Acasă » Știri » Știri externe » Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 de ani

Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 de ani

De: Daniel Matei 27/04/2026 | 11:42
Bărbatul suspectat că a comis atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Albă a fost identificat de presă ca fiind Cole Tomas Allen, un bărbat de 31 de ani din sudul Californiei.

Allen, din Torrance, o suburbie a orașului Los Angeles, nu are antecedente penale și nici istoric în instanțele civile din comitatul Los Angeles, informează The Guardian.

Oficialii americani nu au confirmat încă public identitatea suspectului. Un profil de LinkedIn cu numele „Cole Allen” prezintă fotografia unui bărbat care pare să corespundă imaginii distribuite de Donald Trump, transmite sursa citată. Pe profilul de pe rețeaua socială, Allen afirma că este inginer, cu o pasiune pentru dezvoltarea de jocuri, și că locuiește în zona metropolitană Los Angeles.

„Inginer mecanic și informatician prin studii, dezvoltator independent de jocuri prin experiență, profesor din vocație”, se arată în profilul său, unde se menționează că a obținut o diplomă de licență la California Institute of Technology. De asemenea, profilul indică faptul că Allen a obținut anul trecut un master în informatică la California State University, Dominguez Hills.

Un videoclip postat pe platforma Truth Social de către președintele Donald Trump arată imagini filmate de camerele de supraveghere cu un bărbat care aleargă printr-un punct de control al Serviciului Secret, în apropierea principalei zone de verificare cu detectoare de metale, chiar în afara sălii principale de bal a hotelului în care a avut loc evenimentul. Agenții pot fi văzuți scoțând armele și deschizând focul în timp ce acesta trece în fugă. Trump a publicat, de asemenea, o fotografie cu un bărbat fără tricou, întins pe podea.

Potrivit presei de peste Ocean, suspectul ar urma să fie prezentat luni instanței, unde cel mai probabil va fi acuzat de utilizarea unei arme de foc în comiterea unei fapte violente și agresarea unui agent federal cu o armă. Incidentul este în curs de verificare.

Focuri de armă la cina corespondenților de la Casa Albă

Un bărbat a deschis focul la primul dineu cu corespondenții de la Casa Albă la care a participat Donald Trump în calitate de președinte al SUA. Cel puțin șapte focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal, în timp ce pe scenă se aflau liderul de la Casa Albă, soția sa, Melania, și alți înalți oficiali din administrația prezidențială. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost capturat după ce a deschis focul asupra angajaților servicilor secrete. Avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

Potrivit presei americane, anchetatorii au descoperit că suspectul ar fi redactat un manifest înainte de atac, document care ar putea oferi indicii esențiale privind motivația sa. Conform unor surse, acesta ar fi trimis textul către membrii familiei cu puțin timp înainte de incident, sugerând intenția de a viza oficiali ai Administrației. Manifestul ar conține critici dure la adresa guvernului și referiri la un presupus plan de acțiune, fiind analizat în prezent de autorități ca posibil element-cheie în stabilirea caracterului premeditat al atacului.

Clipe de coșmar în Washington. Donald și Melania Trump au fost evacuați de urgență după șapte focuri de armă, la Casa Albă

Donald Trump, declarații după atacul de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă. „Am vrut să văd ce se întâmplă, așa că nu le-am făcut munca prea ușoară celor de la Secret Service"

