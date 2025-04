Interviul în care Cătălin Crișan nu a ocolit nimic: divorțurile, o nouă idilă, magiile ”ginerelui” și nu e totul! Medicul l-a avertizat: neapărat trebuie să…

Operat în urmă cu mai bine de un an, Cătălin Crișan e nevoit să dea jos nu mai puțin de 15 kilograme. Neurochirurgul i-a recomandat asta, iar artistul dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce dietă ține. În cadrul aceluiași interviu, artistul care a bifat deja două divorțuri, ne spune și motivul pentru care nu e dispus să se însoare din nou.

La 57 de ani, Cătălin Crișan are în continuare o activitate intensă în show-bizz-ul autohton. Chiar dacă în urmă cu mai bine de un an și jumătate, a suferit o intervenție chirurgicală complicată, după ce a ajuns în situația de a nu se mai putea deplasa. Și-n prezent, el trebuie să țină cont de sfaturile medicilor, care i-au recomandat chiar să slăbească nu mai puțin de 15 kilograme.

Mai mult, pe lângă concerte, artistul este pe punctul de a-și termina romanul beletristic, pe care intenționează să-l lanseze în viitorl apropiat. Ia în calcul să-și scrie și autobiografia, cât mai repede, dar fără a implica persoane foarte cunoscute.

În ceea ce-i privește pe cei doi copii ai săi, Daria și Rariș, acum majori, care cântă împreună, solistul menționează că nu le-a pus niciodată vreo pilă.

Cătălin Crișan: „Trebuie să dau jos vreo 15 kilograme”

CANCAN.RO: Cum vă mai simțiți după operația suferită?

Cătălin Crișan: A trecut un an și jumătate, dar mai am mișcări la care trebuie să fiu atent. Și uneori mai uit că nu am voie să ridic și atunci mă doare. Dar am înțeles că e normal. Până acum un an mă durea și dacă ridicam o sticlă de apă de doi litri.

CANCAN.RO: Aveți vreo recomandare din partea medicului?

Cătălin Crișan: Trebuie să dau jos vreo 15 kilograme. Acum cred că am 90 și ceva. Neurochirugul mi-a zis că neapărat trebuie să slăbesc și să fac înot. Mi-am făcut abonament, mie îmi place apa. Pentru scurt timp, am făcut și polo de performanță.

Ce dietă ține

CANCAN.RO: Țineți vreo dietă anume, în prezent?

Cătălin Crișan: Nu mai țin vechea cură de slăbit, ci pe cea în care 16 ore nu mănânc, iar opt ore da. Din meniu am scos dulciurile, cartofii, pastele, plăcintele. Din păcate, mie îmi cam place să mănânc tot ce e nesănătos. Nu beau însă bere, decât foarte rar, când mă văd cu băieții, iar suc nu consum deloc.

CANCAN.RO: Profesional, ce mai faceți?

Cătălin Crișan: Mai am puțin și-m termin romanul, o ficțiune de pe teritoriul României. Cred că se va numi „Ca la nebuni”. E vorba despre un puști care pleacă prin viață și pățește fel de fel de lucruri, asta adaptat la ce se întâmplă în ziua de astăzi.

CANCAN.RO: Vă regăsiți în personaj? Are vreo legătură cu dumneavoastră?

Cătălin Crișan: Absolut niciuna. Oricum o să mă apuc să-mi scriu și autobiografia. Am multe de povestit și apoi încep să uit. Bine, multe nu am cum să le scriu pentru că implică niște personaje foarte cunoscute și nu-i frumos să le menționez.

Se însoară din nou?

CANCAN.RO: Veți vorbi și despre femeile din viața dumneavostră?

Cătălin Crișan: Sunt lucruri intime și eu nu am făcut niciodată asta, să spun că am fost cu cineva. Merg pe ideea că bărbații conduc lumea, iar femeile conduc bărbații.

CANCAN.RO: Vreo nuntă ceva, la orizont?

Cătălin Crișan: Nu, nu. Deocamdată am zis să stau liniștit, pentru că nu am fler. Nu cred în acel proverb, ca „niciodată să nu spui niciodată”. Sunt sigur, de exemplu, că niciodată la 57 de ani nu o să joc la Barcelona sau că nu o să ajung campion de popice.

”Niciodată nu le-am pus vreo pilă”

CANCAN.RO: Ambii copii vă calcă pe urme. Cum vă simțiți?

Cătălin Crișan: Sunt fericit. Încă de când s-au născut, întotdeauna mi-am dorit să facă ceea ce le face mare plăcere. Nu le-am impus absolut nimic. Sunt majori, își asumă totul. Publicul va spune dacă e bine sau nu.

CANCAN.RO: Vă cer sfaturile?

Cătălin Crișan: Nu mă bag la muzica asta modernă. Probabil aș fi foarte subiectiv și nu e bine. Când îmi cer sfaturi, din când în când, obișnuiesc să le dau. Când nu, stau în banca mea. Și vă dau cuvântul că nu i-am ajutat niciodată. Nu le-am pus pile, n-am făcut absolut nimic. E mare lucru că ei cântă împreună, că se iubesc. Sunt rare exemplele de acest gen.

Ce spune despre iubitul fiicei sale: „Mi-a făcut toate magiile”

CANCAN.RO: Vă vedeți socru în curând?

Cătălin Crișan: Daria are 24 de ani. Nici aici nu mă bag. Ei sunt împreună de patru ani, se iubesc. Mie îmi place foarte, foarte mult de el.

CANCAN.RO: Vi l-a prezentat imediat pe iubitul ei?

Cătălin Crișan: Da, încă din primele luni. Au fost la mine. Magicianul, săracul, de nu l-am pus să-mi facă toate magiile. Am râs împreună, dar nu mi-a zis niciun secret. Nici eu nu i-am cerut.

CANCAN.RO: V-a învățat vreo magie?

Cătălin Crișan: Nu, nu, dar nici nu cred că aș reuși. Îți trebuie sute de ore de muncă, pentru asta.

