Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: „Arată a 80 de ani!”

Cătălin Crișan (57 de ani) a ajuns de nerecunoscut! La doi ani de la dubla operație de hernie de disc, artistul arată mult mai îmbătrânit, aspect la care oamenii nu au rămas indiferenți. Fanilor de pe TikTok nu le-a venit să creadă când l-au văzut.

La începutul anului 2024, Cătălin Crișan a suferit o intervenție chirurgicală majoră. A fost operat de dublă hernie de disc laterală, afecțiune care i-a transformat viața într-un calvar. De atunci și până acum, acesta a trecut printr-un proces de recuperare anevoios. Vizibil slăbit, fără vlagă, dar cu zâmbetul pe buze, Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut.

Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut la 57 de ani

După ce a trecut prin două căsnicii eușate, de ceva vreme, Cătălin Crișan și-a găsit liniștea alături de Camelia, prima femeie pe care a iubit-o după cel de-al doilea divorț. În imaginile încărcate pe o rețea de socializare, artistul este filmat de către iubita lui în timp ce prepară maioneză. Pentru a fi util, acesta s-a lăsat ghidat de iubita lui, a urmat instrucțiunile de „folosire” și a ajutat la prepararea unei salate de boeuf.

„Prima lui maioneză. Și i-a și ieșit, chiar arată foarte bine. Bravo, iubitule, facem salată boeuf și o să vă arătăm opera finală”, a spus iubita lui Cătălin Crișan, în timp ce îl filma.

Imaginile au devenit intens comentate, cei mai mulți dintre utilizatorii TikTok abia dacă l-au recunoscut pe Cătălin Crișan. Cum era de așteptat, mulți dintre ei și-au dat cu părerea despre aspectul îmbătrânit al artistului la cei 57 de ani ai săi.

„Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan.” „Ce aveți oameni buni? E Cătălin Crișan.” „E bolnav?” „Nu este Cătălin Crișan.” „Am crezut că are 80 de ani.” „Cine lasă soția de acasă pentru alta și crede că o să fie fericit… o să facă maioneză.” „Nu cred că este Cătălin Crișan!!!!!” „Asta e viața, nu contează că ești Cătălin Crișan, eu, tu, bătrânețea vine oricum, poate pentru unii este un privilegiu. Alții nu o apucă.” „Nu știu ce să zic… Seamănă puțin, dar parcă are 70-75 de ani.” „El este, dar felul în care a îmbătrânit nu poate fi decât din cauza vieții desfrânate, altfel nu îmi explic”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor TikTok.

