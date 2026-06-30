Filmul tragediei de la Maternitatea Giulești. Georgiana a murit cu zile. Reacția conducerii: „Verificăm cu atenție”

Iubitul Georgianei, tânăra de 36 de ani, gravidă cu gemeni, care a murit la o zi de la externarea din Maternitatea Giulești, îi acuză pe medici de nepăsare și spun că femeia ar fi fost lăsată ore în șir să sufere.

Timp de 10 ani, Georgiana s-a chinuit prin fertilizare in vitro să rămână gravidă. Minunea s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 5 luni, când a aflat că o să devină mamă de gemeni. Era însărcinată în 18 săptămâni, însă sarcina era extrem de delicată.

Filmul tragediei în care a murit Georgiana

Pe 4 iunie 2026, în urma unor pierderi de lichid amiotic, Georgiana a ajuns la Materniatatea Giulești, unde a rămas internată timp de două săptămâni. Miercuri, 17 iunie, tânăra a fost externată, având confirmarea de la medici că este în afara oricărui pericol. Potrivit iubitului acesteia, în diagnosticul de externare ar fi fost specificat că există pericol de avord.

„Nu am avut probleme, efectiv n-au fost, decât când s-a dus la control, doamna doctoră care i-a făcut un seminar a văzut că s-a lăsat sau are ceva scurgeri, s-a lăsat puțin uterul și ne-a trimis la spital de urgență. Și aici, așa, au luat deciza să-i facă cerclaj. Diagnosticul la externare, în care ei au specificat destul de clar că există şi ameninţare de avort. Tot ei scriu mai jos că pacienta în vârstă de 36 de ani se externează cu stare generala bună, afebrilă, nu pierde sânge sau alte cauze. „, mărturiseşte Andrei Stoian, iubitul Georgianei.

A doua zi, Georgiana a început să se simtă rău. La ora 10:00 a chemat ambulanța în cartierul Cosmopolis, iar la ora 13 a ajuns din nou la Maternitatea Giulești cu sângerări, vomă și frisoane. Iubitul tinerei spune că ore întregi medicii au ignorat starea gravă în care se afla. La ora 19, văzând cât se chinuie Georgiana, bărbatul i-a rugat pe medici să îi facă întrerupere de sarcină.

„Când am ajuns în spital la ora 1, adusă de Smurd, cu toate sângerări, cu un dop gelatinos, cu vomă și cu frisoane. La ora șapte seara am luat decizia, am rugat frumos să întrerupă sarcina, să întrerupă sarcina. Nu mai putea de dureri. Și da, într-un final, bine domnule, facem, exact așa mi-a răspuns. Efectiv nu i-au făcut nimic, au lăsat-o pe salon. S-a spus că sunt atacuri de panică și i-au administrat doar calmante, să o liniștească.”, adaugă Andrei Stoian, iubitul Georgianei.

Abia la ora 22:00 medicii au decis să îi facă Georgianei avort și să îi extirpe uterul din cauza necrozei. Fiind în stare critică, ea a fost transferată la Spitalul Universitar. Din păcate, prea târziu.

„Ne-au sunat că starea este foarte gravă și că va trebui transferată de urgență la universitar. Ne-am urcat în mașină și am plecat acolo. Șansele erau foarte mici. A ajuns mai mult decedată decât vie. Singurul medic cu care am discutat a fost cel de la ATI. După ce au declarat decesul, nu au explicat care au fost cauzele, starea în care a ajuns la ei. Și că nu se mai putea face nimic.”, adaugă fratele Georgianei.

Prima reacție de la conducerea Maternității Giulești din București

La mai bine de o săptămână de la tragedie, conducerea Maternității Giulești refuză să ofere detalii despre moartea Georgianei: „Momentan verificăm cu atenție toate aspectele cazului și, până la finalizarea acestor verificări, nu putem face declarații” a fost reacția conducerii de la Maternitatea Giulești, pentru Observatornews.ro.

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