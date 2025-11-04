Directorul liceului Theodor Pallady din București face primele declarații după ce elevii au fost evacuați. De unde susține Distrigaz că venea mirosul de gaze

Miercuri după-amiază, Liceul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat de urgență, după ce în incinta unității de învățământ a fost sesizat un miros puternic de gaze. Autoritățile și echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a evalua situația și a lua măsurile necesare pentru siguranța elevilor și a personalului școlii. Iată ce declarații a făcut directorul școlii!

Evacuarea a fost efectuată preventiv, iar atât elevii, cât și profesorii au fost scoși din săli și conduși în afara clădirii, într-o manieră organizată, pentru a se evita orice risc. În paralel, echipele specializate au început verificările tuturor spațiilor din cadrul liceului, pentru a se asigura că nu există surse interne care ar putea pune în pericol viața celor prezenți.

Liceu din București, evacuat din cauza mirosului de gaze

Primele evaluări realizate de către Distrigaz, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, indică faptul că sursa mirosului nu provine din interiorul clădirii. Se pare că ar exista o posibilă scurgere la o vană exterioară, aflată în afara liceului. În această etapă, alimentarea cu gaze a fost oprită din motive de precauție, până când specialiștii vor finaliza toate verificările și vor confirma că zona este sigură.

Din cauza situației, cursurile de la Liceul Theodor Pallady au fost suspendate temporar. Această măsură a vizat atât programul de dimineață, care se apropia de final, cât și turele de după-amiază, pentru a evita orice risc pentru elevi. Decizia de suspendare a cursurilor a fost luată din considerente de siguranță, în timp ce echipele de intervenție continuă să investigheze cauza mirosului.

”Este vorba despre Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady”, unde s-a simţit miros de gaz în jurul orei 12:00. Au fost chemaţi cei de la Distrigaz, au verificat, au spus că nu este din interior, că ar fi din exterior. Conducerea şcolii a decis să trimită copiii acasă până se termină verificările. Au venit cei de la Distrigaz, fac verificări şi s-a decis şi pentru tura de după-amiază să meargă copiii acasă până când cei de la Distrigaz, care înţeleg că au revenit la punctul respectiv, nu termină verificările şi nu vor da un punct de vedere, să vedem de unde venea acel miros. Ei au spus că mirosul nu era din interior, că ar fi fost din exterior, dar nimeni nu îşi permite să pună viaţa copiilor în pericol, motiv pentru care au fost trimişi acasă. Nu s-a întâmplat nimic, doar a mirosit a gaz, am prevenit orice pericol”, a declarat directorul școlii.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important

Locuitorii blocului care a explodat în Rahova sunt buni de plată! Câte mii de lei li se cer pentru a se întoarce acasă