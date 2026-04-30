Fabulos! UEFA schimbă regulamentul pentru o echipă de fotbal femin alcătuită din jucătoare exilate

FIFA a decis să permită echipei Afghan Women United să concureze ca echipă națională oficială, ceea ce marchează o schimbare majoră de regulament. Decizia urmează să fie aprobată de Consiliul FIFA și vine în contextul în care autoritățile talibane interzic sportul feminin și refuză să recunoască orice echipă de fotbal formată din femei.

O echipă formată din jucătoare afgane refugiate în mai multe țări va putea reprezenta oficial Afganistanul în competiții internaționale, fără aprobarea talibanilor, potrivit publicației The Guardian.

O decizie istorică împotriva restricțiilor talibane

Până acum, regulile FIFA impuneau ca o echipă națională să fie recunoscută de federația de fotbal a țării respective. În cazul Afganistanului, acest lucru era imposibil, deoarece Federația controlată de talibani nu acceptă existența unei echipe feminine.

Noua decizie schimbă această regulă și permite echipei de refugiate să participe oficial în competiții internaționale, în ciuda opoziției guvernului de la Kabul.

Pentru jucătoare, aceasta este o victorie după mai bine de trei ani de campanii și apeluri către FIFA pentru recunoaștere și sprijin financiar.

O echipă născută în exil

Afghan Women United a fost formată după revenirea talibanilor la putere în 2021, moment în care echipa națională feminină, înființată în 2007, a fost desființată, iar majoritatea jucătoarelor au fost nevoite să fugă din țară și să ceară azil.

În prezent, echipa este alcătuită din sportive răspândite în Europa, Orientul Mijlociu și Australia, unite de dorința de a continua să joace și să reprezinte Afganistanul.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a FIFA, bazată pe trei direcții: susținerea sportului feminin în Afganistan, eforturi diplomatice pentru dreptul femeilor de a practica sport și organizarea de competiții pentru aceste jucătoare.

FIFA a facilitat deja meciuri pentru echipă și a lansat turneul „FIFA Unites: Women’s Series”, deși dificultățile legate de vize au necesitat mutarea competiției din Emiratele Arabe Unite în Maroc.

Fotbalul ca formă de rezistență

Pentru jucătoare, fotbalul este un sport și în același timp un simbol al identității și libertății. Căpitanul echipei, Fatima Haidari, stabilită în Italia, a descris experiența ca fiind profund emoționantă:

„Când intru pe teren, totul dispare. Simt că nu joc doar pentru mine, ci pentru toate fetele care nu pot fi acolo. E ca și cum le-aș ține de mână”

Decizia FIFA reprezintă un gest cu puternică încărcătură simbolică, care oferă vizibilitate și speranță femeilor afgane aflate în exil sau încă supuse restricțiilor severe din țară.

