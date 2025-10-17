Noi detalii în cazul exploziei din Rahova. ANRE confirmă că sigiliul de la gaze a fost rupt

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) confirmă faptul că sigiliul de la robinetul de gaz din bloc a fost rupt în ziua în care a avut loc explozia. Autoritățile nu exclud varianta ca un locatar să fi dat drumul intenționat la instalația de gaze.

Sunt clipe de coșmas pentru locuitorii cartierului Rahova din București. Reamintim că în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, un bloc de 8 etaje a fost distrus din cauza unei explozii extrem de puternice. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar în aceste momente blocul este în pericol de prăbușire. Mai multe apartamente au fost distruse complet, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 17 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sigiliul de la gaze ar fi fost rupt de cineva din bloc

În urma nenorocirii din sectorul 5, reprezentanții Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au dispus efectuarea unor controale pentru a vedea modalitatea de acțiune/intervenție a Distrigaz, precum și a firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze în bloc .

ANRE a confirmat faptul că – în ziua precedentă exploziei – locatarii au cerut intervenția specialiștilor pentru a depista și a înlătura sursa mirosului puternic de gaze din bloc. Echipele de intervenție Distrigaz au acționat joi, 16 octombrie, la fața locului și au oprit alimentarea cu gaze în bloc.

Comunicatul ANRE confirmă faptul că sigiliul era rupt

Ulterior, în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, în ziua exploziei, angajații Distrigaz au fost chemați din nou la blocul din Rahova, unde au constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze (închis cu o zi în urmă) fusese rupt. Echipele de intervenție au ajuns la locul tragediei chiar în momentul în care s-a produs explozia.

„ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor care au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova. Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment. În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție. Astfel: – în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă. – ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt. – ⁠ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30. – ⁠la scurt timp după această constatare a avut loc explozia”.

Ce se va întâmpla cu locuitorii care nu mai pot sta în blocul distrus de explozia din Sectorul 5. Primarul Capitalei a făcut anunțul

Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5. Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația