A născut în urmă cu doar câteva zile, dar riscă 17 ani de închisoare! Congresmena din SUA trebuie să ia o decizie uriașă până vineri

A născut în urmă cu doar câteva zile, dar riscă 17 ani de închisoare! Congresmena din SUA trebuie să ia o decizie uriașă până vineri
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La Monica McIver se teme de închisoare, sursa-colaj CANCAN.RO
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LaMonica McIver traversează una dintre cele mai complicate perioade din viața sa, în care bucuria venirii pe lume a celui de-al doilea copil se suprapune peste un proces federal cu o miză enormă. Congresmena democrată din New Jersey, în vârstă de 40 de ani, a născut joia trecută o fetiță, însă până pe 9 octombrie trebuie să decidă împreună cu avocații săi dacă solicită o nouă examinare a acuzațiilor formulate împotriva ei după confruntarea din mai 2025 de la centrul de detenție pentru imigranți Delaney Hall. McIver a pledat nevinovată, iar acuzațiile pentru care este urmărită ar putea duce, potrivit The Guardian, la o pedeapsă de până la 17 ani de închisoare.

LaMonica McIver a devenit mamă pentru a doua oară

Potrivit The Guardian, LaMonica McIver reprezintă districtul 10 din New Jersey și a născut săptămâna trecută cel de-al doilea copil, o fetiță. Este un eveniment rar pentru un membru al Congresului american aflat în funcție, publicația britanică precizând că McIver este doar al 15-lea membru al Congresului care naște în timpul mandatului.

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Politiciana a ajuns pentru prima dată în Congres după ce a câștigat alegerile speciale organizate la jumătatea anului 2024, iar ulterior a obținut un mandat complet în același an. În prezent, ea candidează pentru realegere.

McIver vorbise public anterior despre problemele de fertilitate cu care s-a confruntat, iar după venirea pe lume a fetiței sale a descris rolul de mamă drept „una dintre cele mai mari bucurii” ale vieții sale.

„Șansa de a-mi crește o familie este o prioritate și o bucurie pentru mine, ceva ce sper să aibă șansa să facă toți cei care își doresc acest lucru. Aducerea unui copil pe lume ne amintește nu numai de ce luptăm pentru îngrijirea medicală maternă și drepturile reproductive, ci și de ce luptăm pentru drepturile și libertățile celor mai vulnerabili. Și ei sunt copiii cuiva”, a transmis LaMonica McIver.

Senatoarea americană în timpul sarcinii, sursa-captură social media La Monica McIver

Congresmena riscă până la 17 ani de închisoare

În timp ce se recuperează după naștere, LaMonica McIver trebuie să se ocupe și de dosarul penal deschis în urma incidentelor petrecute în mai 2025 în fața Delaney Hall, un centru de detenție pentru imigranți în jurul căruia au existat proteste privind condițiile din interior.

La sfârșitul lunii august, o curte federală de apel a refuzat să respingă acuzațiile penale împotriva congresmenei. McIver este acuzată că a intervenit în timpul unei arestări, iar The Guardian notează că este singurul membru al Congresului pus sub acuzare de Departamentul de Justiție în acest context și că acuzațiile pot atrage o pedeapsă de până la 17 ani de închisoare.

McIver a pledat nevinovată și a încercat să obțină respingerea acuzațiilor. Apărarea sa susține că beneficiază de imunitate în baza clauzei „Speech or Debate” din Constituția Statelor Unite, argumentând că se afla acolo în exercitarea atribuțiilor sale. Congresmena susține, de asemenea, că administrația Trump a declanșat selectiv urmărirea sa penală.

Termen-limită pe 9 octombrie. Ce trebuie să decidă LaMonica McIver

McIver și echipa sa juridică trebuie să decidă până pe 9 octombrie dacă solicită rejudecarea sau o audiere „en banc” în fața Curții de Apel pentru al Treilea Circuit. O astfel de procedură ar presupune, în esență, solicitarea unei noi examinări a cazului de către instanța de apel în formulă extinsă.

Există și alte variante. Congresmena poate încerca să ducă problema în fața Curții Supreme a Statelor Unite, cerând examinarea hotărârii instanței de apel, sau poate permite dosarului să meargă mai departe către proces.

Astfel, la numai câteva zile după ce a născut, McIver trebuie să ia împreună cu avocații săi o decizie care poate influența decisiv evoluția unuia dintre cele mai importante dosare din cariera și viața sa.

„Este vorba despre intimidare. Este vorba despre hărțuire”

LaMonica McIver susține că dosarul său face parte dintr-un tipar mai amplu de intimidare și represalii din partea administrației Trump împotriva celor care nu sunt de acord cu președintele sau încearcă să tragă administrația la răspundere.

„Este vorba despre intimidare. Este vorba despre hărțuire. Este vorba despre încercarea de a împiedica nivelul nostru de guvernare să exercite supravegherea și să tragă această administrație la răspundere”, declara McIver anul trecut.

Congresmena consideră că implicațiile dosarului său depășesc propria situație și ar putea afecta modul în care membrii Congresului își exercită atribuțiile de supraveghere.

Ce s-a întâmplat în fața centrului Delaney Hall

Documentele acuzării susțin că mai multe persoane, printre care și membri ai Congresului, l-au înconjurat pe primarul orașului Newark, Ras Baraka, în fața Delaney Hall, pentru a împiedica arestarea acestuia. Procurorii susțin că McIver a strigat în repetate rânduri „hell no”, în timp ce situația devenea tot mai tensionată.

Potrivit unei analize realizate de The Washington Post pe baza imaginilor surprinse din mai multe unghiuri, McIver „a intrat în contact cu cel puțin doi agenți” în timpul busculadei. Publicația a precizat însă că din imagini este „dificil de stabilit forța contactului și în ce măsură acesta a fost intenționat sau rezultatul momentului haotic”.

Într-un interviu radio acordat în septembrie, McIver a descris atmosfera din acea zi drept „foarte haotică, foarte înfricoșătoare”, spunând că ea și ceilalți membri ai Congresului erau înconjurați de agenți federali înarmați.

„Periculos pentru toți membrii Congresului”

LaMonica McIver susține că dosarul său poate crea un precedent care să îi afecteze inclusiv pe politicienii din tabăra adversă. Din punctul său de vedere, problema nu trebuie analizată exclusiv prin prisma luptei politice dintre democrați și administrația Trump.

„Este periculos pentru toți membrii Congresului de ambele părți ale culoarului, nu doar pentru mine”, a declarat aceasta.

McIver a vorbit și despre dificultatea de a-și îndeplini atribuțiile în Congres în timp ce se ocupă de dosarul penal și strânge fonduri pentru plata cheltuielilor juridice. Toate acestea s-au petrecut în timp ce era însărcinată și avea grijă și de fiica sa mai mare, în vârstă de 10 ani.

Sarcina și dosarul penal au mers în paralel

Într-un interviu acordat revistei Elle, LaMonica McIver a explicat că nu a vrut să renunțe la visul de a mai avea un copil din cauza procesului și a presiunilor din viața politică. Congresmena a spus că nu putea pur și simplu să-și pună viața „pe pauză” până când problemele juridice aveau să fie rezolvate.

„Acum, în loc să candidez doar pentru realegere, ceea ce, ca să fim corecți, fac și asta, îmi petrec zilele scriind proiecte de lege despre reducerea costurilor cu energia și protejarea bonurilor alimentare, iar nopțile vorbind cu avocații despre cum să continui să mă opun ICE fără să fiu trimisă la închisoare”, declara McIver.

Nu beneficiază de concediu parental plătit

Situația este complicată și de regulile aplicabile membrilor Congresului. McIver a subliniat în anunțul făcut după naștere că membrii Congresului nu beneficiază de concediu parental plătit.

Congresmena intenționează să folosească luna octombrie pentru recuperarea după naștere și pentru a petrece timp cu nou-născutul, urmând să revină la voturile din Congres în noiembrie. Până atunci însă, una dintre cele mai importante decizii privind dosarul său trebuie luată mult mai repede: termenul pentru următorul pas juridic este 9 octombrie.

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