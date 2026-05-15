Acasă » Știri » Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision! Cum a apărut pe scenă

Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision! Cum a apărut pe scenă

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 07:41
Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision! Cum a apărut pe scenă
Foto: YouTube
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

România revine în forță la Eurovision după o calificare spectaculoasă în marea finală a ediției 2026, organizată la Viena. Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a reușit să cucerească publicul european cu piesa „Choke Me”, una dintre cele mai comentate și neconvenționale apariții ale competiției din acest an. Show-ul prezentat pe scena celei de-a doua semifinale a fost primit cu entuziasm, iar România și-a asigurat astfel un loc în finala programată sâmbătă, 16 mai.

Momentul artistic al delegației României a atras imediat atenția atât prin energia interpretării, cât și prin conceptul scenic intens și modern. Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă alături de membrii trupei sale, într-o reprezentație construită ca un spectacol complet, în care luminile, coregrafia și stilul muzical s-au combinat într-o atmosferă puternică și dramatică. Artista a mizat pe o imagine îndrăzneață și pe o interpretare expresivă, iar publicul din sală a reacționat încă din primele secunde ale piesei.

Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision!

„Choke Me”, melodia cu care România participă anul acesta la Eurovision, îmbină influențe alternative, rock și electro-pop, rezultând un sound diferit față de ceea ce țara noastră a trimis în ultimii ani la competiție. Piesa a devenit rapid subiect de dezbatere încă de la câștigarea selecției naționale, mai ales din cauza titlului provocator și a mesajului interpretat diferit de public. Cu toate acestea, prestația din semifinală a demonstrat că piesa are un impact puternic pe scenă și reușește să transmită emoție și intensitate.

Scenografia aleasă pentru show-ul României a contribuit decisiv la efectul vizual al momentului. Decorurile minimaliste, dominate de lumini reci și umbre puternice, au creat o atmosferă tensionată, în timp ce schimbările de ritm și exploziile sonore au amplificat dramatismul interpretării.

În urma votului publicului, România s-a numărat printre cele zece țări care au obținut calificarea în finala Eurovision 2026. Alături de România, au trecut mai departe Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. În total, 15 state au concurat în cea de-a doua semifinală, însă doar 10 au primit suficiente voturi pentru a continua competiția.

Marea finală de la Viena va reuni 25 de țări. Pe lângă cele calificate din semifinale, în concurs intră direct și marile susținătoare financiare ale competiției: Regatul Unit, Franța, Germania și Italia – precum și Austria, țara gazdă a ediției din acest an.

VEZI ȘI: Programul etapelor Eurovision 2026 la Viena. Cum se votează și tot ce trebuie să știi despre competiție

Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Știri
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Știri
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Mediafax
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul ...
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după ...
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 ...
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 de milioane
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză ...
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Vezi toate știrile