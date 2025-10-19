Acasă » Știri » Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, eram întins în pat și am…”

Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, eram întins în pat și am…”

De: Irina Vlad 19/10/2025 | 18:17
Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, eram întins în pat și am...
Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei/ sursă foto: captură video Antena 3
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

După explozia din Rahova, sute de familii riscă să rămână pe străzi. Casa unei familii de la un bloc vecin a fost aproape complet distrusă. Nelu Brat, proprietarul locuinței, își aduce aminte cu groază de clipele de după explozie. Suflul a fost atât de puternic încât bărbatul a crezut că e un atac cu bombă. 

Explozia din Rahova (vezi AICI video) a luat viața a trei oameni, alte 20 de persoane au fost rănite, iar sute de familii riscă să rămână fără un acoperiș deasupra capului. Printre cei afectați de dezastru se numără și o familie care locuiește în blocul vecin.

”Am crezut că e o bombă”

Nelu Brat locuiește în scara vecină celei în care a avut loc explozia, față în față cu cele două etaje care au fost complet distruse de deflagrație. Bărbatul își aduce aminte cu groază de clipele în care a avut loc nenorocirea. Se afla acasă, iar la un moment dat a auzit o bubuitură îngrozitoare, moment în care toată casa a fost întoarsă cu susul în jos și s-a umplut de praf.

„Eram acasă. Vorbeam la telefon, eram întins în pat. Pe la ora 9:00 am auzit o bubuitură îngrozitoare, a sărit toată casa. Geamuri, televizoare, tot. N-am mai văzut nimic de praf. Am crezut că e bombă”, a povestit el.ț

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Imediat după explozie, bărbatul își aduce aminte cum panica pusese stăpânire pe oameni, unii plângeau, alții urlau, în timp ce în jurul lor totul fusese distrus. Abia când reușit să coboare în fața blocului și-a dat seama de gravitatea situației. Suflul exploziei a fost atât de mare încât aproape toate locuințele din blocul vecin au fost avariate.

„Toată lumea urla, unii plângeau, alții erau răniți. Ușa blocului nu se mai deschidea, am forțat-o ca să-i ajut pe oamenii în vârstă să iasă. Apartamentul meu e chiar față în față cu cele care au explodat. Am reușit să luăm doar trei-patru genți cu haine pentru copii. Atât.

Stăm acum pe la prieteni, iar autoritățile ne-au spus că vor găsi un apartament unde să ne mute temporar.Ni s-a promis un apartament provizoriu. Am hainele în mașină. Vedem ce va fi. Important e că trăim” a mai spus bărbatul.

”Mirosea puternic a gaz în zonă”

Pe lângă pagubele materiale din apartament, Nelu Brat a constatat că și mașina din fața blocului fusese complet distrusă. La fel ca și alți locatari, bărbatul susține că înainte cu două zile de explozie în zonă mirosea puternic a gaze.

”Una dintre mașini am luat-o acum trei zile… trebuie refăcută, vopsită, schimbate piese. Cu o zi sau două înainte mirosea puternic a gaz în zonă. Fetița mea a fost la o prietenă chiar în scara unde a explodat, și mi-a spus că mirosea foarte tare,” a relatat bărbatul pentru Antena3.

Lângă blocul unde a avut loc deflagrația se află la doi pași Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, instituție care a fost și ea afectată de suflul exploziei. Soția lui Nelu Brat, învățătoare acolo, se afla chiar într-una dintre clasele de curs distruse: ”Geamurile au sărit, clasa era față în față cu blocul. A fost dezastru. Copiii au fost evacuați imediat în curte,” i-a povestit femeia soțului ei.

Un locatar al blocului din Rahova, anunț de ultimă oră! A existat o a doua explozie

Ce se întâmplă cu cele 400 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova! Primăria Capitalei a făcut anunțul

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă amintire”
Știri
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă…
Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate
Știri
Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și…
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis / Reacțiile oficialilor francezi
Mediafax
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul...
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile...
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid
Mediafax
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul...
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Click.ro
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
Digi 24
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul....
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și...
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit în familia noastră, o rugăciune către Dumnezeu!
Capital.ro
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit...
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
Romania TV
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
Studiourile Buftea: istoria locului care a scris cinematografia românească
evz.ro
Studiourile Buftea: istoria locului care a scris cinematografia românească
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
Gandul.ro
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă...
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
as.ro
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce...
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut...
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri...
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney
Fanatik.ro
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până...
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ...
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă amintire”
Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă ...
Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Gabriela Firea, în culmea fericirii. A devenit bunică pentru prima oară
Gabriela Firea, în culmea fericirii. A devenit bunică pentru prima oară
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează ...
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică”
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
Vezi toate știrile
×