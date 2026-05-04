Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic

Gabriela Cristea a trecut în ultima perioadă printr-o transformare fizică vizibilă, după ce a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme. Schimbarea ei a atras atenția publicului, mai ales că prezentatoarea TV a vorbit deschis despre parcursul său și despre modificările pe care le-a făcut în stilul de viață.

Vedeta a ajuns la această transformare după ce a fost diagnosticată cu obezitate de gradul 1, un moment care a determinat-o să își reevalueze obiceiurile zilnice și să caute soluții medicale potrivite. În urma consulturilor de specialitate, aceasta a urmat un tratament recomandat de medic, inclusiv un tip de terapie injectabilă folosită în anumite programe de control al greutății, întotdeauna sub supraveghere medicală. În paralel, a fost ghidată către specialiști în endocrinologie și nutriție, pentru a-și ajusta alimentația și a înțelege mai bine cum funcționează metabolismul său.

Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg

Pe lângă tratamentul medical, schimbările din viața de zi cu zi au avut un rol important. Gabriela Cristea a început să acorde mai multă atenție meselor, porțiilor și combinațiilor alimentare. În prezent, spune că preferă preparate simple, inspirate din dieta mediteraneană, care îi oferă sațietate fără a fi excesive caloric.

Un exemplu frecvent din rutina ei de dimineață este un mic dejun format din alimente naturale și ușor de digerat. De obicei, își începe ziua cu brânzeturi proaspete, cum ar fi mozzarella sau alte sortimente similare, alături de măsline verzi și roșii. La acestea adaugă ulei de măsline și diverse condimente, într-o combinație simplă, dar consistentă. Deși farfuria pare generoasă, vedeta a menționat că nu consumă întreaga cantitate, împărțind adesea masa cu partenerul ei de viață. Astfel, micul dejun devine mai degrabă o experiență împărtășită decât o porție individuală completă.

„Italia într-o farfurie! Și pentru că mă tot întrebați cam ce mănânc; cam asta mănânc la micul dejun. Bine, după 3 guri nu mai pot și 3/4 din asta ajunge la Tavi”, a scris Gabriela Cristea.

După perioada dificilă prin care a trecut, Gabriela Cristea a mărturisit că a ajuns să își înțeleagă mai bine relația cu mâncarea, pe care în trecut o folosea adesea ca mecanism de confort emoțional. Stresul și oboseala acumulată de-a lungul anilor au contribuit la creșterea în greutate, iar acest lucru a devenit un semnal de alarmă.

CITEȘTE ȘI: Tavi Clonda a vorbit despre divorțul de Gabriela Cristea. Motivul pentru care prezentatoarea TV i-a cerut să se despartă, la începutul relației

Răspunsul neașteptat dat de Gabriela Cristea la întrebarea ”Îți iubești părinții?”. Ce a spus prezentatoarea TV