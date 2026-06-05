Anunțul lui Raed Arafat, după explozia dronei la Constanța: „Exista posibilitatea de existență și a altor drone”

Vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 78, a avut loc o deflagrație puternică, în jurul orei 10:28, după ce o dronă maritimă a fost identificată în cursul aceleiași dimineți. În urma incidentului, autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Conform informațiilor inițiale, explozia a fost legată de gestionarea dispozitivului descoperit în port. Zona a fost imediat securizată, fiind mobilizate echipe de intervenție specializate pentru evaluarea și neutralizarea situației.

Șeful DSU, mesaj după explozia dronei la Constanța

Raed Arafat, șeful DSU, a transmis vineri că drona maritimă identificată în Portul Constanța s-a declanșat prin autodetonare la ora 10:28. Potrivit acestuia, incidentul nu s-a soldat cu victime, deoarece zona fusese anterior evacuată și securizată de echipele de intervenție.

Autoritățile au intervenit rapid la fața locului. În contextul situației a fost activat planul roșu de intervenție pentru gestionarea evenimentului.

„Astăzi a avut loc o explozie a unei drone maritime, la ora 10:28. Dimineața, în jurul orei 6 a fost dată o sesizare ca ar exista o dronă în port. Autoritățile au izolat zona. Nu avem informații despre victime. Situația este în dinamică. A fost activat planul roșu. S-a dat ordin elicopterului SMURD de a face o misiune de recunoaștere. A fost mobilizat și elicopterul de la Tulcea. Există și posibilitatea de existență și a altor drone. S-au dat mesaje Ro alert”, a transmis Raed Arafat.

Pentru coordonarea intervenției, la fața locului au fost trimise forțe importante din cadrul ISU Constanța. În total au intervenit în jur de 80 de pompieri și salvatori. Dispozitivul a inclus opt autospeciale de stingere, o autoscară, o unitate de terapie intensivă mobilă, zece echipaje SMURD, două autospeciale destinate gestionării victimelor multiple, o echipă CBRN specializată în riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și patru ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean.

„Nu intrăm în panică. Măsurile noastre sunt pur preventive. Aceasta drona s-a autodentonat. Suntem foarte atenți. Facem evacuare preventivă. Suntem în legătură cu prefectul Constanța. Legătură cu domnul prim ministru este permanentă. Chiar dacă domul președinte este în zbor, știe situația”, a mai adăugat șeful DSU.

În urma măsurilor de securitate dispuse, activitatea din Portul Constanța a fost suspendată, zona fiind plasată sub restricții stricte de acces, permis doar forțelor de intervenție și structurilor autorizate.

„Pe sistemul de detecție al PESCOMAR au identificat încă 3 drone maritime care se îndreaptă spre port și acestea nu ar putea fi dezamorsate.” potrivit SCOMAR (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere si Control al Traficului la Marea Neagră), scrie replicaonline.ro.

De asemenea, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care au informat populația și au recomandat evacuarea preventivă a perimetrului pe o rază de aproximativ un kilometru în jurul zonei afectate. Locuitorii au fost îndemnați să respecte indicațiile oficiale și să evite deplasarea în zonă până la ridicarea restricțiilor.

CITEȘTE ȘI: Reacția MApN după explozia din Constanța! Planul Roșu a fost activat

Din ce țară provine drona care a explodat la Constanța? Ce au descoperit autoritățile