Acasă » Știri » Directorul liceului Theodor Pallady din București face primele declarații după ce elevii au fost evacuați. De unde susține Distrigaz că venea mirosul de gaze

Directorul liceului Theodor Pallady din București face primele declarații după ce elevii au fost evacuați. De unde susține Distrigaz că venea mirosul de gaze

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 16:18
Directorul liceului Theodor Pallady din București face primele declarații după ce elevii au fost evacuați. De unde susține Distrigaz că venea mirosul de gaze
sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Miercuri după-amiază, Liceul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat de urgență, după ce în incinta unității de învățământ a fost sesizat un miros puternic de gaze. Autoritățile și echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a evalua situația și a lua măsurile necesare pentru siguranța elevilor și a personalului școlii. Iată ce declarații a făcut directorul școlii!

Evacuarea a fost efectuată preventiv, iar atât elevii, cât și profesorii au fost scoși din săli și conduși în afara clădirii, într-o manieră organizată, pentru a se evita orice risc. În paralel, echipele specializate au început verificările tuturor spațiilor din cadrul liceului, pentru a se asigura că nu există surse interne care ar putea pune în pericol viața celor prezenți.

Liceu din București, evacuat din cauza mirosului de gaze

Primele evaluări realizate de către Distrigaz, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, indică faptul că sursa mirosului nu provine din interiorul clădirii. Se pare că ar exista o posibilă scurgere la o vană exterioară, aflată în afara liceului. În această etapă, alimentarea cu gaze a fost oprită din motive de precauție, până când specialiștii vor finaliza toate verificările și vor confirma că zona este sigură.

Din cauza situației, cursurile de la Liceul Theodor Pallady au fost suspendate temporar. Această măsură a vizat atât programul de dimineață, care se apropia de final, cât și turele de după-amiază, pentru a evita orice risc pentru elevi. Decizia de suspendare a cursurilor a fost luată din considerente de siguranță, în timp ce echipele de intervenție continuă să investigheze cauza mirosului.

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

”Este vorba despre Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady”, unde s-a simţit miros de gaz în jurul orei 12:00. Au fost chemaţi cei de la Distrigaz, au verificat, au spus că nu este din interior, că ar fi din exterior. Conducerea şcolii a decis să trimită copiii acasă până se termină verificările. Au venit cei de la Distrigaz, fac verificări şi s-a decis şi pentru tura de după-amiază să meargă copiii acasă până când cei de la Distrigaz, care înţeleg că au revenit la punctul respectiv, nu termină verificările şi nu vor da un punct de vedere, să vedem de unde venea acel miros.

Ei au spus că mirosul nu era din interior, că ar fi fost din exterior, dar nimeni nu îşi permite să pună viaţa copiilor în pericol, motiv pentru care au fost trimişi acasă. Nu s-a întâmplat nimic, doar a mirosit a gaz, am prevenit orice pericol”, a declarat directorul școlii.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important

Locuitorii blocului care a explodat în Rahova sunt buni de plată! Câte mii de lei li se cer pentru a se întoarce acasă

Tags:
Iți recomandăm
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat
Știri
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil?
Știri
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a ...
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” ...
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil?
Povestea bărbatului care a cheltuit 18.000 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko ...
Povestea bărbatului care a cheltuit 18.000 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko Kondo suferă de o afecțiune inedită
Cum îți poți asigura rudele sau partenerii de viaţă în sistemul public de sănătate
Cum îți poți asigura rudele sau partenerii de viaţă în sistemul public de sănătate
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea ...
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea s-a mutat la restaurant
Cum se menține Dan Negru în formă, de fapt. Are aceeași greutate de 20 de ani: „Dai jos până ...
Cum se menține Dan Negru în formă, de fapt. Are aceeași greutate de 20 de ani: „Dai jos până la 5 kilograme”
Vezi toate știrile
×