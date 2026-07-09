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Inna a lăsat bolidul acasă și a fentat traficul pe două roți. Dacă o vedeai pe stradă, cu greu o recunoșteai!

De: Andrei Iovan 09/07/2026 | 06:50
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Dacă Bucureștiul s-a transformat într-un cuptor, Inna pare că a găsit rețeta perfectă pentru a fenta atât traficul, cât și temperaturile sufocante. Parcă e altfel când îți bate vântul în plete în timp ce pedalezi de zor pe străzile Capitalei. Artista a lăsat deoparte confortul mașinii și a ales o variantă mult mai fresh, bicicleta! Și nu orice bicicletă, ci una semicursieră, numai bună pentru o tură serioasă prin Bucureștiul torid. Bineînțeles, CANCAN.RO are imagini tari cu Inna, care arată fix ca o adolescentă rebelă!

Departe de luminile reflectoarelor și de concertele de prin afară, artista a părut că se bucură din plin de una dintre cele mai simple plăceri, o plimbare pe două roți. Fie că a vrut să ardă câteva calorii, să facă puțină mișcare sau pur și simplu să scape de haosul din trafic, alegerea pare să-i fi prins de minune.

Inna a ieșit să dea o tură cu bicicleta

Dacă tot a ieșit la pedalat, Inna a făcut-o într-un stil care a întors toate privirile. La capitolul energie, vibe și look, artista merită nota 10! Zici că e o puștoiacă și alta nu! N-aveai cum să nu întorci capul după ea.

Inna a fentat traficul din Capitală cu o bicicletă semicursieră

Îmbrăcată într-un maiou alb, foarte scurt, care i-a pus în valoare abdomenul perfect lucrat, o pereche de jeanși trei sferturi, largi, și o șapcă purtată șmecherește, Inna avea vibe de skateriță care și-a luat o pauză de la vacanța de vară și a ieșit să cucerească asfaltul bucureștean. Pletele cârlionțate, outfit-ul relaxat, completat de o pereche de adidași Salomon Speedcross, dar mai ales de semicursiera pe care a încălecat-o, au făcut-o pe diva noastră să fie o apariție super cool. Totuși, nici măcar Inna nu e imună la capriciile verii, care se servește de ceva vreme temperaturi foarte ridicate. Prea ridicate! După ce a pedalat zdravăn prin oraș, artista a făcut un scurt popas pentru a-și trage sufletul. Și din grimasele pe care le face, e clar că zăpușeala a prins-o la cotitură. S-a uitat preț de câteva clipe la telefon, probabil să verifice câți kilometri a bifat până acum.

Artista a pedalat de zor pe străzile Capitalei

Dar nu e timp de pierdut! Inna o pornește din nou din loc, cu același aplomb! După gambe, se vede că artistei nu îi sunt străine astfel de activități. Plimbările cu bicicleta trebuie să fie la ordinea zilei pentru ea. Bravo, Inna! Așa da! Și pentru sănătate, și pentru environment! 👌

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