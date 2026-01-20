Acasă » Știri » Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: „Arată a 80 de ani!”

Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: „Arată a 80 de ani!”

De: Maria Roșca 20/01/2026 | 11:07
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Crișan (57 de ani) a ajuns de nerecunoscut! La doi ani de la dubla operație de hernie de disc, artistul arată mult mai îmbătrânit, aspect la care oamenii nu au rămas indiferenți. Fanilor de pe TikTok nu le-a venit să creadă când l-au văzut. 

La începutul anului 2024, Cătălin Crișan a suferit o intervenție chirurgicală majoră. A fost operat de dublă hernie de disc laterală, afecțiune care i-a transformat viața într-un calvar. De atunci și până acum, acesta a trecut printr-un proces de recuperare anevoios. Vizibil slăbit, fără vlagă, dar cu zâmbetul pe buze, Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut.

Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut la 57 de ani

După ce a trecut prin două căsnicii eușate, de ceva vreme, Cătălin Crișan și-a găsit liniștea alături de Camelia, prima femeie pe care a iubit-o după cel de-al doilea divorț. În imaginile încărcate pe o rețea de socializare, artistul este filmat de către iubita lui în timp ce prepară maioneză. Pentru a fi util, acesta s-a lăsat ghidat de iubita lui, a urmat instrucțiunile de „folosire” și a ajutat la prepararea unei salate de boeuf.

„Prima lui maioneză. Și i-a și ieșit, chiar arată foarte bine. Bravo, iubitule, facem salată boeuf și o să vă arătăm opera finală”, a spus iubita lui Cătălin Crișan, în timp ce îl filma.

Cătălin Crișan este de nerecunoscut/ sursă foto: social media

Imaginile au devenit intens comentate, cei mai mulți dintre utilizatorii TikTok abia dacă l-au recunoscut pe Cătălin Crișan. Cum era de așteptat, mulți dintre ei și-au dat cu părerea despre aspectul îmbătrânit al artistului la cei 57 de ani ai săi.

„Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan.”

„Ce aveți oameni buni? E Cătălin Crișan.”

„E bolnav?”

„Nu este Cătălin Crișan.”

„Am crezut că are 80 de ani.”

„Cine lasă soția de acasă pentru alta și crede că o să fie fericit… o să facă maioneză.”

„Nu cred că este Cătălin Crișan!!!!!”

„Asta e viața, nu contează că ești Cătălin Crișan, eu, tu, bătrânețea vine oricum, poate pentru unii este un privilegiu. Alții nu o apucă.”

„Nu știu ce să zic… Seamănă puțin, dar parcă are 70-75 de ani.”

„El este, dar felul în care a îmbătrânit nu poate fi decât din cauza vieții desfrânate, altfel nu îmi explic”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor TikTok.

Prima reacție a lui Cătălin Crișan, după ce a fost acuzat de agresiune asupra fostei iubite: ”Am aflat acum… Minciună!”

Cătălin Crișan și iubita s-au împăcat, după ce o agresase, dar BOMBA pică imediat! ”Divorțul” s-a prelungit până acum 3 zile! Ce s-a întâmplat după ieșirea la restaurant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit
Știri
Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo
Știri
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să…
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale
Gandul.ro
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
Digi24
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale
Gandul.ro
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit
Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: „L-am ...
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: „L-am văzut albastru și l-am întors”
Piers Morgan a ajuns în spital după un accident. Ce a pățit și cum se simte prezentatorul TV
Piers Morgan a ajuns în spital după un accident. Ce a pățit și cum se simte prezentatorul TV
Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala ...
Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala asta”
Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar
Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar
Vezi toate știrile
×