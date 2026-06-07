Sfaturile Doctorului Mihail Pautov pentru români înainte de concediu. Cum îți pregătești corpul pentru vară fără înfometare

Pe măsură ce temperaturile cresc și sezonul vacanțelor se apropie, tot mai mulți oameni simt presiunea de a slăbi rapid sau de a arăta într-un anumit fel la plajă. Dr. Mihail Pautov atrage însă atenția că pregătirea pentru vară nu ar trebui să însemne cure drastice de slăbire și antrenamente extenuante, ci construirea unor obiceiuri simple care susțin sănătatea și starea de bine.

Medicul spune că organismul are nevoie, înainte de toate, de hidratare, alimentație echilibrată, mișcare, odihnă și protecție împotriva efectelor soarelui. Potrivit acestuia, scopul nu este să ne forțăm corpul să arate într-un anumit fel, ci să îl ajutăm să funcționeze mai eficient.

Hidratarea, primul pas către o vară sănătoasă

Dr. Mihail Pautov explică faptul că temperaturile ridicate determină organismul să piardă mai multă apă prin transpirație, iar lipsa hidratării poate duce la oboseală, dureri de cap, amețeli și dificultăți de concentrare.

Pe lângă consumul regulat de apă, medicul recomandă și includerea în alimentație a fructelor și legumelor bogate în apă și nutrienți, precum pepenele, castraveții, roșiile, citricele sau fructele de pădure.

„Pe măsură ce temperaturile cresc, corpul pierde mai multă apă prin transpirație. Dacă nu bei suficient, poți simți oboseală, dureri de cap, amețeală sau lipsă de concentrare. Hidratarea este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le poți face pentru tine vara.”

De ce dietele drastice fac mai mult rău decât bine

Mulți oameni încearcă să slăbească rapid înainte de concediu, însă specialistul avertizează că restricțiile severe pot avea efecte negative asupra organismului.

„Corpul are nevoie de energie ca să funcționeze bine. Dacă îl privezi brusc de hrană, intră într-un mod de stres. În loc să elimini tot, încearcă să simplifici: mese regulate, porții mai echilibrate, mai multe legume, proteine și fibre la fiecare masă, mai puține produse ultraprocesate.”

Mișcarea trebuie să aducă plăcere, nu pedeapsă

Dr. Mihail Pautov consideră că activitatea fizică nu trebuie privită ca o obligație, ci ca o formă de grijă față de propriul corp.

„Plimbările lungi, mersul pe bicicletă, înotul, dansul sau drumețiile ușoare pot conta foarte mult. Important este să alegi ceva ce poți repeta fără să simți că îți consumă toată voința.”

Somnul, ingredientul esențial pentru sănătate

Potrivit medicului, somnul joacă un rol major în reglarea organismului și este adesea ignorat atunci când oamenii încearcă să adopte un stil de viață mai sănătos.

„Când dormi prea puțin, apar mai ușor poftele, scade energia și devine mai greu să faci alegeri bune. Organismul se reface și se echilibrează în timpul somnului.”

Nu uita de protecția pielii

Dr. Mihail Pautov le recomandă românilor să acorde aceeași atenție pielii precum siluetei, mai ales în sezonul cald.

„Folosește SPF, caută umbră la orele foarte calde și poartă pălărie și ochelari de soare. Un corp pregătit pentru vară este un corp protejat, hidratat și odihnit.”

Renunță la presiunea „corpului perfect pentru plajă”

Unul dintre cele mai importante mesaje ale medicului este că sănătatea trebuie să fie mai importantă decât standardele impuse de societate.

„Nu trebuie să aștepți să fii perfect ca să te bucuri de vacanță. Poți avea grijă de tine fără să te pedepsești și fără să îți respingi corpul.”

Dr. Mihail Pautov spune că pregătirea pentru vară nu începe cu diete extreme, ci cu obiceiuri sănătoase construite în fiecare zi.

„Vara nu ar trebui să fie un test pentru felul în care arăți. Bea mai multă apă, mănâncă mai simplu, mișcă-te mai des, dormi mai bine și protejează-ți pielea. Corpul răspunde foarte bine la aceste lucruri atunci când devin parte din ritmul tău.

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