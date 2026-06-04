Alternativa recomandată de Mihail Pautov pentru cei care nu pot renunța la băuturile carbogazoase. Așa îți protejezi dinții și smalțul dentar

Românii se numără printre marii consumatori de băuturi dulci și carbogazoase, iar efectele asupra sănătății dentare nu întârzie să apară. Medicul Mihail Pautov atrage atenția asupra unui obicei extrem de răspândit și oferă o soluție simplă pentru cei care vor să își protejeze dinții fără să renunțe la senzația de prospețime după masă.

Zahărul din băuturile acidulate, un pericol pentru dinți și organism

Mihail Pautov explică faptul că excesul de zahăr reprezintă una dintre cele mai mari probleme pentru sănătatea orală. Potrivit medicului, efectele negative nu se limitează doar la smalțul dentar, ci afectează întregul organism.

El subliniază că zahărul este prezent în foarte multe produse și că oamenii tind să îl consume în exces, adesea fără să își dea seama.

„Evită excesul de zahăr din băuturile acidulate. Aici lucrurile sunt cât se poate de lesne de înțeles. Zahărul este periculos și pentru smalțul dentar, dar și pentru sănătatea generală. Și de multe ori noi tindem să exagerăm cu zahăr, pentru că zahărul e prezent peste tot, pentru că ne place să mai mâncăm un dulce, pentru că acel dulce înlocuiește de multe ori lucrurile pe care ar trebui să le mâncăm.”

Cea mai nocivă formă în care consumăm zahărul

Medicul atrage atenția că una dintre cele mai periculoase forme de consum al zahărului este cea lichidă. În cazul sucurilor, cantitatea ingerată poate fi mult mai mare decât cred oamenii.

Mai mult, după o masă copioasă, mulți aleg instinctiv o băutură dulce și acidulată pentru senzația de prospețime, fără să conștientizeze cantitatea mare de zahăr pe care o consumă.

„Zahărul cel mai nociv ajunge să fie consumat sub formă lichidă. E ușor să nu-ți dai seama cât zahăr este acolo, este foarte ușor să-ți fie poftă să bei ceva dulce, ceva acidulat, ceva care parcă să te clătească așa după ce ai mâncat un prânz copios și de multe ori, dacă nu ai alte alternative, apa fiind una din alternative, ajungem să consumăm sucuri acidulate cu o tonă de zahăr.”

Alternativa recomandată de Mihail Pautov

În locul sucurilor carbogazoase, medicul recomandă o variantă simplă și accesibilă: apa minerală cu lămâie. Aceasta oferă aceeași senzație de prospețime și „curățare” după masă, însă fără aportul mare de zahăr.

Pautov spune că această soluție l-a ajutat chiar pe el să renunțe la obiceiul de a cumpăra băuturi dulci.

„Și cum poți să faci prevenția acestui obicei nesănătos având la îndemână alternative? Spre exemplu, apa carbogazoasă peste care pui niște lămâie, este o apă super sănătoasă care îți dă acel pahanci, îți dă acea senzație de clătire după o masă copioasă, dar nu are zahăr. Asta, pentru mine, este o soluție reală care mă ajută să nu mă mai duc la magazin să-mi cumpăr sucuri acidulate, dulci, fără zahăr sau cu zahăr. Asta mă ajută.”

Un obicei mic care poate face diferența

Mesajul medicului este unul simplu: reducerea consumului de băuturi dulci poate avea beneficii importante atât pentru sănătatea dinților, cât și pentru starea generală de sănătate. Iar uneori, o alternativă la îndemână, precum apa minerală cu lămâie, poate fi suficientă pentru a schimba un obicei nociv pe termen lung.

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