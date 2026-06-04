Acasă » Știri » Alternativa recomandată de Mihail Pautov pentru cei care nu pot renunța la băuturile carbogazoase. Așa îți protejezi dinții și smalțul dentar

Alternativa recomandată de Mihail Pautov pentru cei care nu pot renunța la băuturile carbogazoase. Așa îți protejezi dinții și smalțul dentar

De: Paul Hangerli 04/06/2026 | 05:40
Alternativa recomandată de Mihail Pautov pentru cei care nu pot renunța la băuturile carbogazoase. Așa îți protejezi dinții și smalțul dentar
Smalțul dinților distru de băuturile carbogazoase, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Românii se numără printre marii consumatori de băuturi dulci și carbogazoase, iar efectele asupra sănătății dentare nu întârzie să apară. Medicul Mihail Pautov atrage atenția asupra unui obicei extrem de răspândit și oferă o soluție simplă pentru cei care vor să își protejeze dinții fără să renunțe la senzația de prospețime după masă.

Zahărul din băuturile acidulate, un pericol pentru dinți și organism

Mihail Pautov explică faptul că excesul de zahăr reprezintă una dintre cele mai mari probleme pentru sănătatea orală. Potrivit medicului, efectele negative nu se limitează doar la smalțul dentar, ci afectează întregul organism.

El subliniază că zahărul este prezent în foarte multe produse și că oamenii tind să îl consume în exces, adesea fără să își dea seama.

„Evită excesul de zahăr din băuturile acidulate. Aici lucrurile sunt cât se poate de lesne de înțeles. Zahărul este periculos și pentru smalțul dentar, dar și pentru sănătatea generală. Și de multe ori noi tindem să exagerăm cu zahăr, pentru că zahărul e prezent peste tot, pentru că ne place să mai mâncăm un dulce, pentru că acel dulce înlocuiește de multe ori lucrurile pe care ar trebui să le mâncăm.”

Cea mai nocivă formă în care consumăm zahărul

Medicul atrage atenția că una dintre cele mai periculoase forme de consum al zahărului este cea lichidă. În cazul sucurilor, cantitatea ingerată poate fi mult mai mare decât cred oamenii.

Mai mult, după o masă copioasă, mulți aleg instinctiv o băutură dulce și acidulată pentru senzația de prospețime, fără să conștientizeze cantitatea mare de zahăr pe care o consumă.

„Zahărul cel mai nociv ajunge să fie consumat sub formă lichidă. E ușor să nu-ți dai seama cât zahăr este acolo, este foarte ușor să-ți fie poftă să bei ceva dulce, ceva acidulat, ceva care parcă să te clătească așa după ce ai mâncat un prânz copios și de multe ori, dacă nu ai alte alternative, apa fiind una din alternative, ajungem să consumăm sucuri acidulate cu o tonă de zahăr.”

Alternativa recomandată de Mihail Pautov

În locul sucurilor carbogazoase, medicul recomandă o variantă simplă și accesibilă: apa minerală cu lămâie. Aceasta oferă aceeași senzație de prospețime și „curățare” după masă, însă fără aportul mare de zahăr.

Pautov spune că această soluție l-a ajutat chiar pe el să renunțe la obiceiul de a cumpăra băuturi dulci.

„Și cum poți să faci prevenția acestui obicei nesănătos având la îndemână alternative? Spre exemplu, apa carbogazoasă peste care pui niște lămâie, este o apă super sănătoasă care îți dă acel pahanci, îți dă acea senzație de clătire după o masă copioasă, dar nu are zahăr. Asta, pentru mine, este o soluție reală care mă ajută să nu mă mai duc la magazin să-mi cumpăr sucuri acidulate, dulci, fără zahăr sau cu zahăr. Asta mă ajută.”

Un obicei mic care poate face diferența

Mesajul medicului este unul simplu: reducerea consumului de băuturi dulci poate avea beneficii importante atât pentru sănătatea dinților, cât și pentru starea generală de sănătate. Iar uneori, o alternativă la îndemână, precum apa minerală cu lămâie, poate fi suficientă pentru a schimba un obicei nociv pe termen lung.

CITEȘTE ȘI:  Ce pățesc românii care stau zilnic ore în fața televizorului? Explicațiile medicului Mihail Pautov

Mihail Pautov dezvăluie ce se ascunde în spatele chipsurilor pe care românii le adoră. „Totul este calculat în laborator”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iuliana Beregoi, prima reacție după ce a fost atacată de Andreea Bostănică: „Îmi este frică de tine”
Știri
Iuliana Beregoi, prima reacție după ce a fost atacată de Andreea Bostănică: „Îmi este frică de tine”
O melodie celebră a lui Taylor Swift și doi foști soți. Momentul care a transformat o nuntă într-un fenomen online
Știri
O melodie celebră a lui Taylor Swift și doi foști soți. Momentul care a transformat o nuntă într-un…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din mentalul colectiv
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic...
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în...
România, numită de greci „Tigrul Europei de Est”. Ce afaceri au aceștia în țara noastră
Mediafax
România, numită de greci „Tigrul Europei de Est”. Ce afaceri au aceștia în...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad Zamfirescu. Dan Helciug: „Al meu se pregătește de Bacalaureat”
Click.ro
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un...
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
go4it.ro
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe...
ULTIMA ORĂ
Iuliana Beregoi, prima reacție după ce a fost atacată de Andreea Bostănică: „Îmi este frică de tine”
Iuliana Beregoi, prima reacție după ce a fost atacată de Andreea Bostănică: „Îmi este frică de tine”
Puștii-minune ai Campionatului Mondial 2026. Numele fotbaliștilor care ar putea valora sute de milioane ...
Puștii-minune ai Campionatului Mondial 2026. Numele fotbaliștilor care ar putea valora sute de milioane după turneu
O melodie celebră a lui Taylor Swift și doi foști soți. Momentul care a transformat o nuntă într-un ...
O melodie celebră a lui Taylor Swift și doi foști soți. Momentul care a transformat o nuntă într-un fenomen online
Unde a fost surprinsă Laura Cosoi în ultimele zile de sarcină. Actrița radiază înainte să aducă ...
Unde a fost surprinsă Laura Cosoi în ultimele zile de sarcină. Actrița radiază înainte să aducă pe lume bebelușul cu numărul 5!
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor Accuweather
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor Accuweather
De ce apar tot mai des furnicile în bucătărie vara. Trucuri simple recomandate de experți pentru ...
De ce apar tot mai des furnicile în bucătărie vara. Trucuri simple recomandate de experți pentru a scăpa de ele
Vezi toate știrile