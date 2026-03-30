Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume. De ce îl aleg tot mai mulți turiști

Cluj-Napoca este inclus între cele mai sigure orașe europene în clasamentul realizat pe baza datelor Numbeo pentru 2026.

Municipiul din România apare alături de destinații cunoscute precum Haga, Zagreb sau Zurich, fiind considerat un loc în care atât turiștii, cât și expații se pot deplasa cu un nivel ridicat de confort.

Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume

Pentru cei care își aleg destinațiile în funcție de siguranță, topul oferă o imagine clară asupra orașelor europene unde te poți plimba fără griji, fie că ești singur, cu familia sau analizezi posibilitatea unei relocări. Siguranța rămâne un criteriu esențial în decizia de călătorie sau mutare.

În acest context, Cluj Napoca se remarcă prin prezența în clasament, alături de orașe precum Haga, Utrecht, München, Zagreb, Lugano, Tallinn, Ljubljana sau Zurich. Conform datelor Numbeo pentru 2026, orașul are un Safety Index de 77,5, ceea ce îl plasează în rândul celor mai sigure destinații din Europa.

De ce îl aleg tot mai mulți turiști

Clujul este apreciat pentru atmosfera sa urbană dinamică, alimentată de comunitatea numeroasă de studenți, de cafenele, evenimente și zone intens frecventate, fără a deveni însă un oraș aglomerat sau dificil de gestionat. Turiștii și expații aleg acest loc tocmai pentru echilibrul dintre energie și confort.

Municipiul este descris ca un oraș în care adaptarea este ușoară. Centrul este bine întreținut, accesibil și prietenos pentru explorare, iar infracțiunile grave sunt rare. În ansamblu, Cluj Napoca este perceput ca un loc în care te poți bucura de viața urbană fără a trăi permanent cu sentimentul de alertă.

