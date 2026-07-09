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Actrița Louise Lasser, fosta soție a lui Woody Allen, a murit la 87 de ani. Care ar fi cauza decesului

De: Irina Maria Daniela 09/07/2026 | 06:30
Actrița Louise Lasser, fosta soție a lui Woody Allen, a murit la 87 de ani. Care ar fi cauza decesului
Actrița Louise Lasser, fosta soție a lui Woody Allen, a murit la 87 de ani. Sursa foto: Profimedia
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Actrița americană Louise Lasser, cunoscută pentru rolurile sale de comedie și pentru colaborările cinematografice cu fostul său soț, Woody Allen, a murit la vârsta de 87 de ani. Află mai multe detalii!

Actrița Louise Lasser a murit

Potrivit USA Today, vedeta a murit din cauze naturale luni, 6 iulie, la locuința sa din New York. Informația a fost confirmată de cea mai bună prietenă a sa, Susan Charlotte.

Louise Lasser a rămas în memoria publicului în special datorită rolului principal din sitcomul satiric „Mary Hartman, Mary Hartman”, creat de regretatul Norman Lear în anii ’70. Aceasta a mai fost cunoscută și datorită căsătoriei sale cu regizorul și actorul Woody Allen.

De-a lungul carierei sale, a avut numeroase apariții atât în filme, cât și în producții de televiziune.

Cine a fost Louise Lasser

Actrița s-a născut pe 11 aprilie 1939, la New York. Încă din perioada studenției a început să joace în musicaluri la Universitatea Brandeis din Waltham, statul Massachusetts. După 3 ani de facultate, a renunțat la studii pentru a urma o carieră în actorie la Manhattan.

Acolo l-a cunoscut pe Woody Allen. Cei doi s-au căsătorit în 1966, însă mariajul lor s-a încheiat prin divorț în 1970.

Cariera ei s-a bucurat de un real succes în 1962, când a debutat pe Broadway în musicalul „I Can Get It for You Wholesale”. În același an, a apărut și în spectacolul lui Woody Allen, „The Laughmakers”. Apoi a avut roluri în serialul „The Doctors” (1964) și în filmul „What’s New Pussycat” (1965).

În 1966, Louise Lasser a fost vocea personajului Suki Yaki în „What’s Up, Tiger Lily?”, o adaptare realizată de Woody Allen după un film japonez cu spioni. De-a lungul carierei, a mai jucat în producții precum „Simon”, „Rude Awakening”, „Modern Love”, „The Night We Never Met”, „Wolves of Wall Street” și „National Lampoon’s Gold Diggers”.

Rolul care i-a adus celebritatea

Cel mai cunoscut rol al său a fost cel al lui Mary Hartman în serialul „Mary Hartman, Mary Hartman”, difuzat între 1976 și 1977. Era o satiră la adresa telenovelelor și a durat două sezoane.

Louise Lasser interpreta o gospodină din statul Ohio aflată în dificultate, care purta codițe împletite și bluze cu mâneci bufante, parodiind imaginea tradițională a gospodinei americane din acea perioadă.

În ultimii ani, publicul a putut să o revadă în trei episoade ale serialului HBO „Girls”. Ultimul său rol pentru televiziune a fost în filmul „Did You Know My Husband?” (2018), în care a jucat alături de partenerul său de viață, Michael Citriniti.

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