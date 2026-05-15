BANC | După 5 ore de urmărire cu mașina, un polițist reușește să-l oprească pe Bulă

După 5 ore de urmărire cu mașina, un polițist reușește să-l oprească pe Bulă:

– Stimate domn, aș dori să vă felicit, deoarece nu ați comis nici o greșeală de circulație și să vă premiez cu 5 milioane de lei.

– Vă mulțumesc! Măcar acum pot să-mi fac și io permisul.

Bubulina intervine în discuția celor doi:

– Domnule polițist, nu-l luați în seamă, că așa vorbește Bulă când e beat.

Soacra lui Bulă:

– Mă, Bulă, ți-am zis eu să nu luăm mașina asta furată!

O voce din portbagaj:

– Bulă, mai este mult până trecem granița?

Alte bancuri savuroase

La școală, profesoara întreabă:

— Bulă, de ce ai lipsit ieri?

— Mi-a fătat vaca.

— Și azi de ce ai întârziat?

— Păi… împingeam vițelul spre școală.

— Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?

— Pensionar.

— De ce?

— Toată lumea zice că pensionarii o duc greu. Vreau să mă obișnuiesc din timp.

Mama îl întreabă pe Bulă:

— De ce ai luat nota 4 la matematică?

— Din cauza unei absențe.

— Cum adică?

— A lipsit colegul de la care copiam.

Bulă vine acasă și spune:

— Tată, am economisit 5 lei azi!

— Bravo! Cum?

— Am alergat după autobuz în loc să-l iau.

— Prostule, dacă alergai după taxi economiseai 20!

