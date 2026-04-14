Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră

De: Denisa Crăciun 14/04/2026 | 18:45
Parcare din Cluj care costă cât o garsonieră/ Sursa foto: Facebook

Prețurile imobiliare din țara noastră sunt în continuă creștere. Mulți tineri sau familii tinere nu își mai permit să devină proprietari. În 2026, nu doar locuințele au ajuns să aibă un preț uriaș, dar și parcările au devenit un lux. 

Costurile pentru o casă sau un apartament în marile orașe din România sunt semnificative. Ele sunt în continuă creștere și dau bătăi de cap oamenilor care vor să își achiziționeze o locuință, atât cu banii jos, cât și cu ajutorul unui credit bancar. Cluj-Napoca a ajuns să surprindă oamenii în mediul online și nu doar cu prețul pentru imobile, dar și pentru o simplă parcare. Aceasta a ajuns să coste la fel de mult precum o garsonieră.

Parcarea din Cluj care costă cât o garsonieră

Atunci când îți alegi un apartament este important să verifici dacă există și parcare disponibilă. Multe dintre ele nu sunt incluse în preț, iar din acest motiv, viitorii proprietari trebuie să scoată bani în plus pentru acest beneficiu. O parcare din Cluj a stârnit un val de reacții pe internet. Proprietarul a scos la vânzare această parcare cu nu mai mult, nici mai puțin de 26.500 de euro. Ea se situează chiar în fața blocului și conform anunțului publicat are toate actele necesare la zi, iar tranzacția se face direct, fără intermediari.

Suma cerută pe un simplu loc de parcare a adus în mediul online comentarii și comparații uluitoare. Mulți dintre ei au explicat că prețul este uriaș, mai ales că poți găsi chiar o garsonieră la acești bani.

Au ajuns parcările la prețuri de garsoniere, arată comentariul adăugat de un internaut.

Ba mai mult, unii dintre ei au continuat și au spus mai în glumă, mai în serios, că nici nu mai contează ce mașină conduce persoana care va cumpăra locul, ci important este că deține acea parcare.

Nu mai contează ce mașină ai, ci dacă deții un loc de parcare, a mai spus cineva.

Cât costă, de fapt, un loc de parcare în Cluj

Prețurile ridicate ale locuințelor fac ca și locurile de parcare să coste mai mult. De exemplu, amenajarea unei parcări în Cluj-Napoca costă între 15.000 și 19.000 de lei, în funcție de lucrările necesare.

