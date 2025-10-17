Cum s-a zguduit pământul în timpul exploziei din Sectorul 5. Imaginile video ale unei camere au surprins mișcările ca de cutremur

O explozie puternică a zguduit în această dimineață un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, provocând scene de panică și distrugeri masive. Deflagrația, cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaze, a afectat grav structura clădirii și a rănit mai multe persoane, unele dintre ele fiind transportate de urgență la spital. Camerele de supraveghere dintr-un magazin au surprins momentul devastator.

Explozia din Sectorul 5 al Capitalei, produsă în această dimineață, a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale unui magazin din apropiere. Înregistrările arată cum, la ora 09:07, o deflagrație puternică a zguduit zona, iar clienții aflați în incintă au fugit speriați din calea suflului. Primele informații indică drept posibilă cauză o acumulare de gaze în interiorul clădirii.

Imagini video din timpul exploziei din Sectorul 5

După primele cercetări ale autoritățillor, se crede că explozia s-a produs din cauza acumulării de gaze. Zeci de persoane au fost evacuate și urmează să primească un spațiu de cazare până la soluționarea problemei. În urma impactului, 17 persoane au ajuns la spital și au nevoie de îngrijiri medicale, iar alte 3 persoane au murit.

Risc ridicat de prăbușire al blocului

Secretarul de stat Raed Arafat, aflat la fața locului, a anunțat că imobilul cu opt etaje prezintă un risc ridicat de prăbușire. Pentru gestionarea situației de urgență, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Zeci de echipaje de pompieri, SMURD și Ambulanță acționează în zonă, iar unitatea specială de căutare-salvare a fost mobilizată pentru a verifica dacă persoane au rămas prinse sub dărâmături

„Au fost mobilizate forţe la nivelul Bucureştiului (…), Planul roşu a fost activat, forţele venind şi de la pompieri, SMURD şi Ambulanţă, şi a fost mobilizată de către IGSU unitatea specială de căutare-salvare care răspunde de situaţiile de cutremur. Acum este în desfăşurare o operaţiune de căutare, să nu fie cineva sub dărâmăturile de la etaje. Este o operaţiune foarte riscantă. Cei de la ISC (Inspectoratul de Stat în Construcţii) care au venit aici deja au dat primul verdict, că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă, iar locul va rămâne închis până se ia decizia finală. A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, acesta fiind în U, legat, iar una dintre faţade a fost afectată semnificativ, cu răniţi, cu persoane care au trebuit să fie duse la spital. Situaţia va dura aici şi rugămintea noastră către populaţie este să nu rişte să intre în bloc, să intre în zona care este cu risc”, a afirmat Raed Arafat, sosit la locul exploziei.

