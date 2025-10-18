Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova! Apartamentul care a explodat ar fi avut o centrală ilegală

Tragedia produsă în cartierul Rahova a readus în atenție vulnerabilitatea instalațiilor de gaz din blocurile vechi. O analiză recentă a imaginilor surprinse de Google Street View în 2023 arată că apartamentul situat la etajul cinci, locul unde s-a declanșat deflagrația de vineri dimineață, era singurul de pe acel tronson care avea montată o centrală termică proprie.

Explozia s-a produs pe 17 octombrie, în jurul orei 9:07, într-un imobil cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de puternică încât mai multe locuințe au fost complet distruse, iar trei persoane și-au pierdut viața.

Fotografiile de arhivă de pe Google Street View, analizate de cercetătorul Răzvan Popa de la CNSAS, evidențiază prezența unui coș de evacuare montat pe fațada clădirii, fiind un indiciu clar că în acel apartament funcționa o centrală termică individuală. Restul apartamentelor din bloc erau racordate la sistemul centralizat de încălzire.

„În imaginile de pe street view arată că acolo era montată o centrală termică. Probabil că tronsonul respectiv din bloc va trebui demolat”, a precizat cercetătorul Răzvan Popa, pe rețelele de socializare.

Explozia a avut loc din cauza scurgerilor de gaze

Cu toate că ancheta este abia la început, primele informații indică o posibilă scurgere de gaz drept cauză a exploziei. Faptul că apartamentul în care s-a produs deflagrația avea o centrală proprie susține această ipoteză, însă rămâne de stabilit dacă instalația fusese autorizată și verificată recent de un specialist. ISU, împreună cu procurorii, vor analiza dacă era în funcțiune în momentul exploziei și dacă au existat scurgeri de gaz înainte de incident.

Reprezentanții Distrigaz au declarat că alimentarea cu gaze fusese oprită încă din 16 octombrie, după ce mai mulți locatari au semnalat miros de gaz în zonă. Se pare însă că, ulterior, cineva ar fi rupt sigiliul de siguranță.

Imaginile surprinse la scurt timp după explozie arată distrugeri severe în apartamentul de la etajul cinci, considerat punctul de origine al tragediei. În total, 13 persoane au suferit răni grave, printre care un copil de 12 ani, aflat în stare critică.

CITEȘTE ȘI: La ce oră a fost oprit gazul care alimenta blocul din Rahova, de fapt, și când au revenit locuitorii cu telefoane disperate către Distrigaz

Ce s-a întâmplat cu robinetul de gaz care a fost sigilat joi de Distrigaz, după ce blocul din Rahova a explodat