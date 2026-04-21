Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar. Prejudiciul se ridică la un milion de euro

Raed Arafat, conducătorul Departamentului pentru Situații de Urgență, este audiat de procurorii Parchetului Militar într-un dosar ce vizează achiziția unui elicopter SMURD. Investigația are legătură cu o tranzacție realizată în 2017, când Ministerul de Interne era condus de Carmen Dan.

Potrivit informațiilor apărute, aeronava ar fi fost cumpărată dintr-o zonă apropiată Regatului Unit, fără plata taxei pe valoare adăugată. Valoarea elicopterului este estimată la aproximativ 4 milioane de euro, conform MEDIAFAX, iar prejudiciul rezultat din neplata TVA ar ajunge la circa un milion de euro.

Știre în curs de actualizare