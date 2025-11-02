Acasă » Știri » Locuitorii blocului care a explodat în Rahova sunt buni de plată! Câte mii de lei li se cer pentru a se întoarce acasă

De: Mirela Loșniță 02/11/2025 | 08:30
Oamenii care și-au pierdut locuințele din blocul afectat de explozia devastatoare care a avut loc în cartierul Rahova sunt într-o situație de nedescris. Aceștia trebuie să bage mâna adânc în buzunare pentru a reveni în casele lor.

Bucureștenii evacuați din blocul afectat de explozia puternică, produsă pe 17 octombrie, în Rahova, trec prin clipe de coșmar. Aceștia nu se pot întoarce în casele lor decât după ce vor îndeplini mai multe condiții. Oamenii trebuie să scoată bani grei din buzunare dacă vor să intre iar în locuințele lor.

Locuitorii blocului care a explodat în Rahova, buni de plată

Aceștia au fost somați să plătească întreținerea pentru locuințele afectate, și, în plus, trebuie să mai scoată din buzunar suma de 2.000 de lei pentru fiecare apartament. Autoritățile au decis ca în fiecare locuință să fie montate detectoare de gaze, iar locuințele să fie expertizate de un specialist în rețele electrice.

Cei care au rămas fără case după explozia puternică sunt revoltați. Aceștia locuiesc prin hoteluri sau pe la rude. Pe lângă faptul că trebuie să achite o sumă consistentă pentru a reveni în propriile locuințe, trebuie să mai dispună și de timp liber pentru a participa la inspecțiile care se fac doar în prezența lor.

Vineri, Judecătoria Sectorului 5 București a emis mandate de arestare preventivă față de trei bărbați: Mihai Burcea, George Daniel Costache și Andrei Robert Soare, un angajat al Distrigaz și doi ai firmei Amproperty Construct din Bucureşti (societate care fusese chemată să facă verificări, după ce locatarii au sunat în ziua de dinaintea exploziei și au spus că sunt scăpări masive de gaz).

Cei doi angajați ai firmei de revizie, care verificaseră rețeaua de gaze cu doar câteva ore înainte de tragedie, sunt acuzați că nu au descoperit defecțiunea și au părăsit locul fără să ia măsurile necesare pentru a preveni explozia. Aceștia sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, infracțiune ce se pedepsește cu până la 12 ani de închisoare.

