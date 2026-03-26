Acasă » Știri » Orașul din Europa sufocat de turiști! 6,5 milioane de vizitatori și doar 40.000 de localnici

De: Alina Drăgan 26/03/2026 | 16:43
Multe din orașele din Europa sunt luate cu asalt an de an de numeroși turiști. Iar multe dintre destinațiile celebre din Europa devin „neîncăpătoare”, iar unele dintre ele cu greu fac față valului uriaș de vizitatori. Însă, unul dintre orașele din Croația a avut parte de o creștere explozivă în ultimii ani și a ajuns să fie vizitat de aproape 6,5 milioane de turiști anual.

Un clasament recent, realizat de DiscoverCars, a scos la iveală care sunt cele mai aglomerate orașe turistice din Europa, iar liderul topului i-a surprins pe mulți. Diferența dintre numărul turiștilor și cel al localnicilor este uriașă, iar impactul asupra vieții de zi cu zi începe să fie tot mai vizibil.

Mai exact, pe primul loc în acest top se află Dubrovnik, orașul croat care a devenit un adevărat magnet pentru turiști din toate colțurile lumii. Cu aproximativ 40.000 de locuitori, orașul a primit anul trecut nu mai puțin de 6,5 milioane de vizitatori. Asta înseamnă un raport impresionant de 16.250 de turiști la fiecare 100 de localnici, potrivit datelor.

Popularitatea acestui oraș a explodat după ce a fost folosit ca platou de filmare pentru celebrul serial Game of Thrones, iar de atunci fluxul de turiști a crescut în mod impresionant. Străzile înguste, zidurile medievale și peisajele spectaculoase atrag anual milioane de oameni.

Pe locul al doilea în clasament se află Reykjavik, capitala Islandei, care a înregistrat 7,4 milioane de turiști la o populație de aproximativ 140.000 de locuitori. Asta înseamnă 5.286 de vizitatori la fiecare 100 de localnici, o cifră considerabilă, dar totuși mult sub cea din Dubrovnik.

Podiumul este completat de Veneția, Italia, unde 10,6 milioane de turiști au vizitat orașul într-un singur an. Raportul este de 4.240 de turiști la 100 de locuitori, într-un oraș deja cunoscut pentru aglomerația sa.

Geneva, din Elveția, ocupă locul patru, cu 7,8 milioane de turiști și aproximativ 200.000 de locuitori, iar pe locul cinci se află Porto, Portugalia, unde șapte milioane de turiști au ajuns într-un oraș cu 250.000 de locuitori.

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se construiește o fabrică uriașă lângă Capitală! Ce înseamnă pentru români această investiție
Se construiește o fabrică uriașă lângă Capitală! Ce înseamnă pentru români această investiție
Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%! Costă doar câteva mii de lei
Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%! Costă doar câteva mii de lei
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 martie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 martie, de la ora 15.00
Victor Micula evită închisoarea. Condamnare cu suspendare și muncă în folosul comunității
Victor Micula evită închisoarea. Condamnare cu suspendare și muncă în folosul comunității
Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă
Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă
Vezi toate știrile