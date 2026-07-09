Acasă » Știri » Ce schimbări mici au făcut românii de pe Reddit pentru o viață mai bună. Nu i-a costat nimic! „Mi-au ieșit analizele mai bine”

Ce schimbări mici au făcut românii de pe Reddit pentru o viață mai bună. Nu i-a costat nimic! „Mi-au ieșit analizele mai bine”

De: Irina Maria Daniela 09/07/2026 | 05:40
Ce schimbări mici au făcut românii de pe Reddit pentru o viață mai bună. Nu i-a costat nimic! „Mi-au ieșit analizele mai bine”
Ce schimbări mici au făcut românii lde pe Reddit pentru o viață mai bună. Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un topic postat pe forumul Reddit din România a reușit să scoată la iveală ce schimbări mici au făcut unii oameni pentru o viață mai bună. Multe dintre ele nu i-au costat nimic, dar rezultatele au fost uimitoare. Mulți români preferă să renunțe la conturile de pe rețelele sociale, să petreacă mai puțin timp pe telefonul mobil, să mediteze sau să bea apă minerală. Află mai multe detalii!

Schimbări mici pentru o viață mai bună

În comunitatea r/CasualRO de pe Reddit, un topic extrem de interesant prinde tot mai multă popularitate – „Recomandări de obiceiuri mici care v-au îmbunătățit sănătatea și/sau calitatea vieții”. Românii vor să afle ce trucuri mici și gratuite pot adopta pentru o viață mai bună și mai sănătoasă. Și, pentru că mulți își fac griji pentru sănătatea lor, un utilizator și-a povestit „hack-ul” minor care a făcut o diferență majoră în corpul său – apa minerală.

„Pentru mine a fost să schimb apa pe care o beau. Acum beau doar o apă mai bine mineralizată și mi-au ieșit analizele mai bine ca acum jumătate de an”, este mesajul postat de internaut.

La scurt timp de la mesajul lui, sute de comentarii au început să curgă ca apa unui pârâu! Mulți români au povestit modurile prin care au decis că este timpul să aibă tot mai multă grijă de ei, mai ales în această eră a tehnologiei și a vitezei, după cum prea bine știți!

Românii vor să stea mai puțin pe telefoane

O informație care a ieșit în evidență a fost gestul unui utilizator de a-și instala o aplicație care blochează tot conținutul de tip „short-form” pe telefonul său mobil.

„Am șters TikTok, mi-am instalat o aplicație care îmi blochează tot ce e legat de short-form content și am început să citesc”.

În completarea lui a venit un alt utilizator care a recunoscut că a decis să-și șteargă conturile de pe rețelele sociale, inclusiv aplicațiile din smartphone.

„Mi-am șters conturile de Instagram, Facebook și TikTok. Mi-a dispărut anxietatea la ceva vreme după și am observat că focusul meu e mult mai bun”.

În continuare, un alt utilizator a mărturisit că a descoperit un mic truc care-l ajută să se uite mai rar la telefon – nu îl mai ține niciodată în buzunar.

„Să nu mai țin telefonul în buzunar când mă plimb cu familia sau prietenii. Îl țin în ghiozdan, să nu mai am tendința să mă uit de 100 de ori la el pentru nimic”.

Trucuri pentru sănătate de pe Reddit

În continuare, românii și-au expus propriile trucuri pe care le-au adoptat în speranța că sănătatea fizică sau psihică va fi mai bună. Un utilizator a decis să limiteze numărul de produse ultraprocesate pe care le consumă. Pentru a avea mai multă grijă de sănătatea sa, și-a limitat consumul la doar 2 porții pe săptămână.

„Să nu mai mănânc mâncare ultraprocesată, dulciuri, sucuri mai mult de 2 porții/săptămână”, susține utilizatorul.

„Zero zahăr, zero snacks, două mese pe zi”, a mai completat alt utilizator.

„Să nu mai mănânc prăjeli și să reduc dulciurile/snackurile dintre mese -10kg.”

„Sterge TikTok, Instagram, Facebook; 3 exerciții de mobilitate pe zi; gel de duș dermatologic blând cu pielea, nu chestii cu caramel și fructe exotice; purificator de aer; 1 legumă verde în farfurie pe zi”, este sfatul altui român.

„La prânz fac o siestă/meditație de 15 minute. Mă pun în pat, îmi pun timer și încerc să nu mă gândesc la nimic. Mă scol foarte zen și gata să atac a doua jumătate a zilei.”

„Pentru igiena orală, tongue scraper face o diferență enormă în ceea ce privește senzația de prospețime, elimină foarte mult din bacteriile de pe limbă care cauzează miros neplăcut și mâncarea are gust mai bun.”

„Să nu mai mănânc foarte târziu, să ies măcar la o plimbare scurtă seara și să-mi pun telefonul pe «Do Not Disturb» în orele libere. Nu pare ceva wow, dar parcă dorm mai bine și mă simt muuult mai liniștită dimineața.”

„Plimbări în pas alert în (aproape) fiecare seară de o oră, o oră și jumătate. Cafea fără zahăr (pentru mine asta a fost o mutare importantă, că înainte cafeaua mea era dulce ca mierea și nu o suportam altcumva). Poftă de dulce? Fructe!”

„Ceva la care încă lucrez e să nu îmi mai bat așa tare capul, nici la job, nici în viața personală. Nu merge mereu, dar ce să fac…”

Trebuie să recunosc, în timp ce redactam acest material am avut câteva momente de „trebuie să încerc asta!” Și, vă spun cu mâna pe inimă că voi face câteva schimbări minore și eu, chiar dacă am peste 20 de ani de când beau cafeaua fără zahăr sau miere :))

Voi ce trucuri pentru sănătate aveți? Mi-ar plăcea să aflu dacă aveți tips and tricks utile, pe care le puteți lăsa în secțiunea de comentarii de mai jos! Spor la o viață mai bună☺

CITEȘTE ȘI:

Soluția rapidă și eficientă de ”a slăbi” peste noapte, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu e o noutate ce vă spun!”

Sunt dietele bogate în proteine sigure pe termen lung? Ce spun specialiștii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prognoza meteo azi, 9 iulie 2026. Vine un val nou de furtuni în sudul și estul României. Zonele în care scad temperaturile
Știri
Prognoza meteo azi, 9 iulie 2026. Vine un val nou de furtuni în sudul și estul României. Zonele…
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Știri
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Mediafax
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport.ro
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
Click.ro
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman...
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Digi 24
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Tags:
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 9 iulie 2026. Zodia Tigru se va simți sufocată de obligațiile de familie
Horoscop chinezesc azi, 9 iulie 2026. Zodia Tigru se va simți sufocată de obligațiile de familie
Corina Dănilă și-a pierdut casa, dar coșmarul nu s-a încheiat aici. Verdict definitiv, după 10 ...
Corina Dănilă și-a pierdut casa, dar coșmarul nu s-a încheiat aici. Verdict definitiv, după 10 ani de procese
Prognoza meteo azi, 9 iulie 2026. Vine un val nou de furtuni în sudul și estul României. Zonele în ...
Prognoza meteo azi, 9 iulie 2026. Vine un val nou de furtuni în sudul și estul României. Zonele în care scad temperaturile
Paris Hilton obține o victorie după ani de luptă. Școala unde spune că a fost abuzată își pierde ...
Paris Hilton obține o victorie după ani de luptă. Școala unde spune că a fost abuzată își pierde licența
Campionul NXT Tony D’Angelo a devenit tată pentru prima dată. Primele imagini cu fiul său
Campionul NXT Tony D’Angelo a devenit tată pentru prima dată. Primele imagini cu fiul său
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta ...
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Vezi toate știrile