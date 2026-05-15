BANC | După 5 ore de urmărire cu mașina, un polițist reușește să-l oprească pe Bulă

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 07:12
Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi și nu numai. 

După 5 ore de urmărire cu mașina, un polițist reușește să-l oprească pe Bulă:
– Stimate domn, aș dori să vă felicit, deoarece nu ați comis nici o greșeală de circulație și să vă premiez cu 5 milioane de lei.
– Vă mulțumesc! Măcar acum pot să-mi fac și io permisul.
Bubulina intervine în discuția celor doi:
– Domnule polițist, nu-l luați în seamă, că așa vorbește Bulă când e beat.
Soacra lui Bulă:
– Mă, Bulă, ți-am zis eu să nu luăm mașina asta furată!
O voce din portbagaj:
– Bulă, mai este mult până trecem granița?

Alte bancuri savuroase

La școală, profesoara întreabă:
— Bulă, de ce ai lipsit ieri?
— Mi-a fătat vaca.
— Și azi de ce ai întârziat?
— Păi… împingeam vițelul spre școală.

— Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?
— Pensionar.
— De ce?
— Toată lumea zice că pensionarii o duc greu. Vreau să mă obișnuiesc din timp.

Mama îl întreabă pe Bulă:
— De ce ai luat nota 4 la matematică?
— Din cauza unei absențe.
— Cum adică?
— A lipsit colegul de la care copiam.

Bulă vine acasă și spune:
— Tată, am economisit 5 lei azi!
— Bravo! Cum?
— Am alergat după autobuz în loc să-l iau.
— Prostule, dacă alergai după taxi economiseai 20!

