Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision! Cum a apărut pe scenă

România revine în forță la Eurovision după o calificare spectaculoasă în marea finală a ediției 2026, organizată la Viena. Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a reușit să cucerească publicul european cu piesa „Choke Me”, una dintre cele mai comentate și neconvenționale apariții ale competiției din acest an. Show-ul prezentat pe scena celei de-a doua semifinale a fost primit cu entuziasm, iar România și-a asigurat astfel un loc în finala programată sâmbătă, 16 mai.

Momentul artistic al delegației României a atras imediat atenția atât prin energia interpretării, cât și prin conceptul scenic intens și modern. Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă alături de membrii trupei sale, într-o reprezentație construită ca un spectacol complet, în care luminile, coregrafia și stilul muzical s-au combinat într-o atmosferă puternică și dramatică. Artista a mizat pe o imagine îndrăzneață și pe o interpretare expresivă, iar publicul din sală a reacționat încă din primele secunde ale piesei.

„Choke Me”, melodia cu care România participă anul acesta la Eurovision, îmbină influențe alternative, rock și electro-pop, rezultând un sound diferit față de ceea ce țara noastră a trimis în ultimii ani la competiție. Piesa a devenit rapid subiect de dezbatere încă de la câștigarea selecției naționale, mai ales din cauza titlului provocator și a mesajului interpretat diferit de public. Cu toate acestea, prestația din semifinală a demonstrat că piesa are un impact puternic pe scenă și reușește să transmită emoție și intensitate.

Scenografia aleasă pentru show-ul României a contribuit decisiv la efectul vizual al momentului. Decorurile minimaliste, dominate de lumini reci și umbre puternice, au creat o atmosferă tensionată, în timp ce schimbările de ritm și exploziile sonore au amplificat dramatismul interpretării.

În urma votului publicului, România s-a numărat printre cele zece țări care au obținut calificarea în finala Eurovision 2026. Alături de România, au trecut mai departe Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. În total, 15 state au concurat în cea de-a doua semifinală, însă doar 10 au primit suficiente voturi pentru a continua competiția.

Marea finală de la Viena va reuni 25 de țări. Pe lângă cele calificate din semifinale, în concurs intră direct și marile susținătoare financiare ale competiției: Regatul Unit, Franța, Germania și Italia – precum și Austria, țara gazdă a ediției din acest an.

