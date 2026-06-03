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Carmen Brumă răspunde celei mai controversate întrebări ale verii. Nutriționista avertizează: „Nu slăbești”

De: Irina Vlad 03/06/2026 | 13:38
Carmen Brumă răspunde celei mai controversate întrebări ale verii. Nutriționista avertizează: „Nu slăbești”
Cum să ții corect o dietă / Sursa foto: Instagram
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Carmen Brumă (49 de ani) lămurește una dintre cele mai dezbătute întrebări ale verii. Cât la sută contribuie, de fapt, mișcarea în lupta cu kilogramele în plus? Experta în nutriție a transmis un mesaj ferm. 

La început de vară, când cele mai dezvătute subiecte în rândul femeilor au legătură cu dietele și curele de slăbire, Carmen Brumă clarifică importanța sportului și alimentației echilibrate. Aproape în fiecare an, începutul verii aduce un interes crescut pentru programe de fitness, în special soluții rapide de pierdere în greutate. În acest context, specialista în nutriție explică rolul pe care îl joacă mișcarea în procesul de slăbire.

Ce obicei are Carmen Brumă
Carmen Brumă/ Foto: Instagram

Mesajul ferm transmis de Carmen Brumă

De-a lungul anilor, Carmen Brumă a fost considerată un exemplu de disciplină și profesionalism în ceea ce privește condiția sa fizică, inspirând numeroase femei să adopte un stil de viață sănătos, să își depășească condiția și să își atingă obiectivele în lupta cu kilogramele în plus.

Ori de câte ori are ocazia, Carmen Brumă subliniază faptul că pierderea în greutate nu se face exclusiv cu ajutorul sportului. Ea susține că alimentația are rolul principal în procesul de pierdere în greutate, sportul având roul de a susține metabolismul: „Nu slăbești de la sport. Punct!”, a spus nutriționista.

Pe scurt, specialista în nutriție susține că pierderea în greutate depinde în primul rând de alimentație și de deficitul caloric, nu de antrenamentele din sala de fitness. Sportul ajută la tonifiere, masă musculară și accelerarea metabolismului, nu direct la scăderea kilogramelor.

„Pentru un abdomen plat ai nevoie în primul rând de DIETĂ. Apoi sport. Făcut cu cap, pentru toate grupele musculare nu doar abdomene și atât!”, a scris Carmen Brumă pe o rețea de socialziare.

Potrivit acesteia, mișcarea are un rol major în energie, starea psihică și menținerea formei pe termen lung, nicidecum ca metodă rapidă de slăbit. Carmen Brumă este promotoarea programelor de nutriție, mișcare și informare dedicate în special femeilor în jurul vârstei de 40 de ani. În acest interval, organismul trece prin transformări hormonale care influențează aproape toate sistemele corpului.

Carmen Brumă, sfaturi pentru un prânz sănătos la birou: „Sfânta caserolă luată de acasă este cea mai bună”

Carmen Brumă ne învață cum să ne recăpătăm silueta. Greșeala pe care mulți o fac după excesele culinare de Paște

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