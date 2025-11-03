Acasă » Știri » Cine era bărbatul din Dej, care a murit după ce casa lui a sărit în aer. Era apreciat în comunitate

De: Anca Chihaie 03/11/2025 | 11:41
Explozie în Dej/Foto: captură video

Orașul Dej a fost zguduit de o tragedie cumplită, după ce o casă a sărit în aer în urma unei explozii puternice provocate. Proprietarul, un bărbat de 53 de ani, fost militar, și-a pierdut viața pe loc, fiind găsit carbonizat printre dărâmături.

Explozia a avut loc în toiul nopții, iar bubuitura a fost auzită pe o rază de câțiva kilometri. Locuitorii din zonă s-au trezit speriați, crezând inițial că este vorba despre un cutremur. În doar câteva secunde, liniștea cartierului s-a transformat în haos. Flăcările au cuprins întreaga locuință, iar incendiul s-a extins rapid, alimentat de gazul care se scurgea necontrolat dintr-o conductă ruptă.

Tragedie în Dej!

Pompierii au ajuns la fața locului în scurt timp, însă forța deflagrației distrusese deja aproape complet casa. Din imobil nu a mai rămas decât un morman de moloz fumegând. În interior, salvatorii au descoperit trupul proprietarului, carbonizat. Soția acestuia, asistentă medicală, scăpase doar pentru că nu se afla acasă în acel moment.

Vecinii au povestit că focul era atât de puternic încât se vedea de la mare distanță. Suflul exploziei a zguduit ferestrele caselor din apropiere, iar unele acoperișuri au fost avariate. Mulți locatari au ieșit speriați în stradă, temându-se că urmează o altă explozie.

„A explodat ca o bombă!” a spus un martor.

„Am crezut că se cutremură. […] S-a auzit bubuitura la distanţă mare” a spus  o martoră.

Zona a fost izolată imediat, iar alimentarea cu gaze a fost oprită pentru a preveni alte incidente. Peste 200 de locuințe au rămas fără gaz, iar specialiștii lucrează la verificarea rețelei pentru a elimina orice risc.

Cauza exactă a exploziei rămâne deocamdată necunoscută. Din primele investigații, nu s-au găsit urme de scurgeri pe conducta principală, iar casa era racordată legal la rețea. Familia locuia de ani buni acolo, iar vecinii spun că cei doi soți treceau printr-o perioadă dificilă. Se aflau în plin proces de divorț și urmau să se prezinte la primul termen în instanță în luna următoare.

„Am auzit o bubuitură puternică şi am ieşit pe terasă şi am văzut casa lui vecinu’ dărâmată. Era o flacără… se auzea foarte tare cum ieşea gazul. […] A cutremurat casa foarte tare. (S-a simţit tare şi aici la voi?) Ca şi o bombă”, a mai explicat un martor.

