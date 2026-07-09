Corina Dănilă și-a pierdut casa, dar coșmarul nu s-a încheiat aici. Verdict definitiv, după 10 ani de procese

Viața Corinei Dănilă nu a însemnat doar succes pe scenă și la televizor. Actrița a rămas fără locuința cumpărată prin credit, iar problemele cu banca au continuat ani la rând din cauza datoriilor rămase. Acum, după aproape un deceniu de procese, a venit și verdictul definitiv. Numai că vestea nu este cea pe care o aștepta!

Totul a început în 2008, când actrița a contractat două credite în franci elvețieni, în valoare totală de peste 400.000 de franci elvețieni. La vremea respectivă, francul avea un curs considerabil mai mic decât cel la care avea să ajungă câțiva ani mai târziu. Odată cu explozia monedei elvețiene, ratele au devenit din ce în ce mai greu de suportat, iar creditele au fost declarate scadente anticipat.

A urmat executarea silită. Locuința ei, adusă garanție, a fost scoasă la licitație și vândută, însă banii obținuți nu au fost suficienți pentru a acoperi întreaga datorie. Coșmarul nu s-a terminat odată cu pierderea casei. Creditorii au continuat executarea pentru diferența rămasă, iar veniturile Corinei Dănilă au fost poprite.

Din actele depuse la dosar reiese că, ani la rând, până la suspendarea executării prin notificarea de dare în plată, i-a fost reținută până la jumătate din salariul net încasat de la TVR.

”În paralel, a fost înfiinţată o poprire distinctă pentru acest contract de credit în dosarul nr.731/2014 asupra tuturor veniturilor sale, fiind executate din sume din drepturi conexe şi salariul sau ca angajat al Televiziunii Române cu sediul în Bucureşti, până în prezent fiind executaţi peste 60,000 lei din aceste venituri fără ca aceste sume să fie încasate în contul creditului, ci numai a cheltuielilor de executare”, se arată în motivarea depusă de către vedetă.

Mai mult, în documente este descrisă și situația personală a vedetei. Se arată că povestea ei devenise deja cunoscută opiniei publice, fiind prezentată în repetate rânduri în presă drept un caz social, după ce a rămas fără locuință și avea în întreținere un copil minor.

”Pentru deplina dovedire solicităm ataşarea acestui dosar extrem de voluminos și care denotă realitatea tragică în care se afla apelanta-reclamantă”, a susținut avocatul actriței în fața instanței.

A rămas fără vilă, apoi fără jumătate din salariu

În încercarea de a pune capăt acestui calvar, Corina Dănilă a apelat la prevederile Legii dării în plată. Ea le-a cerut instanțelor să constate stingerea tuturor obligațiilor rămase după executarea silită, invocând faptul că explozia francului elvețian a creat un dezechilibru imposibil de anticipat atunci când au fost semnate contractele de credit.

Judecătorii i-au dat dreptate parțial. Au considerat că majorarea puternică a francului elvețian i-a afectat serios situația financiară și au recunoscut că aceasta s-a confruntat cu o situație excepțională. Totuși, au decis că acest lucru nu înseamnă că toate datoriile ei trebuie șterse.

Prin hotărârea definitivă, pronunțată recent, Tribunalul București a menținut decizia primei instanțe și a dispus doar ”adaptarea” contractelor. Cu alte cuvinte, datoria rămasă va fi recalculată folosind cursul francului elvețian de la momentul încheierii contractelor, la care se adaugă maximum 52,6%, însă obligațiile nu vor fi stinse în totalitate.

Corina Dănilă a făcut apel la această decizie dată de Tirbunalul București, susținând inclusiv ideea că dacă imobilul nu ar fi fost valorificat cu întârziere, creanța ar fi putut fi acoperită într-o proporție mult mai mare (vila a fost adjudecată pentru 490.000 de lei, însă suma nu a acoperit întreaga datorie).

De asemenea, vedeta a subliniat că executarea silită asupra salariului ei a continuat ani întregi, deși locuința fusese deja pierdută.

Judecătorii i-au respins apelul și au pus capăt capăt unui proces început în urmă cu mai mulți ani, însă nu și problemelor financiare ale actriței. După ce și-a pierdut casa și a trecut prin ani de executare silită, Corina Dănilă este nevoită să plătească în continuare o datorie recalculată într-o formă nouă de către instanță.

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