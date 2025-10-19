Un locatar al blocului din Rahova, anunț de ultimă oră! A existat o a doua explozie

Explozia puternică din Calea Rahovei, produsă vineri dimineață, continuă să ridice numeroase semne de întrebare. La două zile de la tragedie, ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se face vinovat pentru deflagrația care a curmat vieți, a distrus locuințe și a zguduit întreaga comunitate.

Anchetatorii au început audierea martorilor, printre care și mai mulți locatari ai imobilului afectat. Unii dintre aceștia au declarat că, în seara dinaintea exploziei, o firmă privată ar fi rupt sigiliul aplicat de Distrigaz și ar fi deschis robinetul de gaze. Potrivit acestuia, gazul acumulat ar fi provocat două explozii succesive, prima la etajele superioare și a doua în subsol, resimțită ca un cutremur.

„A venit firma respectivă la ora 5, nu s-au înțeles, a venit a rupt sigiliul direct. Scurgerea de gaz a fost pe conducta de alimentare cu gaz a blocurilor. Fiind fisura lângă blocul respectiv, a intrat în subsol și până a aerisit s-a dus în tot blocul și toate apartamentele. S-a acumulat la etajele unde au fost închise geamurile. A fost o primă explozie la etajele care au fost spulberate și o a doua explozie a fost în subsolul blocului, care s-a simțit ca un cutremur”, spunea Florin Mirea, fost locatar, pentru PRO TV.

Ce spun specialiștii

Șeful Direcției pentru Investigații Criminale a declarat că echipamentele nu au funcționat în condiții optime și ar fi putut exista și o eroare umană. Până în prezent au fost audiate peste 20 de persoane.

„Echipamentele nu au funcționat poate în parametri normali, poate a fost o culpă umană la mijloc. Persoanele care au fost audiate la momentul de față sunt destul de multe, peste 20”, a transmis Cristian Gheorghe, șeful Direcției pentru Investigații Criminale.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și vizează infracțiunea de distrugere urmată de dezastru, o acuzație gravă ce reflectă amploarea tragediei din Rahova.

„S-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagrații. La momentul la care noi am ajuns la această firidă, care este în exteriorul blocului, nu exista sigiliu acolo”, a declarat Alex Poroșanu, directorul Institutului Național de Criminalistică.

