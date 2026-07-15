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O fetiță de 13 ani a murit după ce a consumat zilnic la școală energizante. Doctorița Andreea Ștefănescu a tras un semnal de alarmă

De: Denisa Crăciun 15/07/2026 | 11:42
O fetiță de 13 ani a murit după ce a consumat zilnic la școală energizante. Doctorița Andreea Ștefănescu a tras un semnal de alarmă
Andreea Ștefănescu trage un semnal de alarmă cu privire la energizante
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Consumul excesiv de băuturi energizante poate avea efecte grave asupra sănătății, în special la copii și adolescenți. De curând, doctorița Andreea Ștefănescu a tras un semnal de alarmă cu privire la o fată de doar 13 ani care a murit din cauza consumului excesiv de energizante.

Medicul ATI Andreea Ștefănescu, inițiator al proiectului „Sănătatea în Mișcare”, a tras un semnal de alarmă important. Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, femeia a vorbit despre pericolul consumului de energizante. Deși comercializarea către minori a acestor băuturi este strict interzisă, nu toate magazinele țin cont de asta. Aceasta a adus în atenția publicului o tragedie care s-a produs în Capitală. O fată a murit din cauza consumului de energizante.

O fată de 13 ani a murit din cauza consumului de energizante

Tragedia s-a produs în urmă cu ceva timp, chiar în incinta școlii. Fetei de 13 ani i s-a făcut rău, după ce a consumat zilnic băuturi energizante o perioadă îndelungată. Aceasta a făcut stop cardiorespirator, potrivit medicului ATI Andreea Ștefănescu.

Există o mare problemă cu energizantele. Am fost anul ăsta la o şcoală din Bucureşti unde o fetiţă de 13 ani a murit după ce a consumat zi de zi energizante. A făcut stop cardiac la şcoală şi a murit. Ce m-a şocat pe mine e că, în şcoala respectivă unde a murit fetiţa respectivă, copiii din şcoală încă consumau energizant, a declarat Andreea Ștefănescu, potrivit News.

Ea consideră că accesul facil al minorilor la astfel de băuturi este o problemă serioasă de sănătate publică. Doctorița susține că acestea conțin cantități mari de zahăr, cofeină și alte substanțe dăunătoare creierului și organismului.

Energizantul, pe lângă faptul că are foarte mult zahăr, are foarte multă cofeină, are şi alte substanţe, cum ar fi taurina şi aşa mai departe, care afectează foarte mult creierul unui copil, neuroplasticitatea, comunicarea neuronală. Şi copiii devin foarte, foarte agitaţi şi îi afectează pe termen lung, a mai spus ea.

Consumul repetat de energizante poate crea dependență

Potrivit acesteia, consumul constant de energizante poate crea dependență. De aceea, ea explică că există și alte metode prin care organismul poate obține aceeași stare de bine, fără să fie periculos.

Acest consum poate duce la dependenţă pentru că orice dependenţă presupune secreţie de dopamină, că dopamina este acel hormon al stării de bine şi cu toţii o căutăm. Important este să înţeleagă oamenii că pot creşte acea dopamină şi prin lucruri sănătoase. Putem crea relaţii sănătoase şi cu mâncarea bună şi care nu dăunează, de asemenea putem crea o relaţie bună şi să creştem dopamina făcând sport sau dormind bine sau relaţionând cu ceilalţi, a adăugat Andreea Ștefănescu.

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