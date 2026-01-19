Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”

Deși a trecut printr-un divorț complicat și numeroase controverse publice, Kim Kardashian demonstrează că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Potrivit Page Six, vedeta a recunoscut recent că încă adoră designurile Yeezy semnate de fostul ei soț, Kanye West, și că anumite piese au rămas de neînlocuit în garderoba ei.

Yeezy, piesele esențiale din garderoba lui Kim

După o despărțire intens mediatizată, Kim Kardashian pare hotărâtă să păstreze ce a fost bun din perioada Yeezy. Într-un videoclip postat pe TikTok, vedeta și-a prezentat una dintre cele mai îndrăznețe ținute purtate recent la Aspen: pantaloni de piele decupați, un corset din catifea și o pereche de botine Yeezy cu toc, din piele de șarpe mov. Kim a explicat pas cu pas cum și-a construit outfitul, de la suprapunerea pantalonilor Roberto Cavalli peste dresurile Miu Miu pentru a face față frigului, până la accesorizarea cu un corset Dolce & Gabbana, o haină de blană vintage Roberto Cavalli și o eșarfă Hermès, tot vintage. Finalul a fost clar rezervat încălțămintei. „Trebuie să o spun: nimic nu se compară cu pantofii cu toc de la Yeezy”, a declarat ea, admirând botinele înainte de a le încălța.

„Poate au fost făcute doar pentru mine”

Stând jos, în timp ce își potrivea botinele roșu-burgund cu toc mediu, Kim a recunoscut că nu este sigură dacă modelul a fost vreodată produs pentru public. „Nu știu dacă le-au lansat oficial sau dacă au fost făcute doar pentru mine”, a spus ea, stârnind și mai mult curiozitatea fanilor.

În perioada relației lor, Kim a fost una dintre principalele muze ale brandului Yeezy și chiar co-proprietară a companiei fondate de Kanye West. Ea purta frecvent creațiile brandului din cap până-n picioare, iar familia Kardashian-Jenner era prezentă constant în primele rânduri la prezentările Yeezy. Kylie Jenner a defilat chiar și pe podium, la debutul colecției Kanye West x Adidas, în 2015.

Chiar dacă după ce s-au despărțit în 2021 aparițiile lui Kim în ținute Yeezy au devenit mai rare, atașamentul ei față de aceste piese vestimentare rămâne evident. În 2023, vedeta a dezvăluit în serialul „The Kardashians” că a păstrat „fiecare design Yeezy” creat vreodată de Kanye West — un amestec de haine și creații — pentru cei patru copii ai lor, explicând că astfel „îl păstrează pe Kanye” așa cum îl cunoștea.

