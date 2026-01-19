Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”

Deși a trecut printr-un divorț complicat și numeroase controverse publice, Kim Kardashian demonstrează că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Potrivit Page Six, vedeta a recunoscut recent că încă adoră designurile Yeezy semnate de fostul ei soț, Kanye West, și că anumite piese au rămas de neînlocuit în garderoba ei.
După o despărțire intens mediatizată, Kim Kardashian pare hotărâtă să păstreze ce a fost bun din perioada Yeezy. Într-un videoclip postat pe TikTok, vedeta și-a prezentat una dintre cele mai îndrăznețe ținute purtate recent la Aspen: pantaloni de piele decupați, un corset din catifea și o pereche de botine Yeezy cu toc, din piele de șarpe mov. Kim a explicat pas cu pas cum și-a construit outfitul, de la suprapunerea pantalonilor Roberto Cavalli peste dresurile Miu Miu pentru a face față frigului, până la accesorizarea cu un corset Dolce & Gabbana, o haină de blană vintage Roberto Cavalli și o eșarfă Hermès, tot vintage. Finalul a fost clar rezervat încălțămintei. „Trebuie să o spun: nimic nu se compară cu pantofii cu toc de la Yeezy”, a declarat ea, admirând botinele înainte de a le încălța.
Stând jos, în timp ce își potrivea botinele roșu-burgund cu toc mediu, Kim a recunoscut că nu este sigură dacă modelul a fost vreodată produs pentru public. „Nu știu dacă le-au lansat oficial sau dacă au fost făcute doar pentru mine”, a spus ea, stârnind și mai mult curiozitatea fanilor.
În perioada relației lor, Kim a fost una dintre principalele muze ale brandului Yeezy și chiar co-proprietară a companiei fondate de Kanye West. Ea purta frecvent creațiile brandului din cap până-n picioare, iar familia Kardashian-Jenner era prezentă constant în primele rânduri la prezentările Yeezy. Kylie Jenner a defilat chiar și pe podium, la debutul colecției Kanye West x Adidas, în 2015.
Chiar dacă după ce s-au despărțit în 2021 aparițiile lui Kim în ținute Yeezy au devenit mai rare, atașamentul ei față de aceste piese vestimentare rămâne evident. În 2023, vedeta a dezvăluit în serialul „The Kardashians” că a păstrat „fiecare design Yeezy” creat vreodată de Kanye West — un amestec de haine și creații — pentru cei patru copii ai lor, explicând că astfel „îl păstrează pe Kanye” așa cum îl cunoștea.
CITEȘTE ȘI:
Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie
Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni