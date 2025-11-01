BREAKING | Explozie într-un bloc din Timișoara! Peste 60 de persoane au fost evacuate

O nouă explozie a avut loc în România! De data aceasta, totul s-a întâmplat într-un bloc din Timișoara. Incidentul s-a produs în una dintre garsonierele blocului, în jurul orei 12:00. Peste 60 de locatari au fost evacuați de urgență, iar un bărbat a ajuns la spital cu arsuri pe 40% din suprafața corpului.

Incident de coșmar sâmbătă, 1 noiembrie, în Timișoara. În jurul prânzului, o explozie puternică a zguduit liniște unui cartier. Catastrofa a avut loc la un bloc de pe strada Cerna. La fața locului s-a produs ulterior și un incendiu, astfel că pompierii au intervenit de urgență pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Explozie într-un bloc din Timișoara

Explozia s-a produs într-un apartament situat la parterul blocului de pe strada Cerna. Un bărbat a suferit arsuri de gradele I și II pe aproximativ 30-40% din suprafața corpului. Victima a fost preluată de echipajul medical în stare conștientă și cooperantă. De asemenea, în urma celor întâmplate, 60 de locatari au fost evacuați de urgență.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. Acțiunea echipelor de intervenție a permis limitarea pagubelor și evacuarea în siguranță a locatarilor.

Pompierii au desfășurat o misiune contracronometru, pentru că a existat riscul ca incendiul să se extindă și la alte apartamente. Cauza exploziei nu a fost determinată până în acest moment.

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunţaţi despre producerea unei explozii urmate de incendiu într-un apartament în Timişoara, pe Strada Cerna. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu două autospeciale de stingere cu apa şi spumă, o autoscară mecanică şi trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a transmis ISU Timiș.

