

În prezent, echipa este alcătuită din sportive răspândite în Europa, Orientul Mijlociu și Australia, unite de dorința de a continua să joace și să reprezinte Afganistanul.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a FIFA, bazată pe trei direcții: susținerea sportului feminin în Afganistan, eforturi diplomatice pentru dreptul femeilor de a practica sport și organizarea de competiții pentru aceste jucătoare.

FIFA a facilitat deja meciuri pentru echipă și a lansat turneul „FIFA Unites: Women’s Series”, deși dificultățile legate de vize au necesitat mutarea competiției din Emiratele Arabe Unite în Maroc.

Fotbalul ca formă de rezistență

Pentru jucătoare, fotbalul  este un sport și în același timp un simbol al identității și libertății. Căpitanul echipei, Fatima Haidari, stabilită în Italia, a descris experiența ca fiind profund emoționantă:

„Când intru pe teren, totul dispare. Simt că nu joc doar pentru mine, ci pentru toate fetele care nu pot fi acolo. E ca și cum le-aș ține de mână”

Decizia FIFA reprezintă un gest cu puternică încărcătură simbolică, care oferă vizibilitate și speranță femeilor afgane aflate în exil sau încă supuse restricțiilor severe din țară.

CITEȘTE ȘI:  Nu știai asta despre Iran: are echipă națională de fotbal feminin, iar două jucătoare au fugit și au cerut azil

Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. Cine va moșteni averea de 7 milioane de euro?

Iți recomandăm
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Știri
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Știri
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
Mediafax
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit...
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
Gandul.ro
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și locuri interzise
Adevarul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Un agent automat a șters baza de date a unei companii în 9 secunde și a recunoscut eroarea
Mediafax
Un agent automat a șters baza de date a unei companii în 9...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
Gandul.ro
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Valentin Sanfira rupe tăcerea! Primele declarații despre divorțul de Codruța, în miez de noapte: ...
Valentin Sanfira rupe tăcerea! Primele declarații despre divorțul de Codruța, în miez de noapte: „Omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate…”
Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal
Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal
Lovitură de teatru: Ella Vișan și Răzvan Kovacs participă la Insula Iubirii, din postura de cuplu?
Lovitură de teatru: Ella Vișan și Răzvan Kovacs participă la Insula Iubirii, din postura de cuplu?
Vezi toate știrile