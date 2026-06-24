Doctorul Mihail Pautov, avertisment pentru românii care iubesc cafeaua: ora la care bei ultima ceașcă poate influența serios somnul

Pentru milioane de români, cafeaua este mai mult decât o băutură. Este ritualul care deschide dimineața, energia care ajută la începutul unei zile aglomerate și soluția rapidă atunci când oboseala își face simțită prezența. Totuși, medicul Mihail Pautov atrage atenția că efectele cafelei nu dispar atât de repede pe cât cred mulți consumatori, iar o ceașcă băută prea târziu poate afecta somnul și nivelul de energie din ziua următoare.

Cafeaua oferă energie, dar cofeina rămâne mult timp în organism

Mulți oameni au impresia că efectul unei cafele durează doar una sau două ore. În realitate, organismul are nevoie de mult mai mult timp pentru a elimina complet cofeina.

Deși senzația de energie și concentrare se reduce după câteva ore, substanța continuă să circule în organism și poate influența procese importante, inclusiv somnul.

Medicul Mihail Pautov explică faptul că problema nu este neapărat cafeaua de dimineață, ci cea consumată în a doua parte a zilei.

„Mulți băutori de cafea își imaginează că efectul cafelei durează una-două ore și apoi dispare. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. După ce bei cafea, cofeina este absorbită rapid și începe să stimuleze sistemul nervos. Te simți mai treaz, mai atent și mai puțin obosit. Însă organismul are nevoie de mai multe ore pentru a o elimina complet.”

Cafeaua de după-amiază poate ascunde adevărata cauză a oboselii

După masa de prânz, mulți români simt nevoia unei noi cafele. Este momentul în care energia scade, iar tentația unei cești de espresso pare greu de ignorat.

Potrivit specialistului, înainte de a apela la cafea ar trebui să ne întrebăm de ce ne simțim obosiți. Cauza poate fi lipsa somnului, stresul, sedentarismul sau chiar un prânz prea consistent.

Cafeaua oferă un impuls temporar, însă nu rezolvă problema de fond.

„După prânz, mulți oameni simt o scădere de energie. Este momentul în care apare reflexul să mai bei încă o cafea. Uneori te ajută, dar merită să te întrebi de unde vine, de fapt, acea oboseală. Cafeaua poate masca temporar aceste semnale. Îți oferă câteva ore în plus de alertă, dar nu rezolvă cauza oboselii.”

Poți adormi ușor, dar somnul poate fi de calitate mai slabă

Una dintre cele mai răspândite idei este aceea că persoanele care adorm rapid după o cafea nu sunt afectate de cofeină.

Mihail Pautov explică însă că problema nu este doar adormirea, ci și calitatea somnului. Chiar dacă nu observăm efecte evidente, cofeina poate reduce perioadele de somn profund și poate face odihna mai puțin eficientă.

Rezultatul se vede de multe ori dimineața, când ne trezim fără senzația că ne-am recuperat complet energia.

„Unii oameni spun: «Eu pot să beau cafea seara și adorm fără probleme.» Și este posibil să fie adevărat. Însă nu trebuie ignorat că o cantitate semnificativă de cofeină poate influența și calitatea somnului. Poate reduce timpul petrecut în etapele mai profunde ale somnului și poate face noaptea mai fragmentată, chiar dacă nu îți amintești că te-ai trezit.”

Cercul vicios dintre oboseală și cafea

Atunci când somnul este afectat, chiar și discret, consecințele pot apărea a doua zi.

Persoana se simte mai obosită, consumă mai multă cafea pentru a compensa lipsa de energie, iar seara somnul este din nou perturbat.

Astfel se formează un cerc vicios pe care mulți consumatori de cafea îl cunosc fără să realizeze neapărat cauza.

„Rezultatul apare adesea dimineața: te ridici din pat și simți că nu ai bateria complet încărcată. Iar atunci începe cercul pe care mulți oameni îl cunosc foarte bine: dormi puțin mai prost, bei mai multă cafea a doua zi, iar seara somnul are din nou de suferit.”

Nu toți oamenii reacționează la fel la cofeină

Există persoane care pot consuma un espresso seara fără probleme și altele care simt efectele unei cafele băute la prânz.

Potrivit medicului, sensibilitatea la cofeină diferă considerabil de la un individ la altul. Factorii genetici, vârsta, nivelul de stres, medicamentele administrate sau calitatea somnului influențează modul în care organismul procesează cafeaua.

Din acest motiv nu există o regulă universală valabilă pentru toată lumea.

„Dacă ai observat că un prieten poate bea espresso la ora 18:00 și doarme perfect, iar tu simți efectele unei cafele băute la prânz, nu este nimic neobișnuit. Sensibilitatea la cofeină diferă foarte mult de la o persoană la alta.”

Ora recomandată pentru ultima cafea

Deși fiecare organism funcționează diferit, Mihail Pautov consideră că, pentru mulți oameni, cea mai sigură variantă este ca ultima cafea să fie consumată în prima parte a zilei.

Astfel, organismul are suficient timp să proceseze cofeina înainte de culcare.

„Totuși, pentru mulți oameni, este mai sigur ca ultima cafea să fie consumată în prima parte a zilei sau cel târziu până la ora 14:00.”

Cofeina nu se ascunde doar în cafea

Un alt aspect ignorat frecvent este faptul că numeroase produse conțin cofeină.

Ceaiul verde, ceaiul negru, băuturile energizante, anumite sucuri și chiar ciocolata contribuie la cantitatea totală consumată într-o zi.

De aceea, reducerea cafelei nu este întotdeauna suficientă dacă alte surse de cofeină rămân prezente în alimentație.

„Cafeaua nu este singura sursă de cofeină. Ceaiul verde, ceaiul negru, băuturile energizante, unele băuturi răcoritoare și chiar ciocolata pot contribui la cantitatea totală de cofeină consumată într-o zi.”

Concluzia medicului Mihail Pautov

Cafeaua rămâne una dintre cele mai apreciate băuturi din lume și poate fi un aliat important pentru concentrare și energie atunci când este consumată corect.

Problemele apar atunci când este folosită pentru a compensa oboseala acumulată sau când este consumată prea târziu.

Pentru cei care se confruntă cu un somn neodihnitor, una dintre cele mai simple schimbări poate fi mutarea ultimei cafele cu câteva ore mai devreme.

„Cafeaua poate fi un aliat excelent atunci când este consumată la momentul potrivit. Dacă somnul tău nu este la fel de odihnitor cum ți-ai dori, merită să te uiți nu doar la câte cafele bei, ci și la ora la care le bei. Uneori, cea mai simplă schimbare pentru un somn mai bun este să-ți bei cafeaua puțin mai devreme.”

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