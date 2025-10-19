Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, eram întins în pat și am...

După explozia din Rahova, sute de familii riscă să rămână pe străzi. Casa unei familii de la un bloc vecin a fost aproape complet distrusă. Nelu Brat, proprietarul locuinței, își aduce aminte cu groază de clipele de după explozie. Suflul a fost atât de puternic încât bărbatul a crezut că e un atac cu bombă.

Explozia din Rahova (vezi AICI video) a luat viața a trei oameni, alte 20 de persoane au fost rănite, iar sute de familii riscă să rămână fără un acoperiș deasupra capului. Printre cei afectați de dezastru se numără și o familie care locuiește în blocul vecin.

”Am crezut că e o bombă”

Nelu Brat locuiește în scara vecină celei în care a avut loc explozia, față în față cu cele două etaje care au fost complet distruse de deflagrație. Bărbatul își aduce aminte cu groază de clipele în care a avut loc nenorocirea. Se afla acasă, iar la un moment dat a auzit o bubuitură îngrozitoare, moment în care toată casa a fost întoarsă cu susul în jos și s-a umplut de praf.

„Eram acasă. Vorbeam la telefon, eram întins în pat. Pe la ora 9:00 am auzit o bubuitură îngrozitoare, a sărit toată casa. Geamuri, televizoare, tot. N-am mai văzut nimic de praf. Am crezut că e bombă”, a povestit el.ț

Imediat după explozie, bărbatul își aduce aminte cum panica pusese stăpânire pe oameni, unii plângeau, alții urlau, în timp ce în jurul lor totul fusese distrus. Abia când reușit să coboare în fața blocului și-a dat seama de gravitatea situației. Suflul exploziei a fost atât de mare încât aproape toate locuințele din blocul vecin au fost avariate.

„Toată lumea urla, unii plângeau, alții erau răniți. Ușa blocului nu se mai deschidea, am forțat-o ca să-i ajut pe oamenii în vârstă să iasă. Apartamentul meu e chiar față în față cu cele care au explodat. Am reușit să luăm doar trei-patru genți cu haine pentru copii. Atât. Stăm acum pe la prieteni, iar autoritățile ne-au spus că vor găsi un apartament unde să ne mute temporar.Ni s-a promis un apartament provizoriu. Am hainele în mașină. Vedem ce va fi. Important e că trăim” a mai spus bărbatul.

”Mirosea puternic a gaz în zonă”

Pe lângă pagubele materiale din apartament, Nelu Brat a constatat că și mașina din fața blocului fusese complet distrusă. La fel ca și alți locatari, bărbatul susține că înainte cu două zile de explozie în zonă mirosea puternic a gaze.

”Una dintre mașini am luat-o acum trei zile… trebuie refăcută, vopsită, schimbate piese. Cu o zi sau două înainte mirosea puternic a gaz în zonă. Fetița mea a fost la o prietenă chiar în scara unde a explodat, și mi-a spus că mirosea foarte tare,” a relatat bărbatul pentru Antena3.

Lângă blocul unde a avut loc deflagrația se află la doi pași Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, instituție care a fost și ea afectată de suflul exploziei. Soția lui Nelu Brat, învățătoare acolo, se afla chiar într-una dintre clasele de curs distruse: ”Geamurile au sărit, clasa era față în față cu blocul. A fost dezastru. Copiii au fost evacuați imediat în curte,” i-a povestit femeia soțului ei.

