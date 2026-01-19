Acasă » Știri » Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”

Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”

De: Diana Cernea 19/01/2026 | 07:50
Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”
Sursa foto: Shutterstock

Deși a trecut printr-un divorț complicat și numeroase controverse publice, Kim Kardashian demonstrează că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Potrivit Page Six, vedeta a recunoscut recent că încă adoră designurile Yeezy semnate de fostul ei soț, Kanye West, și că anumite piese au rămas de neînlocuit în garderoba ei.

Yeezy, piesele esențiale din garderoba lui Kim

După o despărțire intens mediatizată, Kim Kardashian pare hotărâtă să păstreze ce a fost bun din perioada Yeezy. Într-un videoclip postat pe TikTok, vedeta și-a prezentat una dintre cele mai îndrăznețe ținute purtate recent la Aspen: pantaloni de piele decupați, un corset din catifea și o pereche de botine Yeezy cu toc, din piele de șarpe mov. Kim a explicat pas cu pas cum și-a construit outfitul, de la suprapunerea pantalonilor Roberto Cavalli peste dresurile Miu Miu pentru a face față frigului, până la accesorizarea cu un corset Dolce & Gabbana, o haină de blană vintage Roberto Cavalli și o eșarfă Hermès, tot vintage. Finalul a fost clar rezervat încălțămintei. „Trebuie să o spun: nimic nu se compară cu pantofii cu toc de la Yeezy”, a declarat ea, admirând botinele înainte de a le încălța.

„Poate au fost făcute doar pentru mine”

Stând jos, în timp ce își potrivea botinele roșu-burgund cu toc mediu, Kim a recunoscut că nu este sigură dacă modelul a fost vreodată produs pentru public. „Nu știu dacă le-au lansat oficial sau dacă au fost făcute doar pentru mine”, a spus ea, stârnind și mai mult curiozitatea fanilor.

În perioada relației lor, Kim a fost una dintre principalele muze ale brandului Yeezy și chiar co-proprietară a companiei fondate de Kanye West. Ea purta frecvent creațiile brandului din cap până-n picioare, iar familia Kardashian-Jenner era prezentă constant în primele rânduri la prezentările Yeezy. Kylie Jenner a defilat chiar și pe podium, la debutul colecției Kanye West x Adidas, în 2015.

Chiar dacă după ce s-au despărțit în 2021 aparițiile lui Kim în ținute Yeezy au devenit mai rare, atașamentul ei față de aceste piese vestimentare rămâne evident. În 2023, vedeta a dezvăluit în serialul „The Kardashians” că a păstrat „fiecare design Yeezy” creat vreodată de Kanye West — un amestec de haine și creații — pentru cei patru copii ai lor, explicând că astfel „îl păstrează pe Kanye” așa cum îl cunoștea.

CITEȘTE ȘI:

Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie

Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Victoria Beckham, dezvăluiri dureroase despre tulburările alimentare: „Am ascuns totul, chiar și de David”
Showbiz internațional
Victoria Beckham, dezvăluiri dureroase despre tulburările alimentare: „Am ascuns totul, chiar și de David”
Julia Roberts ar refuza rolul care a făcut-o celebră! De ce spune îndrăgita actriță că nu ar mai juca în filmul Pretty Woman?
Showbiz internațional
Julia Roberts ar refuza rolul care a făcut-o celebră! De ce spune îndrăgita actriță că nu ar mai…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum...
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această săptămână. Prețurile, sub pragul de 50 de lei
go4it.ro
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această...
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise
Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24
Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24
Singurele „spaghetti bolognese” acceptate de Pasta Queen: adevărul delicios despre tagliatelle, ...
Singurele „spaghetti bolognese” acceptate de Pasta Queen: adevărul delicios despre tagliatelle, ragù și dragostea italiană pentru mâncare
S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang
S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang
Vezi toate știrile
×